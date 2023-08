Sulaukta 15 tūkst. paraiškų kompensacijoms už nuosavas saulės elektrines

Iš viso šiam ministerijos inicijuotam kvietimui buvo skirta 40 mln. eurų, todėl rugpjūčio 1 d. kvietimas teikti paraiškas sustabdytas, tačiau tai ne paskutinis kvietimas šiais metais.

Gaminančių vartotojų skaičius pastaruosius trejus metus Lietuvoje išaugo net 7 kartus ir didžioji jų dalis pasinaudoja valstybės skiriamomis dotacijomis.

Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) duomenimis, per pirmąjį šių metų pusmetį gauta beveik dvigubai daugiau mokėjimo prašymų nei per visus praėjusius metus. 2022 m. gyventojai, kuriems buvo skirtas finansavimas, pateikė 12 tūkst. mokėjimo prašymų, tuo tarpu per šių metų pirmąjį pusmetį jau pateikta daugiau nei 20 tūkst. mokėjimo prašymų, iš kurių įvertinta daugiau nei per visus praėjusius metus – 12,5 tūkst.

Sparčiai išaugęs lietuvių noras įdarbinti saulę kelia naujus iššūkius paraiškas administruojančiai APVA, tačiau tikimasi, kad iki rugsėjo mėn. pabaigos tam tikri vėlavimai bus panaikinti.

Iki metų pabaigos planuojama paskelbti dar keletą kvietimų saulės elektrinėms įsirengti, taip pat įsigyti iš nutolusių saulės elektrinių parkų. Tam planuojama skirti apie 50 mln. eurų.

Bendrovės ESO duomenimis, šiuo metu bendras gaminančių vartotojų skaičius, turinčių nuotolines saulės elektrines ir savo sklype ar ant stogo, yra jau virš 76 tūkst., o bendra galia siekia 779,6 MW.