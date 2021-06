Vos per plauką išvengę skaudžios nelaimės, per kurią galėjo nukentėti keturkojis šeimos narys, Tatjana ir Laimis Tamulaičiai nusprendė savo rankomis sukurti automobilinę kėdutę augintiniui, o dabar neatsigina užsakymų tiek visoje Lietuvoje, tiek užsienyje. Analogų neturintis produktas buvo patentuotas Europos Sąjungoje, o prekės ženklas „Toitert“ jau tapo tikrų tikriausia vizitine kortele.

Ieškoti išeities įkvėpė patirtis

Prieš šešerius metus Tatjana su Laimiu išsileido į kelionę automobiliu ir su savimi pasiėmė augintinę rusų toiterjerę Tiną. Kelionės metu netikėtai teko staigiai stabdyti ir laisvai po automobilį besiblaškiusi Tina atsidūrė ant automobilio grindų.

Laimei, tąkart šuniukei pavyko išvengti sužalojimų, tačiau Tatjanai ir Laimiui tai buvo signalas, kad būtina pasirūpinti ne tik savo pačių, bet ir augintinės saugumu kelionės metu.

„Tada susimąstėme, kad dėl laisvai po automobilį bėgiojančio augintinio pavojus gali kilti ne tik jam, bet ir kitiems keleiviams, kad dėl to gali įvykti eismo įvykis. Tada ir gimė idėja sukurti Tinai saugią autokėdutę“, – pasakojo Tatjana.

Autokėdutę sutuoktiniai kūrė kartu su vienu geriausių odos siuvėjų Kaune – Gintu Kunkiu.

Sutuoktiniai nė nenumanė, kad jų idėja taps tokia populiari, mat pamatę Tinos autokėdutę, draugai, giminės, artimieji juos užvertė užsakymais tokias pat pagaminti ir jiems.

Patentuotas kūrinys paplito po pasaulį

Tatjana ir Laimis susizgribo savo kūrinį patentuoti Europos Sąjungoje, o dabar analogo neturinčių užsakymų neatsigina tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio. Vėliau ištobulintos augintinių autokėdutės labai išpopuliarėjo ir už Atlanto – Amerikoje.

Beje, iki patentavimo teko atlikti daugybę užduočių – patikrinti autokėdutes įvairiose ekstremaliose eismo situacijose – staigiuose posūkiuose, staigiai stabdant. Rezultatai džiugino.

„Darėme bandymus lenktyniniame automobilyje, tačiau autokėdutė laikėsi stabiliai, o augintiniai iš jų neiškrenta, nes jie saugiai prisegami diržu. Mūsų Tina automobilyje nuolat šokinėdavo, norėdavo viską matyti pro langą, todėl pritaikėme, kad prie sėdynių tvirtinamų autokėdučių aukštis būtų laisvai reguliuojamas ir augintiniai galėtų matyti pro langą“, – pasakojo Tatjana.

Augintinių autokėdutės tinka visiems naminiams gyvūnams iki 10 kilogramų ir yra skirtingų dydžių, kuriuos reikia rinktis individualiai pagal kiekvieno gyvūno dydį ir svorį. Be to, jos siuvamos įvairių spalvų ir net yra galimybė išsiuvinėti augintinio vardą.

Autokėdutė yra universali, augintinį joje galima nešiotis kaip rankinėje, eiti į kavinę, prekybos centrą ar paplūdimį.

Plečia parduotuvių tinklą

Šiandien į augintinių autokėdučių verslą teko įsitraukti visai Tamulaičių šeimai – vaikams, antrosioms jų pusėms, mat užsakymų sparčiai daugėja. Ypač jų išaugo karantino metu.

Tamulaičiai užsienio rinkai turi atidarę keletą internetinių parduotuvių, be to, veiklą vykdo ir socialinių tinklų paskyrose „Toitert – universal seats for dogs“, o šiomis dienomis buvo atidaryta internetinė parduotuvė skirta Lietuvos rinkai. Jose galima įsigyti autokėdučių augintiniams, taip pat jaukių guolių.

„Mūsų sėkmės paslaptis ne tik preciziškas rankų darbas, aukštos kokybės medžiagos bei išskirtinis dizainas, bet ir požiūris į klientą. Atsižvelgiame į jų norus ir galime pasiūlyti individualaus dizaino paslaugą – yra galimybė rinktis iš daugybės spalvų, medžiagų, papuošimų arba užsisakyti siuvinėjimo paslaugą.

Mes manome, kad automobilinė kėdutė arba guolis augintiniui turi būti ne tik saugūs, patogūs ir ilgaamžiai, bet ir stilingi. Funkcionalūs daiktai gali puikiai derėti ne tik prie automobilio ar namų interjero, bet ir prie šeimininko ir augintinio asmenybės.

Mūsų pagaminta automobilinė kėdutė šuniui lengvai transformuojasi į patogią rankinę, todėl jos dizainas tampa dar svarbesnis pasirenkant tinkamą variantą“, – pasakojo Tatjana.

Už nesaugų vežimą – administracinė bauda

„Užsienyje į naminių augintinių vežiojimą automobiliuose žiūrima labai griežtai, vežant juos nesaugiai, gresia didelės baudos. Lietuvoje kol kas saugiam augintinių vežiojimui automobiliuose dėmesio skiriama per mažai“, – kalbėjo Tatjana.

Išties, Kelių eismo taisyklių 206 punkte aiškiai reglamentuota, kad vairuotojas privalo pasirūpinti stovinčioje transporto priemonėje esančių gyvūnų augintinių saugumu. Taip pat užtikrinti, kad gyvūnai augintiniai būtų vežami tokiu būdu, kad netrukdytų vairuoti, nesusižalotų ir nesužeistų transporto priemonėje esančių eismo dalyvių, jeigu transporto priemonė būtų staigiai stabdoma.

Tai, kad augintiniams automobiliuose turi būti užtikrintas saugumas reglamentuota ir LR Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 11 straipsnyje, kuriame teigiama, kad gyvūnai turi būti vežami taip, kad kelionės metu nesusižalotų, nepatirtų nereikalingo streso ir būtų užtikrintas jų saugumas.

Transporto priemonių konteineriai, kuriuose vežami gyvūnai, turi būti pakankamo ploto ir aukščio, atsižvelgiant į gyvūnų rūšį, dydį ir planuojamos kelionės pobūdį.

„Asmuo, prieš įsigydamas norimą gyvūną, turėtų iš anksto pasidomėti, kaip jį prižiūrėti, kur jį laikyti, taip pat, prireikus, kaip vežti transporto priemone.

Už nesaugų augintinio vežimą automobilyje gali būti taikoma Administracinių nusižengimų kodekso 417 straipsnio 7 dalis: Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus šiame kodekse numatytuosius, bauda vairuotojams nuo 10 iki 12 eurų“, – situaciją komentavo Lietuvos kelių policijos tarnybos Administracinės veiklos ir eismo priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Žilinskė.

Pasak jos, nemaža dalis eismo įvykių įvyksta dėl vairuotojo dėmesio blaškymo, taip pat, kad vairuotojas užsiima tokia veikla, kuri nėra susijusi su vairavimu. „Būtent dėl to kelionės metu gyvūnas negali nevaržomai judėti, pvz., automobilio salone, sėdėti ant priekinės sėdynės ar net vairuotojui ant kelių.

Pvz., didesnis šuo, katinas turėtų būti vežamas ant galinės sėdynės, automobilio universalo kėbulo bagažinėje, kuri atskirta nuo salono grotelėmis ar tinkleliu, arba specialiame narve. Mažą gyvūną saugiausia vežtis narvelyje (pakankamo dydžio), kuris turėtų būti pritvirtintas automobilyje, kad nejudėtų (pvz., saugos diržu), arba jį pastačius ant grindų salone.

Pasiteiravus, ar, nebūtų tikslinga konkrečiau, griežčiau teisės aktuose įteisinti, kaip turėtų būti saugiai vežiojami naminiai augintiniai automobiliuose, kad pavojus nekiltų nei jiems, nei aplinkiniams bei apibrėžti atsakomybes, policijos atstovė atkreipė dėmesį, kad visi atvejai, kaip saugiai elgtis kelyje nebus aprašyti, tikėtina, nė viename teisės akte, tuo labiau apie naminių augintinių vežimą transporto priemone – Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ar Kelių eismo taisyklėse.

Pareiga apsaugoti – ir gyvūnų gerovės įstatyme

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ramūnas Žalys patikino, kad tenka dažnai matyti, kaip nesaugiai keturkojai vežami automobiliuose – laisvai vaikšto po salonus, iškiša galvas pro langą – ir tai yra ne kas kita kaip kelių eismo taisyklių ir gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pažeidimas.

„Staigiai stabdant, gyvūnas gali susižeisti, iš inercijos jis lėks į priekį, gali iškristi pro langą, atsimušti į sėdynes ir kitas automobilio vietas bei sunkiai susižaloti. Daugiau žalos gali būti su dideliais šunimis. Mažas gyvūnas gali palįsti po pedalais ir būti prispaustas“, – kalbėjo R.Žalys.

Jis pabrėžė, kad augintinius rekomenduojama vežioti transportavimo dėžėse, pritaikytose pagal kiekvieno dydį. Dėžės taip pat turėtų būti pritvirtintos. Dar yra galimybė augintinius prisegti automobilyje specialiais saugos diržais.

„Apsaugos priemonių tikrai yra ir bet kokia yra geriau nei leisti juos laisvai judėti automobiliuose. Kiekvienam atsakingam augintinio savininkui pasirūpinti augintinio, o tuo pačiu ir kitų keleivių saugumu turėtų būti savaime suprantama pareiga“, – sakė R.Žalys.

Jis sutinka, kad esamo šalies teisinio reglamentavimo dėl saugaus augintinių vežiojimo automobiliuose išties nepakanka, tačiau teigė tikintis, kad tai artimos ateities klausimas, mat augintinių tik daugėja.

R.Žalys ir pats turi keturkojį augintinį. Jis nuo pat mažens yra vežiojamas automobilio bagažo skyriuje, kurį nuo automobilio salono skiria pertvara.

„Keičiant automobilį, visuomet jį renkuosi su mintimi, kad turi būti saugi vieta augintinio vežiojimui“, – pasakojo R.Žalys.

Bendro pobūdžio rekomendacijas, kaip saugiai vežioti gyvūnus automobiliuose, galima rasti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos puslapyje.