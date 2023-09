Gatvėje neįsitenkantys vilkikai supykdė gyventojus: „Baisu, kas darosi, kai užsikiša“

Vilkikai su užsienietiškais numeriais važiuoja į Gedimino gatvėje esančią aikštelę. „Suskaičiavau 50 sugrūstų automobilių“, – portalui lrytas.lt sakė Kybartų gyventojas Adomas. Į čia vairuotojai traukia laukdami eilės, kai bus priimti kitoje Kybartų gatvėje – Kudirkos Naumiesčio – esančioje „Ebresos“ įmonėje.

Anot Adomo, jau pernai gyventojai rinko parašus dėl jų gatve važinėjančių sunkvežimių, tačiau nieko iš to neišėjo. „Buvo kiek apstoję, gal dėl sankcijų. Tačiau pastarąsias dvi savaites itin suintensyvėjo – srautas kaip reik. Aną kartą ties posūkiu praleidau septynis sunkvežimius, – sako pašnekovas. – Gedimino gatvė – siaura, joje vilkikai neprasilenkia, baisu, kas darosi, kai užsikiša. Ir ant šaligatvių lipa. Policijai pranešėme – jai neįdomu. O kas, jei užsidegs? Juk vilkikai vienas prie kito stovi“.

Iš lėto srautas sumažės

Nepatenkintiems gyventojams žada – netrukus padėtis ims taisytis. „Ebresos“ direktorius Rolandas Andzelis portalui lrytas.lt teigė, kad su savivaldybės vadovais viskas jau aptarta – laikinai vilkikai nukreipiami į kitą aikštelę.

„Pastaruoju metu padidėjo vilkikų srautai, atsirado didesnės darbų apimtys, todėl mašinų daugiau. Tačiau iš lėto srautas sumažės. Gali būti, kad vis dar pravažiuos viena kita mašina, nes joms duotas aikštelės Gedimino gatvėje adresas.

Šią aikštelę išsinuomavome sutarę su seniūnija, kad vilkikai nesikauptų Kudirkos Naumiesčio gatvėje, kur veikia mūsų įmonė.

Bet žmonėms ir tai netiko, todėl dabar bandome pereiti į kitą aikštelę, o vėliau ieškosime įsigyti savo.

Ženklų, draudžiančių važiuoti Gedimino gatve, nėra, tačiau atsižvelgiame į gyventojus – nenorime konflikto“, – sakė R.Andzelis.

Važiuoja blokais

Kybartų bendruomenės pirmininkė Rūta Skeltienė portalui lrytas.lt perdavė, kad anos savaitės pabaigoje ją pasiekė žinios, jog savivaldybės administracijos direktorius prisižadėjo per šią savaitę išspręsti problemą – vilkikai į Gedimino gatvę daugiau nevažiuos.

„Tai svarbu pusei Kybartų. Be to, Gedimino gatvė tikriausiai viena pavyzdinių mieste, o vilkikai važiuoja šaligatviais iš trinkelių, – kalbėjo R.Skeltienė. – Kiek man žinoma, vilkikų padaugėjo dėl to, kad įmonė, perkanti trąšas iš „Ebresos“, paleido automobilius važiuoti blokais, o blokas – tai visas 100 mašinų“.

Į panašią situaciją patekusiems gyventojams Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Gintarė Navickaitė patarė kreiptis į savivaldybės Saugaus eismo komisiją. Ji gali nuspręsti gatvelėje įrengti kalnelius, ribojimus.