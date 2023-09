D. Kreivys: Lietuva ateityje gamins milžinišką kiekį vandenilio

Jo teigimu, jis bus gaminamas iš atsinaujinančių energijos išteklių jėgainių sugeneruotos elektros energijos pertekliaus.

„Vandenilio Lietuva, planuojame, 2030 metais, gaminsis maždaug 130 tūkst. tonų. Tai yra milžiniškas skaičius. Palyginimui galiu pasakyti, kad 100 kilometrų nuvažiuoti reikia 1 kilogramo“, – antradienį Vilniuje testuojamo žaliojo vandenilio autobuso pristatymo renginyje žurnalistams sakė D. Kreivys.

„Vandenilį gaminsime iš atsinaujinančių šaltinių (generacijos – ELTA) pertekliaus. Per ateinančius keletą metų tų atsinaujinančių išteklių turėsime vis daugiau, elektros turėsime vis daugiau. Ir visas perteklius bus panaudotas vandenilio gamybai“, – kalbėjo ministras.

Anot jo, vandenilis elektrai gaminti bus naudojamas tik nesant pakankamai saulės ar vėjo jėgainių generacijai. Šis kuras pirmiausia bus skirtas viešajam ir sunkiajam transportui, pramonei, laivybai, pažymėjo D. Kreivys.

„Vandenilį naudosime gaminti elektrai tada, kada saulės ir vėjo nėra, transportui, kaip šiuo atveju Vilniaus mieste, sunkiajam transportui, laivybai (Klaipėdos uostas ne už ilgo pradės vykdyti kitą projektą), o taip pat ir pramonei“, – teigė jis.

Be to, pasak ministro, per Lietuvą tiesis vandenilio vamzdynas, kuris sujungs Šiaurės ir Centrinę Europą.

„Kartu su Suomija, Estija, Latvija, Lenkija ir Vokietija planuojame vandenilio vamzdyną iš Šiaurės į Centrinę Europą. Kur yra didžiausi pramoniniai pajėgumai ir kur vandenilis bus labiausiai reikalingas“, – aiškino D. Kreivys.

Jis taip pat pabrėžė, jog „vandenilis nėra ateitis, jis yra dabartis“, o be vandenilio „neįmanoma jokia žalioji transformacija“.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba yra pritarusi ambicijoms įsigyti 16 žaliuoju vandeniliu varomų autobusų, o nuo 2026 m. – šį kurą gaminti.

Numatoma, kad Vilniaus šilumos tinklų (VŠT) teritorijoje bus įrengtas 3 MW galios elektrolizeris, kuris pagamins 1,14 mln. kub. m žaliojo vandenilio kasmet. Kuras bus išgaunamas elektrolizės būdu, naudojant VŠT valdomoje biokuro kogeneracinėje jėgainėje pagamintą elektrą. Elektrolizerio pajėgumų, skaičiuojama, pakaks 40 autobusų.

Dar numatyta Justiniškėse įrengta vandenilio saugyklą, viešosios prieigos vandenilio stotelę.

G. Bakanas: įgyvendinti projektą bus iššūkis

VŠT vadovas Gerimantas Bakanas žurnalistams sakė, kad įgyvendinti projektą ir įsigyti elektrolizerį gali būti sudėtinga. Anot jo, šių įrenginių paklausa – didelė, tačiau tikimasi konkurencingo konkurso, kas leistų vandenilio gamybą pradėti 2026 m.

„Projektas intensyvus, 2 metai. Rinkoje dabar tokia situacija, kad įsigyti elektrolizerį bus pakankamai didelis iššūkis, bet projektą planuojame daryti „iki rakto“: ateinantį mėnesį prasideda rinkos konsultacijos, jau dabar matome, kad gali dalyvauti 6–7 dalyviai.

Tikimės, kad konkurencija bus dar didesnė, tikimės, kad konkurencija leis užtikrinti, kad projektas bus padarytas laiku“, – kalbėjo G. Bakanas.

Pasak jo, elektrolizeriu pagamintas vandenilis galės būti skirtas ne tik viešajam, bet ir kitų rūšių transportui, atliekų išvežimui arba parduodamas rinkoje.

Taip pat, pabrėžė VŠT vadovas, elektrolizeris galės būti panaudojamas elektros tinklo balansavimui.

Visas sostinės savivaldybės inicijuotas projektas kainuos 8 mln. eurų: 5,6 mln. eurų finansavimo numatė Energetikos ministerija, likusias lėšas skirs pati savivaldybė. Projektui finansavimą skyrė ir Europos Sąjunga.

V. Benkunskas: be ES paramos projektas sunkiai atsipirktų

Pasak Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko, be ES paramos, pirkti vandeniliu varomus autobusus bei plėtoti šio kuro gamybos pajėgumus nebūtų ekonomiškai naudinga.

„Be ES paramos šitie projektai iš ekonominės pusės būtų sunkiai atsiperkantys, bet matome, kad iš tikrųjų visa ES (...) finansavimo politika bendrai yra tikrai skirta šitoms priemonėms įgyvendinti. Ir mes jomis žadame tikrai aktyviai naudotis“, – žurnalistams sakė V. Benkunskas.

Jo teigimu, įgyvendinus žaliojo vandenilio projektus sostinė turės visą žaliojo vandenilio panaudojimo ciklą, o tai esą padės įgyvendinti tikslą iki 2030 m. miestui tapti klimatui neutraliu.

„Turėsime visą ciklą – nuo žaliosios elektros pagaminimo, jo panaudojimo vandenilio gamybai ir išleidimo viešajame transporte. Sistema taip ir bus sudaryta bei leis mums visiškai užtikrinti tvarumo tikslus“, – žurnalistams sakė V. Benkunskas.