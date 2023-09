Galingiausia vėjo jėgaine pasiektas pasaulio rekordas: ernergija būtų galima aprūpinti 20 tūkst. namų ūkių

Galingiausia pasaulyje vėjo turbina pasiekė energijos, pagamintos per 24 valandas, rekordą. Danijos vėjo energetikos gigantas „Vestas“ su V236–15. 0 MW prototipu per parą pagamino 363 megavatvalandes energijos.

„Vestas“ sumontavo 15 megavatų vėjo turbiną prie kranto, Nacionaliniame stambių vėjo turbinų bandymo centre Vakarų Jutlandijoje, 2022 metų gruodį. Ten ji buvo nuodugniai bandoma. Pirmą kartą turbina didžiausią, 15 MW galingumą pasiekė balandį.

Jesper Uth, „Vestas“ testavimo ir validavimo vyr. direktorius, „LinkedIn“ parašė: „Po septynių mėnesių bandymų, esant nuolatiniam stipriam vėjui, mūsų turbina veikia visa galia. Pratęsime verifikavimo kampaniją, kad gautume tipo sertifikatą. Taip pat tikimės parodyti, kad aukštos kokybės mašina ilgainiui duos dar daugiau energijos“.

V236–15. 0 MW rinkoje pasirodė 2021 metų vasarį. Jos rotoriaus diametras 236 metrai, o vėjogaudos plotas — 43 743 ㎥. Jos mentės yra 115,5 m ilgio. 280 metrų aukščio vėjo turbina yra ir aukščiausia pasaulyje.

Viena V236–15.0 MW turbina per metus gali pagaminti 80 GWh energijos per metus. Tiek energijos užtenka aprūpinti apie 20 000 europietiškų namų ūkių ir sutaupyti daugiau nei 38 000 tonų anglies dvideginio dujų, kas prilygsta 25 000 lengvųjų automobilių emisijai per metus.

Galingiausia pasaulyje vėjo turbina buvo išrinkta vėjo elektrinių projektams „New York’s Empire Wind 1“ ir „Empire Wind 2, kurie energiją pradės tiekti šio dešimtmečio viduryje, ir Atlantic Shores Niu Džersyje, kuri turėtų būti paleista 2027 metais.