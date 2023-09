Žiemą keliauti bus paprasčiau: paskelbė, kur lėktuvai skraidys dažniau

Praėjusiais metais keleivius iš Vilniaus į Helsinkį skraidinusi triskart per dieną, Suomijos oro linijų bendrovė „Finnair“ šių metų žiemos aviacijos sezonu rengs po keturis skrydžius. Vokietijos oro bendrovė „Lufthansa“ skrydžius į Frankfurtą vykdys dukart per dieną. Nuo spalio pabaigos skrydžių į Kopenhagą skaičių Skandinavijos oro linijos SAS didins iki 19 per savaitę, o į Stokholmą per savaitę bus vykdomi 12 skrydžių iš Lietuvos oro uostų.

Kitaip negu praėjusį žiemos sezoną, šį rudenį ir žiemą vyks tiesioginiai skrydžiai į Vieną ir Briuselį. Vasaros sezoną pradėjusi skraidinti keleivius į Austrijos sostinę, oro bendrovė „Austrian Airlines“ skrydžius tris kartus per savaitę rengs ir toliau. Belgijos bendrovė „Brussels Airlines“ skrydžius į Briuselį vykdys keturis kartus per savaitę, nurodoma išplatintame pranešime.

Kaip praneša Lietuvos oro uostai, nuo spalio pabaigos savo skrydžius iš Lietuvos oro uostų intensyvins ir Lenkijos oro vežėja „LOT Polish Airlines“ —vykdys iki 32 skrydžių per savaitę į Varšuvą, tai yra dar dviem skrydžiais daugiau negu praėjusį žiemos sezoną. Anksčiau į Ciurichą skraidinusios dukart per savaitę, šį žiemos sezoną Šveicarijos oro linijos SWISS savaitinių skrydžių skaičių padidins iki trijų.

Reguliarius skrydžius Lietuvoje vykdo 12 oro bendrovių, pažymima pranešime.

„airBaltic“ prideda daugiau skrydžių iš Vilniaus artėjančią žiemą ir vasarą

Latvijos oro linijų bendrovė „airBaltic“ praneša, kad artėjančiam žiemos sezonui papildys maršrutus iš Vilniaus į Miuncheną (6 kartai per savaitę), Taliną (7 kartai per savaitę) ir iš Palangos į Rygą (10 kartų per savaitę). Žiemos skrydžių tvarkaraštis prasidės 2023 m. spalio pabaigoje, o „airBaltic“ iš viso pasiūlys 11 maršrutų iš Lietuvos. Jo metu oro linijų bendrovė pradės vykdyti keturis naujus maršrutus iš Vilniaus – į Gran Kanariją, Tenerifę, Turiną ir Dubajų, o maršrutas tarp Vilniaus ir Briuselio bus panaikintas.

Be to, „airBaltic“ Vilniuje visą žiemos sezoną bazuos dar vieną orlaivį, taigi iš viso Vilniuje bus bazuojami du bendrovės orlaiviai. Tai leis „airBaltic“ dar labiau išplėsti savo veiklą Vilniuje ir suteikti patogesnes galimybes keliauti į Lietuvos sostinę ir iš jos.

2024 m. vasarą „airBaltic“ iš viso pasiūlys 14 maršrutų iš Lietuvos, įskaitant naujus maršrutus iš Vilniaus į Krokuvą ir iš Palangos į Amsterdamą. Taip pat padidės skrydžių dažnumas maršrutais iš Vilniaus į Paryžių (5 kartai per savaitę), Miuncheną (6 kartai per savaitę) ir Taliną (8 kartai per savaitę) bei iš Palangos į Rygą (11 kartų per savaitę).

„Ruošdamiesi kiekvienam naujam sezonui, visada atidžiai įvertiname rinkos situaciją ir keleivių paklausą. Be to, džiaugiamės, kad radome būdų ir naujų galimybių ateinantį vasaros bei žiemos sezoną pridėti papildomų skrydžių iš Lietuvos. Pridėję naujų skrydžių maršrutų ir du Vilniuje bazuojamus orlaivius, esame pasiruošę savo keleiviams suteikti geriausią kelionės patirtį“, – sako „airBaltic“ prezidentas ir generalinis direktorius Martinas Gaussas.

Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus pabrėžė ilgalaikės partnerystės su oro bendrove „airBaltic“ svarbą. Anot vadovo, Vilniaus oro uostui labai svarbu tai, kad „airBaltic“ pradės dažnesnius skrydžius į tokius reikšmingus aviacijos centrus kaip Paryžius ir Miunchenas, labai svarbus ir ilgai laukto skrydžio į Dubajų startas.

„Džiaugiamės kompanijos sprendimais didinti skrydžių dažnius bei pradėti naują maršrutą iš Vilniaus. Ši veiklos plėtra rodo mūsų puikius partnerystės su „airBaltic“ rezultatus ir tuo pačiu gerina Lietuvos susisiekimą“, – teigia S. Bartkus.