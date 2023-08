„Eleving Group“ pelnas išaugo 51 proc., paskolų portfelis Lietuvoje – 30,3 mln. eurų

Įmonių grupės pajamos per du šių metų ketvirčius siekė 90,6 mln. eurų.

Nuomos ir lankstaus finansinio lizingo produktai per šešis šių metų mėnesius įmonių grupei sugeneravo 25,2 mln. eurų – 7,2 proc. daugiau, nei tuo pačiu laikotarpiu 2022 m. Pajamos iš tradicinio automobilių lizingo produktų per šešis mėnesius sudarė 34 mln. eurų – 7,9 proc. daugiau, palyginti su atitinkamu laikotarpiu 2022-aisiais. Tuo metu pajamos iš vartojimo paskolų segmento siekė 27,6 mln. eurų – 11,0 proc. mažiau, palyginti su 2022 m. pirmais šešiais mėnesiais. Neigiamą pajamų pokytį lėmė išimtinai Ukrainos portfelio sumažėjimas, nes visų kitų vartojimo paskolų rinkų pajamos per atitinkamą laikotarpį padidėjo.

Kaip teigia įmonių grupės „Eleving Group“ generalinis direktorius Modestas Sudnius, per pastaruosius 12 mėnesių bendrovė laikėsi konservatyvesnio požiūrio ir daugiausia dėmesio skyrė draudimo sutartims, portfelio kokybei bei taupumo ir efektyvumo užtikrinimui. Dėl to, pasak jo, grupės portfelis ir išliko gana stabilus, o pagrindiniai veiklos ir efektyvumo rodikliai gerėjo.

„2023 m. pirmąjį pusmetį pastebėjome, kad Europos Sąjungos ir Afrikos rinkose esantys klientai susidūrė su sunkumais, susijusiais su infliacija. Tai paveikė bendrą klientų mokėjimo pajėgumą ir drausmę. Visgi ši tendencija neturėjo didelės įtakos mūsų portfelio kokybei, nes per praėjusius 12 mėnesių stengėmės daugiau dėmesio skirti griežtesnei draudimo politikai, didesnėms klientų pradinėms įmokoms ir skolų išieškojimo priemonių tobulinimui. Esame pasiryžę ir toliau nekeisti strateginės krypties, kuri, tikimės, užtikrins gerus rezultatus ir ateinančiais ketvirčiais, net ir esant sudėtingesnėms ekonominėms sąlygoms“, – sako tarptautinės kompanijos vadovas M. Sudnius.

Apie „Eleving Group“

„Eleving Group“ sudaro tarptautinės finansinių technologijų kompanijos, veikiančios įvairiose pasaulio šalyse. Grupė veikia transporto priemonių finansavimo ir finansinių paslaugų vartotojams sektoriuose trijuose žemynuose ir novatoriškais sprendimais bei produktais keičia finansinių paslaugų sektorių.

2012 m. Latvijoje įkurta Grupė pirmaisiais veiklos metais išsiplėtusi į visas Baltijos šalis, augo kasmet ir šiuo metu aktyviai veikia 16-oje rinkų. „Eleving Group“, kurios pagrindinė būstinė yra Latvijoje, veikia Baltijos šalyse, Vidurio, Rytų ir Pietryčių Europoje, Kaukaze, Vidurinėje Azijoje ir Rytų Afrikoje. Bendrovė turi daugiau kaip 500 000 klientų visame pasaulyje, o bendra išduotų paskolų suma viršija 1,35 mlrd. eurų.

Dvejus metus iš eilės nuo 2020 m. kompanija pateko į „Financial Times“ 1000 sparčiausiai augančių Europos įmonių sąrašą.