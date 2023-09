Vilniuje pradėjo statyti įrenginį, kuris bus galingiausias Baltijos šalyse – leis sumažinti šilumos kainas

„Istoriškai taip susiklostė, kad 15 metų, kuomet sostinės šilumos ūkis buvo išnuomotas, į jį nebuvo investuojama, tad pasekmes vilniečiai jaučia dar ir dabar. Vilnius laikosi plano tapti klimatui neutraliu miestu iki 2030 m. ir jau dabar didžiąją dalį šilumos miestiečiai gauna ją gaminant iš atsinaujinančių energijos išteklių, todėl šis įvykis itin svarbus nuosekliai siekiant visiškai atsisakyti iškastinio kuro“, – pasakoja sostinės meras Valdas Benkunskas.

Kaip teigia AB Vilniaus šilumos tinklų (VŠT) generalinis direktorius Gerimantas Bakanas, šis siurblys leis Vilniaus gyventojams sutaupyti 1,36 mln. šildymui. Be to, anot jo, veikiant siurbliui, per metus į orą bus išmesta 4 tūkst. tonų mažiau anglies dvideginio, nes šildymui reikės naudoti mažiau dujų.

Vilniaus meras tikino, kad nors šilumos siurblys galės apšildyti vos 28 daugiabučius iš Vilniuje esančių apie 8,5 tūkst., jo įrengimas yra puikus pavyzdys, kaip judama link maksimalaus efektyvumo šildymo srityje. Taip pat, anot jo, tai dar vienas žingsnis siekiant, kad Vilniaus miesto šildymas būtų nepriklausomas nuo importuojamo kuro ir turėtų kuo mažesnį neigiamą poveikį gamtai.

„Kai „Ignitis“ paleis Vilniaus koogeracinę jėgainę, mes turėsime beveik 90 proc. šilumos iš atsinaujinančių šaltinių ir iš esmės iškastinio kuro nebereikės. Ir tai, kartu su vandeniliu ir panašiais projektais leis mums užtikrinti nepriklausomybę ir draugišką aplinkai energetiką“, – pridūrė jis.

„Šis absorbcinis šilumos siurblys padidins mūsų biokuro katilo efektyvumą daugiau nei 13 proc., o tai padės vilniečiams per metus sutaupyti 1,36 mln. eurų. Planuojame, kad absorbcinis šilumos siurblys pradės veikti nuo 2024 metų rugsėjo mėnesio, tad 2024 m. šildymo sezono metu vilniečius pasieks dar daugiau tvarios energijos“, – sako G.Bakanas.

Absorbcinis šilumos siurblys, papildomai nenaudodamas biokuro, per metus padės atgauti 17 252 MWh energijos, kurios užtenka apšildyti 26 A++ energinės klasės daugiabučius su 13 500 kv. m. ploto.

Projektas finansuojamas įmonės lėšomis, o jį įgyvendinus bus gauta 1,45 mln. eurų siekianti Aplinkos projektų valdymo agentūros parama.