Nemokamų pietų būna – „Iki“ kasdien pamaitina 2,5 tūkstančio darbuotojų, ir tai dar ne viskas

„Smagu matyti, kokią pažangą yra padariusi Lietuva – darbo skelbimuose jau nebėra tokių savaime suprantamų dalykų kaip „laiku mokamas atlyginimas“ ir „visos socialinės garantijos“. Net nekyla abejonių, kad tai yra užtikrinama. Dabar naujų komandos narių pritraukimui ir senųjų išlaikymui būtina aktyviai investuoti į darbuotojų gerovę. Tą mes ir darome, todėl nuolatos peržiūrime ne tik darbuotojų atlyginimus, bet ir papildomų naudų pasiūlymus“, – sako „Iki Lietuva“ generalinė direktorė Nijolė Kvietkauskaitė.

„Iki“ darbuotojai gali naudotis gausiu papildomų naudų paketu, kuris padeda jiems taupyti ir laiką, ir pinigus. Monikos Milės, „Iki Lietuva“ Žmonių ir kultūros departamento vadovės, teigimu, dėliojant šį krepšelį laikomasi principo, kad darbas „Iki“ – patogesniam gyvenimui.

„Esame vienas didžiausių darbdavių Lietuvoje, todėl kiekvienas gali rinktis geriausiai jo poreikius atitinkantį darbo pobūdį. Tuo tarpu mes rūpinamės, kad ir papildomi privalumai būtų naudingi visiems, nepriklausomai nuo pareigų ar interesų. Smagu, kad tai buvo įvertinta – už visokeriopą rūpinimąsi darbuotojais „Iki“ yra apdovanotas prestižiškiausiu „Top Employer 2023 Lietuva“ sertifikatu“, – pažymi M.Milė.

„Iki“ komandos nariams siūlomos įvairios papildomos socialinės ir finansinės naudos. M.Milė įvardija esmines jų.

Sukti galvos dėl pietų nereikės

Nesvarbu, kuriame „Iki“ padalinyje dirbama – gamyboje, logistikoje ar parduotuvėje, rūpintis pietumis pačiam nereikia. Darbuotojams siūloma pačių kolegų Panevėžio kulinarijos ceche pagamintų patiekalų, valgyklose Vilniaus ir Panevėžio logistikos centruose kasdien ruošiami vis kiti karštieji patiekalai, o parduotuvėse visuomet ant pietų stalo būna šviežių vaisių ir daržovių, kulinarijos naujienų. Skaičiuojama, kad taip per dieną pamaitinama apie 2,5 tūkstančio darbuotojų!

Be to, siekiant sumažinti kasdienes išlaidas gamybos ir logistikos darbuotojams, siūlomi specialūs į darbą Panevėžio kulinarijos ceche, Vilniaus kepykloje vežantys autobusai, taip pat darbuotojai gali naudotis rūbų valykla.

Dar daugiau nuolaidų parduotuvėje

„Iki“ garsėja agresyviomis nuolaidomis, o darbuotojai jų sulaukia net dar daugiau. Komandos nariai visada gali apsipirkti toje pačioje parduotuvėje, kurioje dirba, su solidžia nuolaida prekėms. Gerokai sutaupyti gali ne tik parduotuvių, bet visi darbuotojai be išimties – jiems visiems galioja net 50 proc. nuolaida „Iki“ konditerijos ir kulinarijos naujienoms. O administracijos darbuotojai sulaukia ir 40 proc. nuolaidos pietums „IKI Bistro“.

Reguliariai peržiūrimi atlyginimai ir keliamos algos

Prekybos tinkle „Iki“ dirba apie 5,5 tūkstančiai darbuotojų. Jų visų atlyginimai yra nuolat peržiūrimi ir nuosekliai didinami – praėjusiais metais, priklausomai nuo pozicijai taikomų atsakomybių, jie kilo nuo 3,3 iki 14,3 proc. Šiemet taip pat algos iki 10 proc. padidintos reikšmingai daliai darbuotojų.

Papildomas sveikatos draudimas taupo laiką ir pinigus

Pas gydytojus – be eilių ir be siuntimų, gydytis ir tirtis sveikatą – nemokamai, o be to – dar ir gerokai pigiau lankytis pas odontologą ir pirkti vitaminus bei vaistus. Tokių naudų sulaukia visi „Iki“ darbuotojai, kuriuos prekybos tinklas jau trečius metus draudžia papildomu sveikatos draudimu.

Be gydymui ir diagnostikai skiriamų lėšų, draudimas taip pat 100 proc. kompensuoja ir profilaktinius, periodinius sveikatos patikrinimus, skiepus. Jis naudingas ir tiems, kuriems neprireikia kreiptis į gydytojus – draudimas suteikia 50 proc. nuolaidas perkant vaistus ar medicinos pagalbos priemones, darbuotojai perpus pigiau gali įsigyti vitaminų, maisto papildų.

Pagalba ir džiugiomis, ir sunkiomis akimirkomis

Anot M.Milės, nuolat rūpinamasi ir „Iki“ darbuotojų emocine sveikata. Prekybos tinkle „Iki“ veikia linija „Kaip jautiesi?“ – tai nustatytomis valandomis teikiamos nemokamos psichologo konsultacijos.

Taip pat mokamos išmokos gimus kūdikiui, vestuvių, artimųjų mirties, nelaimės atveju. „Iki“ taip pat įsteigtas ir „Veikime drauge fondas“, kurio tikslas – paremti kritinėmis ligomis sergančius „Iki“ darbuotojus ir jų šeimos narius.

Be to, kasmet apdovanojami ilgamečiai „Iki“ darbuotojai, įmonėje išdirbę 10, 20, 30 metų, o išdirbusiems daugiau nei 5 m. įmonė dovanoja papildomą atostogų dieną. Skatinama ir darbuotojų sportinė veikla, stiprinant komandinę dvasią – rengiamos įvairiausios šventės.

Tarptautinei „Rewe“ grupei priklausantis prekybos tinklas „Iki“ Lietuvoje veikia nuo 1992 metų. Turėdamas 237 parduotuves visoje Lietuvoje, „Iki“ yra vienas didžiausių mažmeninės prekybos tinklų. Tarp didžiausių šalies darbdavių esanti bendrovė yra įdarbinusi apie 5,5 tūkst. darbuotojų. Prekybos tinklas kartu su „Pixevia“ Vilniuje atidaręs keturias autonomines parduotuves su „Iki“ prekių ženklu. Prekybos tinklas taip pat valdo prekių pristatymo į namus startuolį „LastMile“ ir nuosavo prekės ženklo elektroninę parduotuvę.