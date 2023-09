Palangos verslininkai pastebi, kad lietuviai pradėjo taupyti: anksčiau valgydavo „steiką“, dabar – bulvinius blynus

„Ši vasara verslininkams, Palangai tikrai buvo nebloga, lyginant su praeitais metais, mes turėjome tikrai didelį užimtumą. Taip, vasara buvo lietuviška, ne tiek smarkiai džiugino orai, kaip džiugina mus rugsėjo mėnesį. Turėjome iššūkių pritraukti dar daugiau svečių, tikrai sekėsi gerai, ir rezultatai yra pakankamai geri. Tiesiog reikėjo verslui labiau pasistengti“, – L. Taučiūtę citavo BNS.

Sezonas banguotas

Visgi „Vakarų ekspreso“ kalbinti Palangos verslininkai sutartinai teigė, jog šis sezonas buvo itin nepastovus.

„Vasara buvo tikrai įdomi. Pradžia buvo labai permaininga, vėsoka, antroji vasaros pusė ir ruduo lepino ir vis dar lepina gražiais orais. Aišku, dabar rudenį gyvenančių svečių mažiau, gal daugiau tik savaitgaliais, bet kalbant apskritai negalima skųstis, sezonas buvo vidutiniškas“, – teigė Aurelė Stasiūnienė, viešbučio „Rąžė“ direktorė.

Pašnekovė tikino, jog nors vasaros sezono rezultatai neliūdina, svečių kurorte visada tikimasi sulaukti daugiau.

„Viskas priklauso nuo oro, jei oras geras, tai ir svečių daugiau. Pavyzdžiui, vasaros pradžia buvo liūdnoka, nes orai buvo gan vėsūs, todėl ir norinčiųjų pailsėti kurorte buvo nedaug, vėliau antroje vasaros pusėje nuotaikos šiek tiek pasitaisė“, – šiltąjį sezoną apibūdino A. Stasiūnienė.

Jos teigimu, geriausias periodas buvo rugpjūtį, kuomet pagaliau ilgėliau užsilaikę vasariški orai priviliojo daugiau poilsiautojų.

Viešbučio „Rąžė“ direktorė pridūrė, jog kainų šiais metais nekėlė.

„Esame trijų žvaigždučių viešbutis, be to, be apgyvendinimo, nelabai teikiame kažkokių kitų papildomų paslaugų“, – aiškino A. Stasiūnienė.

Panašios nuomonės buvo ir vienos iš Palangoje įsikūrusių maitinimo įstaigų savininkė.

„Ko gero, mes visi visą laiką tikimės geresnio sezono, nuo esamų rezultatų laukiame dar geresnių. Vienareikšmiškai ši vasara buvo labai įvairialypė, todėl, kad orai buvo labai nepastovūs“, – kalbėjo moteris.

Anot jos, pagrindinis kurorto verslininkų sėkmės garantas – geri orai.

„Jeigu neskaičiuosime mieste vykstančių didesnių renginių, žmonės čia atvyksta, kai būna šilta. Šių metų orų nepastovumas tikrai turėjo didelę įtaką bendram sezono nepastovumui“, – mintimis pasidalijo pašnekovė.

Kaip ir prieš tai kalbinta verslininkė, moteris taip pat teigė, jog kainų nekėlė.

„Susimažinome savo pelno maržą, nes brango tiek kaštai, tiek savikaina, tačiau kainas palikome tokias pačias, kaip ir praėjusiais metais“, – teigė pašnekovė.

Žmonės taupo

„Palangos žuvėdros“ savininkas Kristupas Šliogeris pasakojo, jog po COVID-19 pandemijos išlaidavę žmonės vėl pradėjo taupyti.

„Šiemet restorane pasijuto, kad pradėjo daugiau taupyti. Anksčiau vakarienei užsisakydavo jautienos „steiką“, o dabar – bulvinius blynus“, – sakė K. Šliogeris.

Anot jo, nors svečių buvo tiek pat daug kaip ir ankstesniais metais, restorano pajamos sumažėjo.

Tiesa, patiekalų kainos „Palangos žuvėdros“ restorano meniu padidėjo apie 5–10 procentų.

Viešbutis sezono metu buvo visiškai užimtas, nors kainos taip pat šiek tiek augo.

„95 procentai mūsų svečių – lietuviai, turime mažai pajūrio, paklausa didesnė už pasiūlą, lietuviai dažniau važiuoja į Latviją nei atvirkščiai. Tačiau po pandemijos užsieniečių turistų buvo likę 1–2, o dabar išaugo iki 5 procentų. Daugiausia atvažiuoja iš kaimyninių šalių – Latvijos, Lenkijos, Vokietijos“, – sako K. Šliogeris.