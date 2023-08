Latvija išnuomoja svarbią teritoriją: jei planas išdegs, turės įspūdingą saulės energijos parką

Laisvojo Baltijos jūros uosto, įsikūrusio Rygoje, direkcija paskelbė nenaudojamo žemės sklypo nuomos aukcioną.

Jame norima įgyvendinti investicinį projektą – plėtoti saulės energijos parką, skirtą atsinaujinančiajai saulės elektros energijai gaminti ir galbūt tolesnei elektros kaupimo ir konvertavimo (P2X) projektų plėtrai.

Aukcionas apima Rygos laisvojo uosto direkcijai priklausančios žemės nuomos teises, taip pat asmeninius servitutus Spilvės pievose, esančiose Rygos laisvojo uosto teritorijoje.

Bendras apytikslis išnuomotinas plotas siekia 176,9 hektaro, tai sudaro galimybę įrengti ne mažesnės kaip 100 MW galios saulės energijos parką. Tikimasi, kad aukcionas bus patrauklus ir Lietuvos investuotojams.

Sėkmingai įgyvendinus šį investicinį projektą gali būti sukurtas vienas didžiausių saulės energijos parkų Latvijoje.

Planuojama, kad per metus bus pagaminama per 100 tūkst. MWh elektros energijos, – maždaug tiek, kiek per metus suvartoja vidutinis didelis Latvijos miestas.

Rygos laisvojo uosto direkcija, siekdama atrinkti saulės energijos parko plėtotoją, paskelbė tarptautinį konkursą ir aukcioną.

Kandidatai bus vertinami pagal įvairius kriterijus, tokius kaip ankstesnė patirtis plėtojant saulės energijos parką, investicijos bei verslo planas, ir dalyvaus atvirame aukcione siūlydami žemės nuomos mokestį bei žaliosios energijos kiekį, kurį gamintojas įsipareigoja tiekti uostui jo pagrindinei veiklai.

Daugiau kaip 450 hektarų ploto Spilvės pievos – viena didžiausių teritorijų Europos uostuose, kur galima vykdyti plyno lauko investicinius projektus.

Turint platų geležinkelių tinklą ir galimą „Rail Baltica“ integraciją, kuri sujungtų Rygos tarptautinį oro uostą su Europos geležinkelių tinklu, taip pat laivų prieplaukas ir gerai išplėtotą kelių infrastruktūrą atsiranda galimybė sukurti integruotą logistikos kompleksą, apimantį uostą, geležinkelį, oro uostą ir kelius.

Didelė Spilvės teritorija leidžia įgyvendinti įvairius žaliosios energetikos projektus, statyti sandėlius ir stambias gamybos įmones, taip pat vykdyti logistikos operacijas bei įvairius kitus projektus.

Rygos laisvojo uosto direkcija šiuo metu Spilvėje plėtoja naują pramoninio parko teritoriją, esančią visai šalia numatyto saulės energijos parko.