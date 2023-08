Dėl Rusijos ir Indijos veiksmų pasaulyje išaugo maisto kainos

Tai pranešė Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO), kuria remiasi „Ukrinform“.

„FAO maisto kainų indeksas, fiksuojantis mėnesinius pasaulyje parduodamų maisto produktų tarptautinių kainų pokyčius, liepos mėnesį sudarė vidutiniškai 123,9 punkto, tai 1,3 proc. daugiau nei ankstesnį mėnesį ir 11,8 proc. mažiau nei 2022 metų liepos mėnesį“, – sakoma pranešime spaudai.

Pažymima, kad indekso didėjimą lėmė naftos kainų kilimas po septynis mėnesius paeiliui trukusio jų mažėjimo.

„Tarptautinės saulėgrąžų aliejaus kainos per mėnesį išaugo daugiau nei 15 proc., daugiausia dėl neapibrėžtumo eksporto srityje Rusijos Federacijai priėmus sprendimą nutraukti Juodosios jūros grūdų iniciatyvą. Pasaulinės palmių, sojų ir rapsų aliejaus kainos išaugo nerimaujant dėl gamybos perspektyvų pirmaujančiose šalyse gamintojose“, – rašoma pranešime spaudai.

Be to, Indijai liepos 20 d. uždraudus ryžių eksportą, ryžių kainos per mėnesį išaugo 2,8 proc., o per metus – 19,7 proc. ir pasiekė aukščiausią nominalų lygį nuo 2011 metų rugsėjo.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, liepos 17 d. Rusija informavo Turkiją, Ukrainą ir JT, kad nesutinka pratęsti „grūdų susitarimo“, ir de facto nutraukė jo galiojimą.

JT atstovai pareiškė, kad dėl Rusijos pasitraukimo iš Juodosios jūros grūdų iniciatyvos ir grėsmės laivybai maisto kainos visame pasaulyje didėja, o tai dar labiau komplikuoja energetikos ir finansų krizes.