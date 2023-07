Kelia nerimą išaugęs „Sodrai“ skolingų įmonių skaičius: rudenį galime pamatyti bankrotų bangą

Palyginti su metų pradžia visi sektoriai išlaikė savo rizikos lygį arba jį gerino. Apgyvendinimo paslaugų sektoriuje aukštos rizikos įmonių sumažėjo nuo 17 proc. iki 13 proc., statybose – nuo 26 proc. iki 21 proc., pramogas ir poilsio veiklas siūlančių įmonių – nuo 9 proc. iki 6 proc. Rizikingų pramonės įmonių per metus sumažėjo – nuo 13 proc. iki 10 proc., skelbiama pranešime žiniasklaidai.

„Pozityvios praėjusių metų įmonių finansų tendencijos – augusios apyvartos ir pelnai – pagerino įmonių riziką ir indikuoja jų pasiruošimą sudėtingesniam ekonominiam laikotarpiui“, – sakė „Scorify“ verslo sprendimų vadovė Jurga Tamašauskaitė.

Prekybos sektoriuje aukštos rizikos įmonių yra apie 5 proc., ir tai vienas mažiausių rodiklių tarp stambių sektorių. Rizikingų transporto įmonių sumažėjo iki 10 proc., pažymima pranešime.

Darbuotojų skaičius per metus įmonėse išaugo 1 proc. Tačiau atskiruose sektoriuose stebimos skirtingos tendencijos – žemės ūkio veiklose darbuotojų per metus sumažėjo beveik 3 proc., pramonėje ir prekyboje – 2 proc. Transporto įmonėse darbuotojų per metus išaugo 10 proc., IT įmonėse – 6 proc., administracinių ir aptarnavimo paslaugų bei finansų įmonėse – 4 proc.

Antrąjį šių metų ketvirtį bankrutuojančiomis paskelbtos 278 įmonės – tiek pat, kiek ir 2022 m. antrą ketvirtį. Ir nors palyginti su pirmuoju ketvirčiu, bankrutuojančių įmonių skaičius išaugo 16 proc., tačiau per pusę metų bankrutuojančių įmonių skaičius, palyginti su pernai metais, sumažėjo 12 proc., nurodoma pranešime žiniasklaidai.

„Neramina nuo metų pradžios 14 proc. išaugęs įmonių, skolingų „Sodrai“, skaičius. Tai indikuoja, kad dalis įmonių susiduria su sunkumais, apmokėdamos savo įsipareigojimus valstybei, tad artėjant rudeniui galime dar pamatyti ir besikeičiančią bankrotų dinamiką“, – pažymėjo J. Tamašauskaitė.

Pasak „Scorify“, metų pradžioje fiksuotas naujų įmonių kūrimo bumas po truputį slūgsta – birželio mėn. buvo įkurtos 1225 naujos įmonės, kai tuo tarpu šių metų mėnesio vidurkis yra apie 1,4 tūkst. įmonių. Tačiau likviduojamų įmonių skaičiai jau antrą mėnesį viršija 2,2 tūkst. Birželio mėn. buvo likviduotos 2213 įmonių – tai du kartus daugiau nei praėjusių metų vidurkis.