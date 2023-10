Vienos didžiausių pagardų gamybos įmonių atstovai – apie iššūkius, keičiant pakuotę ir ekologiškus produktus

„Turime skandinavų klientą, su kuriuo dirbame jau dešimt metų ir jam tiekiame ekologiškus produktus. Pradžia nebuvo lengva, nes viskas priklauso ir nuo šalies įvaizdžio. Prieš dešimt metų Lietuva nebuvo tokioje padėtyje kaip dabar, tad teko įrodinėti, kad mes esame ir būsime stiprūs, kad turime iš ko gyventi ir kad tiek kaip įmonė, tiek kaip valstybė galime būti stiprus ir ilgalaikis partneris“, – apie nelengvą partnerystės pradžią pasakoja UAB „Daumantai“ Marketingo direktorius Domas Grinkevičius.

„Reikėjo nemažai rodyti ir įrodyti, kad mes norime ir galime gerinti savo gamybines apimtis, pajėgumus ir kokybę įmonėje. Man atrodo, čia svarbiausias yra pasitikėjimas. Jeigu pamato, kad tu gali kažką daryti ir tu investuoji į tai, tai tada tikrai aplanko tas laimėjimo jausmas, nes tave apdovanoja tuo pasitikėjimu, naujais produktais, naujomis idėjomis ir padeda tobulėti.“

Gamykla investavo į sertifikatus, kurių stipriausiu vadinamas maisto saugos sertifikatas BRC (Britanijos mažmenininkų konsorciumo). Šio sertifikato turėjimas yra tvirtas įrodymas ir garantas, kad gamintojas yra patikimas. Nors „Daumantai“ eksportuoja savo produkciją net į 30 pasaulio šalių ir partnerystės yra jau ilgametės, būtent klientai ir jų augantys poreikiai bei tvarumo stiprinimas neleidžia lietuviams užmigti ant laurų, verčia nuolat keistis, tobulėti ir skirti vis daugiau dėmesio tvarumo temai.

„Ganėtinai dažnas dalykas, kad tas naujoves atrasti pastumia klientas. Įstato į kažkokią nepatogią situaciją, kur tu nežinai kaip išeiti ir tau tenka suktis. Tai ypač su Skandinavijos klientais mums tenka tai patirti, nes jie yra pažengę tvarumo ir ekologijos srityje. Tad ieškome tų visokiausių sprendimų“, – teigia D.Grinkevičius.

„Yra tekę keisti dangtelius, kad būtų be tam tikro plastiko, pilnai perdirbami, ieškoti kažkokių variantų.“ Vienintelio ekologiškų pagardų Lietuvoje gamintojo teigimu, tie pokyčiai jiems, kaip gamyklai, pradžioje gal ir sukelia daug klausimų, klientui tinkamų sprendimų paieškų, bet vėliau visa tai išeina į gera, tampa didžiuliu privalumu jiems patiems.

„Toks naujausias pavyzdys yra, kai mes netgi savo visos „Daumantų“ linijos etiketes keitėme, nes klientas iš užsienio norėjo, kad būtų etiketės iš perdirbtos medžiagos pagamintos. Tai mes nusprendėme, kad šis žingsnis tikrai palankus ir reikalingas ir mums patiems, nes kaina nebuvo tokia didelė, tad ėmėme ir padarėme ne laikiną, o esminį pokytį gamyboje.

Dabar visos „Daumantų“ etiketės yra pagamintos iš perdirbtos medžiagos. Tokios situacijos mums tikrai padeda patiems tobulėti, nes tos informacijos kartais gali pats ir neturėti, bet klientas tau ją atneša, išsako, ko jam reikia ir kas padėtų jam parduoti arba tiesiog augti. Tai dažnai pasinaudojame ir patys tuo, ir tas naujoves sau pritaikome.“

Nors vis dar pasigirsta kalbų neva ekologiška produkcija nėra jau tokia ir ekologiška, gamintojai tikina, kad niekas jų versle nerizikuotų nei savo vardu, nei uždarbiu, nei partneriais užsienyje.

„Daumantų“ teigimu, tam, kad galėtum tiekti produkciją į tokias rinkas kaip Skandinavija ir Amerika, turi nemažai investuoti ir nuolat stebėti aplinką ir jos pokyčius. Kelias iki pripažinto ekologiškos produkcijos gamintojo yra pakankamai ilgas. Kartą įsitvirtinus trokštamoje rinkoje, dirbama kasdien, kad tik pozicijos nebūtų prarastos.

„Visų pirma turi gauti ekologinį sertifikatą. Kad jį gautume, reikėjo ir kiekvienam ekologiškam produktui turėti ekologiškas žaliavas, kurios taip pat turi turėti savo sertifikatus, patvirtinančius, kad jos užaugintos natūraliai, be pesticidų ir panašiai.

Deja, Lietuvoje mums reikiamo viso ekologiškų žaliavų kiekio negalime susirinkti, atkeliauja kai kas iš Europos, kitų pasaulio šalių. Nors visgi kai kurie klientai nenori, kad ekologiškų produktų žaliavos būtų iš trečiųjų šalių, tad stengiamės jų ieškoti čia, Europoje. Susirenki sertifikuotas žaliavas, gamini produktą, kuris vėl turi būti tikrinamas ir žiūrima, ar nėra kažkokių neleistinų medžiagų, konservantų ar dar kažko“, – ilgą gamybos kelią nupasakoja „Daumantų“ Marketingo direktorius.

„Pirkdamas ekologišką produktą žmogus jau žino, kad gaminys yra su vadinamąja švaria etikete, kad produktas atitinka absoliučiai visus reikalavimus, nes Europos Sąjunga labai stipriai kontroliuoja ekologiškų produktų gamybą.“

Kai kurie ES sprendimai lemia ir tai, kad produkto gali apskritai nelikti rinkoje. „Toks paskutinis atvejis buvo su barbekiu padažais. Europos Sąjunga nusprendė, kad skysta dūmo aroma negali būti traktuojama kaip ekologiška. Nors šis produktas turi visus sertifikatus, pagamintas pagal ekologinius standartus. Tačiau ES taip nusprendė, tad mes nebegalime tokio produkto gaminti“, – apie priverstinius pasikeitimus pasakoja D.Grinkevičius.

„Teko informuoti klientus, kad, deja, šito produkto jau nebebus. Tai šiuo metu Europoje ekologiško barbekiu, pagaminto pagal originalų receptą, neįmanoma nusipirkti. Tai tokie dalykai vyksta, kartais jie skausmingi, kaip šiuo atveju, kai prarandi klientą ar kažkokį produktą, kurį galėtum gaminti.“

Nors lietuvių gaminami ekologiški pagardai ragaujami net trisdešimtyje šalių, čia, Lietuvoje, jų paklausa auga ne taip sparčiai. Gamintojų teigimu, pasirinkimą vis dar dažnai lemia kaina.

„Tai auganti rinka, tik Lietuvoje labai lėtai, o kitur šiek tiek greičiau. Pasaulyje apie 10 procentų ta rinka auga kiekvienais metais. Lietuvoje gal 1–2 procentais. Tai iš lėto lietuviai domisi. Vis dėlto ekologiški produktai dėl suprantamų priežasčių yra brangesni. Pasirinkę ekologišką kelią, turime suprasti, kad šiek tiek reikės daugiau ir mokėti. Bet būsite užtikrinti dėl to, ką valgote ir kas ant jūsų stalo stovi. Tai aš manau, kad ši rinka augs drauge su žmonių gerovės augimu. Didės ir ekologiškų, ir veganiškų, ir kitų sveikų produktų paklausa“, – sako „Daumantų“ Marketingo direktorius.

Gamintojai pastebi, kad sveikesnių produktų pasirinkimas vis dažnesnis Lietuvoje. Pabandę gaminti pagardus be cukraus, įsitikino, kad visgi tam poreikis yra.

„Matydami tą tendenciją, pradėjome gaminti pomidorų padažus ir kečiupus be jokio cukraus. Nededame ir jokio saldiklio, nes pomidoras turi iš savęs cukraus ir tai suteikia to saldumo. Iš pradžių žmogui gal ir gali būti šokas – neskanu, nesaldu, dar kažkas. Bet pripranta ir jau nebenori grįžti prie to produkto, kokį anksčiau vartojo. Mūsų mintis yra ir šviesti žmones, paskatinti juos atrasti tikruosius skonius ir pripažinti, kad tikrai nereikia tiek visur visko dėti, kad būtų skanu. Be to, mūsų siekis nėra, kad žmogus kuo daugiau suvartotų. Mes tikime, kad atėjo laikas galvoti apie sveikatą“, – teigia „Daumantų“ Marketingo direktorius D.Grinkevičius.

Kaip gimsta ekologiški pagardai? Kaip skiriasi skirtingų šalių gyventojų skoniai? Kodėl gamintojas ne visada gali keisti pakuotę? Visi atsakymai – laidoje „Tvarumo kodas“.