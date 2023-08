Iš elektros tiekėjų fiksuotą kainą koregavo tik vienas: štai ką siūlo klientams

Šiuo metu nepriklausomų elektros tiekėjų 24 mėn. fiksuotos elektros energijos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina siekia 0,256 euro/kWh (dvi laiko zonos) ir 0,264 euro/kWh (viena laiko zona), o 12 mėn. – atitinkamai 0,227 euro/kWh ir 0,236 euro/kWh.

Siūlomų 24 mėn. fiksuotos elektros energijos kainos planų tarifai yra 0,17–0,34 euro/kWh (dviejų laiko zonų) ir 0,23–0,33 euro/kWh (vienos laiko zonos).

12 mėn. fiksuotos elektros energijos kainos planų tarifai yra 0,17–0,27 euro/kWh (dviejų laiko zonų) ir 0,22–0,25 euro/kWh (vienos laiko zonos).

Šiuo metu 6 mėn. ir 9 mėn. fiksuotos kainos planus siūlo po vieną tiekėją (atitinkamai – „Enefit“ ir „Elektrum Lietuva“), 12 mėn. ir 24 mėn. planus – visi trys tiekėjai. Vidutinė savaitės elektros energijos kaina „Nord Pool“ biržoje mažėja antrą savaitę iš eilės – praėjusią savaitę ji buvo 0,064 euro/kWh be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Pirmąją rugpjūčio pusę, nuo šio mėnesio pradžios iki šios dienos, vidutinė elektros kaina biržoje siekė 0,069 euro/kWh be PVM, tai 17 proc. mažiau už liepos mėnesio vidutinę kainą, kuri buvo 0,084 euro/kWh be PVM.

Agentūra primena, kad rugpjūčio mėnesio garantinio elektros tiekimo kaina (planas „Standartinis“) yra 0,192 euro/kWh (viena laiko zona), taip pat – 0,204 euro/kWh ir 0,164 euro/kWh (dvi laiko zonos). Kaip jau skelbta, nuo liepos 1 d. visuomeninio tiekimo kaina (planas „Standartinis“) yra 0,227 euro/kWh (viena laiko zona), taip pat – 0,261 euro/kWh ir 0,158 euro/kWh (dvi laiko zonos).