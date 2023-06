Turi būdą, kaip suartinti žmones – tereikia kelių žaidimų

Stiprybė – komandiniai žaidimai

Verslo renginių organizavimo agentūra „Ūpas“ gyvuoja jau beveik 16 metų. Kas padėjo tiek ilgai išsilaikyti rinkoje, kurioje renginių organizatorių netrūksta? Anot bendraįkūrėjo D.Lomsargio, įmonės didžiausia stiprybė – komandiniai mokymai vykdant žaidimus.

„Turime per 150 skirtingų žaidimų formatų, metodų. Lietuvoje turbūt esame vieninteliai, kurie turi tokį kiekį komandoms skirtų programų. Be to, mes turime ir savo originalaus turinio“, – teigė D.Lomsargis, paminėdamas, kad turinio išskirtinumu gali džiaugtis dėl partnerystės su pirmaujančiu pasaulyje patirtinio mokymosi ir komandos ugdymo tinklu „Catalyst Global“.

Anot pašnekovo, būtent originalaus turinio ir neturi daugelis renginių organizatorių.

„Pavyzdžiui, klientas organizuoja įmonės vasaros renginį. Tada mes, kaip renginių organizatorius, ką daro ir daugelis kitų, galime pasamdyti kokius nors asmenis, kurie kurs programą, ves žaidimus, surengs šou.

Bet mes turime ir savo originalų turinį, kurį galime pasiūlyti. Tai gali būti įvairūs komandiniai žaidimai. Pavyzdžiui, galima konstruoti formules iš kartono ir tada surengti lenktynes, arba konstruoti raketas ir jas išbandyti paleidimo trasoje. Rengiame ir orientacinius žaidimus, pabėgimo kambarius – žaidimai yra mūsų stiprybė.

Tai nebūtinai turi būti įprasta įmonės šventė, galbūt įstaiga atnaujina savo strategiją ir vertybes, nori tai iškomunikuoti nestandartiniu būdu. Žinoma, galima suorganizuoti darbuotojų susitikimą, vadovai parengs pranešimus, parodys skaidres, bet visa tai mes paverčiame žaidimu, darbuotojai patys pačiupinėja, su naujomis vertybėmis ir strategijomis susipažįsta išsamiau, arčiau, informacija tampa labiau suprantama“, – tikino D.Lomsargis.

Netrūko ir sunkumų, ir sėkmių

Agentūra „Ūpas“ startavo 2008 m. – per patį ekonomikos kritimą. Iš pradžių buvo sudėtinga, nes rinkai nereikėjo nieko, daugelis panašios srities verslų net stabdė veiklas ar bankrutavo. Tačiau kiek luktelėjusi įmonė ėmė kilti viršun kartu su visa ekonomika, kai ji ėmė atsigauti. Verslams vėl prireikė renginių, mokymų.

Vėliau verslui augant, generuojant nemenką pelną buvo nuspręsta bandyti plėstis ir į kitas Baltijos šalis. Tačiau ne visi norai pildosi.

„Catalyst Global“ franšizę pasiėmėme trims šalims – Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Bet mūsų lūkesčiai buvo nepamatuoti, ambicija – per didelė, neįsivertinome ir kultūrinių skirtumų, nors, atrodytų, esame labai panašūs, bet vis dėlto turime ir skirtumų.

Neįsivertinome ir to, kad einant į kitas rinkas reikia daugiau finansų, įdirbio, ir patiems reikia dažniau būti kitose šalyse. Tad tie keli metai buvo gana sudėtingi, bet tada nutarėme, kad mums nereikia tiek plėstis. Dabar turime franšizę tik Lietuvoje, o partnerius – Latvijoje ir Estijoje. Tai – labai geras sprendimas“, – pasakojo jis.

Tačiau ilgai netrukus verslą vėl supurtė sunkumai – 2020 m. pavasarį, užklupus pandemijai, viskas sustojo. Norint išlikti sėkmingiems teko greitai pasikeisti ir prisitaikyti.

„Ačiū Dievui, kad tada turėjome rezervą, kuris būtų leidęs mums gana ilgai išgyventi. Kita vertus, tokia situacija mums parodė, jog net ir tokiu metu, kai, atrodytų, nieko niekam nereikia, galima išsisukti – mes tai padarėme ir pandeminiai metai buvo vieni geriausių mūsų verslui. Įmonėms staiga ėmė reikėti nuotolinių renginių, tad tuo ir užsiėmėme“, – kalbėjo verslininkas.

Svarbus ne tik turinys, bet ir finansinės žinios

Pasak D.Lomsargio, kadangi jie užsiima komandinių mokymų organizavimu, svarbu ne tik kitose įmonėse sustiprinti komandas, bet turėti puikią ir savo: „Per tiek daug metų komandoje turėjome ir netinkamų žmonių, su kuriais teko atsisveikinti arba jie išėjo patys, bet dabar turime labai gerą ir kompetentingą komandą, o tai – svarbiausia mūsų versle.“

Tai pašnekovas sugebėjo padaryti pats, tačiau dėl finansinių klausimų prireikė kitų specialistų pagalbos: „Aš nesu pats kiečiausias finansų srityje ir man tikrai reikėjo pagalbos. Mano užduotis yra auginti verslą, dirbti su klientais, o gilesnis domėjimasis finansais visada likdavo šiek tiek šone – kai rasiu tam laiko.“

Todėl verslininkas pasinaudojo „Swedbank“ organizuojama smulkiajam verslui skirta iniciatyva ir galimybe gauti individualius patarimus iš „Pelningi sprendimai“ finansų konsultanto. Kaip teigė pašnekovas, kai ką jis pasikartojo, kai ko išmoko – dabar aiškiau, kaip valdyti finansus, apyvartines lėšas, skolas, sužinojo, į kokius rodiklius svarbiausia kreipti dėmesį.

„Jau gavome galutines rekomendacijas, dabar į jas gilinamės ir bandysime tai pritaikyti versle. Atsirado struktūruotas įsivaizdavimas, ko reikia verslui, ypač mūsų srities – paslaugų, galų gale svarbus ir įmonės dydis.

Kadangi neturime didelių įsipareigojimų bankams ar tiekėjams, mus tai gelbėja, kita vertus, turime būti pasiruošę netikėtumams. Mūsų sritis yra labai jautri – bet koks ekonominis susvyravimas atsiliepia renginių ir mokymų verslui, juk tai nėra pirmojo būtinumo paslauga. Tad mažiems verslams reikia turėti rezervą, padėsiantį išgyventi, jei viskas sustotų“, – kalbėjo jis.

Verslininkas teigė supratęs, jog reikia daugiau dėmesio skirti ir pelningumo rodikliams. Tarp rekomendacijų įmonė rado ir konsultanto paskaičiavimus, kiek mažiausiai reikia uždirbti, kad šis verslas būtų pelningas. Dabar jie vadovausis ir šiais duomenimis.

„Taip pat svarbu gerai valdyti pinigų srautus, reikia pasižiūrėti, kaip operatyviai sugebame surinkti pinigus iš klientų ir kaip greitai bei gerai valdome atsiskaitymus. Tai itin svarbu, kad staiga nepritrūktume lėšų, juk kartais turime projektų, kada kitiems paslaugų teikėjams turime sumokėti sutartas sumas anksčiau, nei patys gauname avansus iš klientų, nes kartais būname ir tarpininkai tarp kliento ir kitų įmonių. Todėl mums labai svarbios apyvartinės lėšos. Tai žinojau ir anksčiau, bet dabar suvokiau, kaip viską tiksliai daryti, jog tikrai niekada nepritrūktume pinigų.

Suvokiau, kad būtina ir tiksliai žinoti, kiek konkretų mėnesį ir dieną reikės sumokėti mokesčių, kiek ir kokiems tiekėjams reikės sumokėti. Turėdami tokį aiškų vaizdą visada žinosime, ar dega raudona lemputė, ar jau kyla pavojus, ar vis dėlto galime laisviau kvėpuoti, būti ramūs“, – išmoktas pamokas vardijo D.Lomsargis.

Geografinė plėtra – nėra prioritetas

Anksčiau bandyta plėstis į kitas šalis, tačiau iki pat šiol tokie norai dar kartą nebeužgimė. Anot verslininko, labiau norima tiesiog gilinti bendradarbiavimą su kitų valstybių partneriais, mat vis daugėja klientų, vykdančių veiklą keliose skirtingose šalyse, tad ir renginių organizavimas turi išlipti iš Lietuvos ribų.

Taip pat planuojama dar labiau orientuotis į komandų ugdymo mokymus.

„Yra teikiančių tokias paslaugas, bet tai dažniausiai yra tik bendro mokymų paketo dalis, o mūsų tikslas – fokusuotis būtent į komandos ugdymo sritį, turėti specialius turnyrus, konferencijas, teikti būtent šios srities paslaugas.

Norime dar labiau gilintis į šią sritį ir tokiu būdu plėsti savo verslą. Matau čia daugiau vertės nei geografinė plėtra“, – teigė D.Lomsargis.