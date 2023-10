Liko be vienintelės parduotuvės: produktus išdalijo pusvelčiui, o skolininkų sąrašą sudegins

Pelno nesitikėjo

Suvainiškyje parduotuvė veikė labai seniai, Ramūnas Stanišauskas ją nusipirko prieš metus. Biržų rajone gyvenantis verslininkas sako norėjęs, kad žmona turėtų veiklos. Didelio pelno nesitikėjęs – iš kaimo parduotuvių nepraturtėsi. Bet kai prekyba tapo tokia nuostolinga, kad reikėjo pridurti savo lėšų, tada nusprendė kabinti spyną. „Ant nulio“ dirbi iš idėjos, kad aplinkiniams būtų patogiau, o kai iš namų reikia pridurti, kad išmaitintum kaimą, tada jau neapsimoka“, – aiškina verslininkas.

Nusprendęs nutraukti veiklą, vietinėms moterims netgi siūlė atiduoti patalpas už dyką, kad tik eitų ir dirbtų sau, bet niekas nesiryžo.

Labiausiai pasiges išgeriantys

Pernai vasarą nemažai žmonių, važiuojančių pro kaimą, sustodavo, ir tolimųjų reisų vairuotojai užeidavo apsipirkti, apyvarta vasarą siekdavo iki 400 eurų per dieną. Šią vasarą kaimas visiškai ištuštėjo, keturi gyventojai pasimirė, du persikėlė gyventi kitur. Pasak Ramūno, būdavo dienų, kai apyvarta siekdavo 20 eurų per dieną. Nuolatinius parduotuvės lankytojus galima suskaičiuoti ant dviejų rankų pirštų. Dalis vietinių gyventojų įprato apsipirkinėti Rokiškyje ar Latvijoje, be to, į kaimą užsuka autoparduotuvė.

„Parduotuvės labiausiai pasiges vietiniai išgeriantys žmonės, kurie į skolą imdavo ir nuo ryto laukdavo, kada atsidarysim, o Suvainiškio grietinėlė pas mus ir taip nėjo“, – sako pašnekovas.

Dešras išdovanojo

Verslininkas neslepia, jeigu būtų sulaukęs didesnio bendruomenės palaikymo, gal tebeprekiautų.

Tačiau dar prieš metus, kai įsigijo pastatą, būta pykčio, kai vietinės pardavėjos neteko darbo, pašnekovas svarsto, gal kai kurie kaimo gyventojai ignoravo, tyčia apsipirkdavo kitur, nors būta ir priešingų atvejų – viena ūkininkė palaikydama prekybininkus užsukdavo kone kasdien.

Nusprendę uždaryti parduotuvę, šeimininkai darė išpardavimą, pusę prekių išdovanojo.

„Jeigu žmogus ateina pensijos negavęs ir nori valgyti, į skolą nebeduodame, išdalinome dešras, kitus produktus už dyką“, – sakė R. Stanišauskas.

Riaušių nebus

Suvainiškio bendruomenės pirmininkas Darius Gurklys juokavo, kad nelikus vienintelės parduotuvės kaime riaušių nebus – vietiniai gyventojai apsipirkti važiuoja į Latviją, artimiausia parduotuvė – už kelių kilometrų Neretos gyvenvietėje.

„Vyresni žmonės turi giminių, pažįstamų, kaimynų, vieni kitiems padeda. Ir iki šiol mažai kas lankydavosi vietinėje parduotuvėje. Nors pavieniams žmonėms iškils problemų, galbūt, jiems ir skaudžiausia, tačiau visur vyksta pokyčiai, tiesiog toks procesas“, – kalbėjo bendruomenės pirmininkas.

Suvainiškyje su aplinkiniais kaimeliais yra apie 150 gyventojų, anot D. Gurklio, žiūrint, kaip skaičiuosi – ar deklaravusių čia gyvenamąją vietą, ar realiai gyvenančių. Tačiau kaimas neišvengiamai senėja, jaunimas išvyksta, o mokyklinio amžiaus vaikų telikę tiek, kad tuoj visi tilps į lengvąjį automobilį.