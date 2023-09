Darbodulys gali lemti motyvacijos trūkumą – kaip pasirinkti tinkamą darbo vietą

Klaidinga manyti, kad darbo dinamika priklauso tik nuo sektoriaus ar užimamų pareigų. Visgi, net ir toje pačioje pozicijoje, tačiau skirtingose organizacijose dirbančių asmenų atliekami darbai ir atsakomybės gali skirtis.

„Ar darbas bus monotoniškas, priklauso ne tik nuo pozicijos, bet ir nuo organizacijos procesų. Pavyzdžiui, vienoje įmonėje pardavėju dirbantis žmogus gali visą dieną praleisti kasoje, o kitoje – darbo dienos laiką padalinti skirtingiems darbams, pavyzdžiui, kelias valandas praleisti kasoje ar salėje, o gal kepykloje, kur nuolat ruošiami švieži kepiniai. „Lidl“ prekybos tinkle siekiame užtikrinti, kad darbuotojai išvengtų monotonijos. Matome, kad dinamiškas darbas yra įvertinamas kaip didelis privalumas“, – sako „Lidl Lietuva“ valdybos narė ir personalo vadovė Sandra Savickienė.

Pasak S.Savickienės, norint išvengti darbodulio, svarbu, kad darbuotojas pats aiškiai įsivardintų ir suprastų, kokie darbai jam yra įdomūs, kurias užduotis sekasi atlikti lengviau ir geriau, o kurioje vietoje dar reikėtų patobulėti.

Darbodulys – pavojingesnis nei gali pasirodyti

Jau tapo įprasta stengtis atrasti darbo ir poilsio balansą, neperdegti darbe, skirti pakankamai laiko ne tik artimiesiems, bet ir hobiams ar savirealizacijai. Tiek darbdaviai, tiek darbuotojai atkreipia dėmesį, kad skubėjimas, greitas tempas ir darbų gausa didina riziką perdegti, tačiau pamirštama ir kita problema – darbodulys (nuobodulys darbe, angl. boreout).

„Darbodulys, kurį sukelia pernelyg rutiniškas ir monotoniškas darbas, yra ne mažiau pavojingas nei perdegimas. Jis gali sukelti beviltiškumo ir beprasmybės jausmą, todėl šią emociją patiriantiems darbuotojams gali atrodyti, kad jų atliekamos užduotys neturi prasmės, jiems trūksta savirealizacijos“, – sako „Lidl Lietuva“ valdybos narė ir personalo vadovė.

Tyrimai rodo, kad monotoniškas ir besikartojantis darbas gali neigiamai veikti ne tik darbuotojų emocinę sveikatą, bet ir motyvaciją ar net kelti stresą. Tarptautinės įmonės „Korn Ferry“ atliktos darbuotojų apklausos rezultatai atskleidė, kad net trečdalis apklaustųjų nusprendė pakeisti darbą dėl patiriamo nuobodulio ir iššūkių trūkumo.

„Jei pastebite, kad darbe nuolat kartojasi ta pati rutina, kuri nekelia džiaugsmo, trūksta veiklos, dingo motyvacija ir noras įgyti naujų įgūdžių, tai signalizuoja, kad jaučiate darbodulį“, – aiškina S.Savickienė.

Su darboduliu susiduriančiam žmogui atrodo, kad jo atliekamos užduotys yra nevertos skiriamo laiko ir pastangų. Dėl šios priežasties darbuotojas gali prarasti motyvaciją bei jaustis apatišku. Tokia būsena ne tik kenkia fizinei bei emocinei sveikatai, bet ir sumažina atliekamo darbo kokybę.

Naujos kampanijos centre – dinamiškas darbas ir konkurencingas atlyginimas

Šią savaitę „Lidl Lietuva“ pristato naują darbdavio įvaizdžio kampaniją „Rutina daro savo. Tu daryk savo!“. Ja prekybos tinklas kviečia prisijungti naujus parduotuvių komandos narius, vertinančius dinamišką darbą, užduočių įvairovę ir didžiausią vidutinį atlyginimą sektoriuje.

„Kampanijai parinkome tokį šūkį, kuris tiksliausiai apibūdina „Lidl“ parduotuvių išskirtinumą – mūsų darbuotojai per dieną atlieka įvairius darbus, todėl nelieka vietos rutinai. Be to, visi komandos nariai bendrauja kaip lygūs su lygiais, todėl prireikus, visuomet gali kreiptis pagalbos ar gauti patarimą iš kolegų, nepriklausomai nuo užimamų pareigų. Tikime, kad toks darbo principas ne tik padeda išlaikyti kolektyvo narių susidomėjimą ir motyvaciją, bet ir patraukia potencialių darbuotojų dėmesį“, – sako S. Savickienė.

„Lidl Lietuva“ akcentuoja ir už dinamišką darbą siūlomą didžiausią vidutinį atlyginimą tarp didžiųjų šalies prekybos tinklų. Remiantis naujausiais portalo „Rekvizitai.lt“ duomenimis, šių metų liepos mėn. užmokesčio vidurkis prieš mokesčius įmonėje siekė 1898,29 eurus.

Reklaminiais kampanijos veidais tapo „Lidl Lietuva“ darbuotojai. Lauko, socialinių tinklų, interneto ir viešojo transporto reklamose jie atvaizduoja skirtingas, kasdien atliekamas užduotis – darbą savitarnos kasose, kepykloje, vaisių šviežumo patikrą ar prekių krovimą.

Reklaminiuose vaizdo įrašuose bus šmaikščiai atvaizduojamos darbe pasitaikančios monotoniškos situacijos, kai darbuotojai nuolat stebi laikrodį ar negali sulaikyti žiovulio ir dinamiškas bei aktyvus „Lidl“ darbas.

Vaizdo įrašus galima peržiūrėti čia:

Motyvuoja ir padeda realizuoti save

„Top Darbdaviu“ Lietuvoje ir Europoje pripažinta įmonė „Lidl Lietuva“ visapusiškai rūpinasi savo darbuotojais, todėl prireikus ne tik suteikia emocinę pagalbą, bet ir užtikrina dinamišką darbo pobūdį.

Kertinis įmonės parduotuvių veiklos principas – darbų rotacija. „Lidl“ parduotuvių darbuotojai kasdien atlieka skirtingas užduotis: dirba kepykloje ar kasoje, rūpinasi prekių šviežumu, asortimentu lentynose ir užtikrina tvarkos palaikymą salėje.

„Siekdami dirbti efektyviai ir išvengti monotonijos darbe, stengiamės darbuotojams sudaryti visas sąlygas, kurios padėtų atsiskleisti, realizuoti save, tobulėti ir įsitraukti į sprendimų priėmimą. Visiems komandos nariams suteikiame galimybę atrasti savo stipriąsias savybes, siūlome platų mokymų sąrašą ir skiriame papildomą biudžetą norimiems mokymams ir seminarams“, – pasakoja S. Savickienė.

Šiuo metu Lietuvoje iš viso veikia 69 prekybos tinklo parduotuvės 26 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse ir Nemenčinėje.