Lietuvių įmonė stambių įmonių darbuotojus uniforma aprengia per kelis mėnesius

Uniformą gali susikurti patys

Daugelis įmonių, kurioms reikalingos uniformos, ieško jau išbandytų ir pasiteisinusių sprendimų – dizaino derinių, kurie yra patogūs darbuotojams, ilgaamžiai ir komunikuoja norimą žinutę. Todėl „Youniformer“ savo klientams pirmiausia siūlo pasižvalgyti uniformų kataloge, kuriame – virš 50 skirtingo dizaino rūbų, kuriuos įmonės pritaiko sau pasirinkdamos spalvinius derinius ir akcentinius aksesuarus.

„Kad būtų lengviau įsivaizduoti, kaip atrodys uniforma pritaikius kitas spalvas, sukūrėme įrankį „Customizer“, leidžiantį pasirinktą uniformą įmonės stiliui pritaikyti virtualiai. Šis būdas tinkamiausias klientams, dar neturintiems aiškios vizijos, kaip atrodys jų uniforma, ir norintiems potencialius variantus aptarti su darbuotojais“, – sakė „Youniformer“ vadovė Edita Šekštelienė.

Jei klientai norimo derinio kataloge neranda, projektui pasitelkiami „Youniformer“ dizaineriai, įmonei sukuriantys unikalų uniformos dizainą. Taip klientai gali iš vienų rankų gauti visas reikalingas paslaugas: dizainą, modelį, sandėliavimą „Youniformer“ patalpose, paprastą užsakymą iš sandėlio internetu, o prireikus – ir rūbų taisymus.

Aprangą pritaiko kiekvienam darbuotojui

Uniformų kūrėjai pastebi, kad darbdaviams vis svarbiau suteikti kuo didesnę pasirinkimo laisvę darbuotojams. Pavyzdžiui, leisti išsirinkti, kokio tipo marškinėlius nori dėvėti, kelnės ar sijonas arba kokia lauko apranga jiems patogiausia. Taip pat, svarbūs ir smulkūs aksesuarai – kaklaskarės, diržai, ženkleliai. „Youniformer“ vadovės teigimu, dėl šios priežasties įmonės, kurioms reikia įvairių uniformų tipų arba yra didelė darbuotojų kaita, gauna daugiausia naudos iš bendradarbiavimo su partneriu, kuris pasirūpina visais aprangos kūrimo ir priežiūros etapais.

„Mes stipriausi – dirbdami su dideliais ir sudėtingais projektais, pavyzdžiui, kai reikia aprengti 300–800 darbuotojų, o skirtingų pareigybių darbuotojams reikalingos skirtingos uniformos. Gavę kiekvieną užsakymą pagaminame standartinius visų uniformos dalių dydžius, išmatuojame darbuotojus, priskiriant jiems dydžius ir reikalingas korekcijas, o nestandartinių figūrų darbuotojams uniformas pagaminame specialiai, todėl kiekvienas skyrius ir kiekvienas darbuotojas gauna idealiai tinkančią uniformą“, – sakė E.Šekštelienė.

Pasak E.Šekštelienės, pasirinkus standartinę uniformą, darbuotojus aprengti galima per 3–4 mėnesius, o kuriant naują dizainą projektas telpa į pusę metų.

Virtualus uniformų sandėlis

„Youniformer“ savo klientams visada rekomenduoja pasigaminti ne tik reikiamą aprangų kiekį, bet ir papildomą rūbų sandėlį. Tokiu būdu galima greitai aprengti naujus darbuotojus ir išvengti uniformų trūkumo uniformai suplyšus ar pasikeitus jos savininko figūrai.

„Kliento rūbus sandėliuojame savo patalpose, o likučius ir atnaujinimus klientas mato virtualiame sandėlyje, iš kurio darbuotojai gali užsisakyti ir gauti aprangą per 24 val. Be to, prireikus, atnaujiname rūbus, dėvėtus iki 6 mėn. – atnaujintą uniformą sugrąžiname į kliento sandėlį, o kliento darbuotojai gali juos iš ten gauti nemokamai.“, – sakė E. Šekštelienė. „Taip „Youniformer“ užtikrina, kad uniformos gyvuotų kuo ilgiau ir prisidėtų prie įmonių tvarumo strategijų įgyvendinimo.“

Tarp „Youniformer“ klientų – gerai pažįstami vardai: „Bitė“, „Šiaulių bankas“, „LTG Link“ ir įvairios oro linijos. Įmonė taip pat rengė Gynybos resursų agentūros darbuotojus NATO viršūnių susitikimo metu. Šiuo metu „Youniformer“ vykdo ir plėtrą užsienyje.