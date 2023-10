„Pigu.lt“ prekiaujanti bendrovė „Soderus“: „Augame dvigubai ir neketiname sustoti“

Rekordinis augimas

Vilniuje veikianti plataus vartojimo prekių didmenos ir mažmenos įmonė „Soderus“ prekiauti „Pigu.lt“ pasiryžo pačiame pandemijos įkarštyje – 2020 metais, o per trejus metus pardavė jau 12 tūkst. prekių. Prieš 9 metus įkurta įmonė ligi tol sėkmingai vykdė didmeninę ir mažmeninę prekybą elektronikos ir buities prekėmis, plėtojo savo interneto parduotuvę, tad žingsnis į išvystytas e. prekyvietes strategiškai įvyko pačiu laiku.

„Sparčiai išaugus elektroninės prekybos populiarumui, prekybą Vakarų Europos valstybėse nusprendėme plėsti per tarptautines e. platformas, o Baltijos šalyse pasitelkti „Pigu.lt“. Šiandien matome, kad šis pasirinkimas buvo sėkmingas ir atnešė lauktų rezultatų“, – teigia Modestas Kazabuckas, „Soderus“ projektų vadovas.

Praėjusiais metais įmonė per „Pigu.lt“ pardavė prekių už daugiau kaip 350 tūkst. eurų, o šiemet sausio–liepos mėnesiais jau suprekiauta už daugiau kaip 624 tūkst. eurų.

Pasak M.Kazabucko, pasiekimai viršijo lūkesčius, o šių metų planas pasiekti 1 mln. eurų pardavimus jau yra ir optimistinis, ir realistinis. Iš viso „Pigu.lt“ Marketplace bendrovė šiuo metu turi daugiau kaip 25 tūkst. pavadinimų prekių, šį skaičių ir toliau didina, o patenkinti pirkėjai perka ir vėl sugrįžta.

Laikyti prekes sandėliuose apsimoka

Nors prekyba „Pigu.lt“ sudaro palyginti nedidelę „Soderus“ pajamų dalį, kaip pripažįsta pašnekovas, tai yra patogi galimybė pasiekti pirkėjus Baltijos šalyse nedidelėmis sąnaudomis. Be to, „Soderus“ per „Pigu.lt“ planuoja prekiauti ir Suomijoje.

„Didžiąją dalį prekių patys importuojame iš Europos ir turime savo sandėlius Vilniuje. Pagrindinė mūsų pardavimų taktika – dirbti ne tik su pirkėjams pažįstamais prekės ženklais, tačiau atrasti ir tokių, kurių Baltijos valstybėse dar nėra“, – sako M.Kazabuchas.

Jo teigimu, dažniausiai internetu perkama kompiuterinė ir buitinė technika, biuro prekės, produktai namams ir statybai, žaislai, kūdikių prekės.

Pardavėjas pastebi, kad Baltijos šalių pirkėjai tampa vis labiau reiklūs aptarnavimo kokybei ir prekių pristatymo greičiui.

Nuo praėjusių metų vasaros „Soderus“ pradėjo naudotis „Fulfillment by Pigu“ paslauga, kuri leidžia populiariausias ir dažniausiai perkamas prekes laikyti „Pigu.lt“ sandėliuose. Ši paslauga sudaro galimybę pirkėjams atsiimti prekę jau kitą dieną – tai ypač skatina pirkti.

„Tokia patirtis patinka pirkėjams, o pardavėjams labai naudinga, nes leidžia perkelti darbo krūvį iš mūsų sandėlio į „Pigu.lt“ patalpas. Iš karto taupome laiką, kadangi nereikia rūpintis prekių pakavimu ir siuntimu, šis procesas efektyviai sutvarkomas“, – teigia M.Kazabuchas.

Jo nuomone, „Pigu.lt“ nenusileidžia analogams „Amazon“ ar „eBay“, o prekių įkėlimo sistema Lietuvoje yra paprastesnė, atvaizdavimas dažnai pranoksta lūkesčius, be to, čia nereikia įvertinti papildomų pristatymo iki galutinio kliento kaštų.

Kasdieniame darbe pasiteisino ir kiti „Pigu.lt“ suteikiami prekybos įrankiai, pavyzdžiui, savitarnos reklamos platforma „Martailer“. Ši sistema įgalina padavėjus lengvai planuoti savo prekių reklamą pagal produkto kategoriją ar prekės ženklą, todėl puikiai tinka sezoninių prekių kampanijų ar išpardavimų organizavimui.

Patarimai pradedantiesiems

Tiems, kurie dar tik svarsto, ar pradėti prekiauti „Pigu.lt“, pašnekovas pataria, visų pirma, gerai apsvarstyti savo verslo modelį ir aiškiai pasirinkti nišą. Taip pat būtina turėti planą, žinoti, kokias prekes ir kokius tiekėjus pasirinkti.

„Tie, kas nori prekiauti užsienyje, turi įvertinti, kad, pavyzdžiui, Vokietijoje, gana didelę dalį pardavimų, net 15–20 proc. gali sudaryti grąžinimai. Vakarų Europos gyventojai neretai perka apimti impulso, todėl vėliau gali prekę grąžinti vien dėl to, kad persigalvojo. Tai pardavėjui sukelia papildomų rūpesčių“, – dalinasi patirtimi „Soderus“ atstovas.

Pasak jo, pardavėjui labai svarbus ir analitinis darbas – reikia stebėti ir konkurentus, ir jų kainas, ir vykdomas akcijas. „Techninė pusė nėra tokia sudėtinga, kaip atrodo pradedančiajam, tačiau norėdamas veikti sėkmingai turi pasiūlyti aukštą kokybę ir konkurencingas kainas, o pradėjęs – nenuleisti rankų“, – pataria pardavėjas.