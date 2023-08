Nuo kasininkės Kėdainiuose – iki viso regiono vadovės: įspūdingai Rūtos karjerai „Iki“ pamatus padėjo jau pirmoji diena darbe

Pirmasis ryškus įspūdis, kuris nesikeičia iki šiol

2001 m. Kėdainiuose duris atvėrė pirmoji „Iki“ parduotuvė. Rūtą galimybė čia įsidarbinti bemat suviliojo – ji prisimena, kad darbas tuomet prancūzų valdomame tinkle buvo laikomas prestižu, o kad pavyktų, reikėdavo gerokai pavargti. Jos kelio pradžia netruko prasidėti: parduotuvė atsidarė liepą, o spalį Rūta jau pradėjo joje darbuotis.

„Pamenu, kaip džiaugiausi – juk gavau prestižinį darbą. Tai buvo tik antra mano darbovietė, į ją atėjau iš visai kitos srities – kultūrinės veiklos organizavimo. Neturėjau nieko bendro su prekyba, bet esu užsispyrusi, tai žinojau, kad viską išmoksiu“, – pasakoja pašnekovė.

Jau pirmoji valanda naujame darbe „Iki“ jai įsirėžė atmintin – mergina buvo apmokyta ir netrukus jau palikta viena savarankiškai dirbti.

„Turbūt pamatė, kad aš puikiai tvarkausi. Man toks pasitikėjimas pačią pirmą dieną buvo labai svarbus, iki šiol pamenu tą jausmą. Dabar peržvelgus savo karjerą matau, kad tai nebuvo atsitiktinumas – pasitikėjimas vienas kitu yra įsišaknijęs „Iki“ komandoje“, – sako Rūta.

Ją taip pat sužavėjo dar vienas aspektas, kuris anuomet nebuvo įprastas Lietuvoje – tai aptarnavimo kultūra parduotuvėje. Prieš daugiau nei 20 metų parduotuvėse pasisveikinantis, besišypsantis kasininkas buvo retenybė. Todėl Rūtai „Iki“ mandagumo politika paliko didžiulį įspūdį – kokioje šiltoje, aukštos kultūros įmonėje ji įsidarbino.

3 dalykai, kurie bendrovėje išlaiko jau du dešimtmečius

Ilgai Rūta toje pačioje kasoje nedirbo, netrukus perėjo į naują Kėdainiuose atidarytą „Iki“ parduotuvę, o ten – geriau pažinti įmonę ir keliauti po skirtingus skyrius.

„Aš žingeidi, man viskas įdomu, tad pradėjau domėtis, rodyti iniciatyvą – ir žingsniavau toliau. Teko dirbti ir su vaisiais, daržovėmis, ir alkoholio skyriuje, ir prie sveriamo maisto vitrinų, ir užsakinėti prekes. Palaipsniui kaupiau darbinę patirtį ir netrukus jau buvau vyr. kasininkė, vėliau – pamainos vadovė, teko padirbėti ir buhalterijoje. Tuomet gavau pasiūlymą tapti „Iki“ parduotuvės vadove, vėliau – vadovauti kitai. Ir galiausiai pasiūlė regiono vadovės poziciją. Ir štai, pradėjusi nuo kasininkės, dabar esu atsakinga už vadovavimą regiono parduotuvių vadovų komandai, jų ugdymą, parduotuvių veiklos ir resursų planavimą, regiono rezultatų pasiekimo užtikrinimą“, – savo karjeros kelią atskleidžia Rūta.

Kaip pavyko „Iki“ išlaikyti ją jau 22 metus? Rūta atvirauja, kad įmonė jai tapusi antrais namais, mat čia augo tiek kaip darbuotoja, tiek kaip žmogus. Ji išskirtų tris esminius dalykus, kurie ją skatina likti: „Visų pirma – jau minėtas pasitikėjimas darbuotojais, mane tai „veža“. Jeigu žmogus iniciatyvus, imlus, tuomet jam suteikiamos naujos užduotys, naujos pareigos. Antra, čia jaučiuosi vertinama. Kai jautiesi svarbus, ir matai, kad tave vertina kaip gerą specialistą, nesinori dairytis kitur“.

Trečiasis pliusas, pasak jos, – karjeros galimybės, kurios „Iki“ yra didžiulės. Tai nėra iš piršto laužta – Rūta šypsosi, kad yra gyvas to pavyzdys. Juo labiau, kad bendrovėje galima dirbti ne tik parduotuvėse, o yra ir daug kitų padalinių.

„Turime nemažai pavyzdžių, kai žmonės, pradėję prekyboje, vėliau pereina į komercijos, marketingo ar logistikos skyrius. Keliai atviri visur – tik reikia noro ir iniciatyvos, niekas ant lėkštutės karjeros nepaduos. Reikia mėgti darbą, plėsti savo žinias ir parodyti, kad esi vertas. O tokius žmones pas mus netrunka pastebėti“, – sako pašnekovė.

Komandą vienija troškimas eiti pirmyn

„Iki“ – vienas didžiausių darbdavių Lietuvoje, prekybos tinklo komandoje dirba apie 5,5 tūkst. darbuotojų. Bendrovėje dirba įvairių patirčių, kompetencijų ir būdo bruožų žmonės, tačiau juos visus jungia vienas svarbus dalykas, pastebi Rūta.

„Mūsų labai daug, visi esame labai skirtingi, bet kas mus vienija – tai noras visada kuo greičiau eiti į priekį. Niekada nestovime vietoje, visuomet ieškom naujovių, diegiame jas, ieškome, kaip palengvinti kasdienybę tiek darbuotojams, tiek klientams. Čia „Iki“ komandos stiprybė – tas visų nenumaldomas noras tobulėti“, – įsitikinusi Rūta.

Toks požiūris kolektyve padeda lengviau į komandą įsilieti ir naujokams. Tobulėti norinti komanda žino, kad naujame kelyje pasitaikys ir kliūčių, ir klaidų. Svarbu to neišsigąsti.

„Naujo darbuotojo sėkmė priklauso ir nuo jo paties, bet ir nuo jį supančių kolegų, vadovų. Prekyba yra be galo įdomi ir dinamiška, tad nelengva sritis. Pirmomis dienomis nesunku išsigąsti to intensyvumo, todėl mes, vadovai, stengiamės jam patarti, padėti. Reikia nenusigąsti ir nebijoti klysti. Visi mes kažkada buvome naujokai, kažko nemokėjome, ir su baime akyse žiūrėjome į naują užduotį. Ir man visko yra buvę karjeroje, bet juk iš to ir mokaisi. Svarbiausia – nebijoti ir pasitikėti savimi“, – pataria Rūta.

Pasak Monikos Milės, prekybos tinklo „Iki“ Žmonių ir kultūros departamento vadovės, panašių sėkmingos karjeros istorijų bendrovėje netrūksta, mat čia yra siekiama kiekvienam darbuotojui padėti įgyvendinti profesinius tikslus pasirinktoje srityje.

„Mūsų tikslas – kad mūsų komandos žmonės surastų geriausiai savo poreikius atitinkantį darbo pobūdį ir visuomet turėtų galimybes augti bei tobulėti. Turime itin platų „Iki“ parduotuvių tinklą, taip pat gamybos ir logistikos padalinius, didelį administracijos biurą, todėl galime pasiūlyti labai platų darbų pasirinkimą. O visų lygių darbuotojams esame įdiegę Bendrą karjeros ugdymo ir veiklos vertinimo sistemą, kuri skatina ugdyti kompetencijas ir siekti svajonių karjeros“, – sako M.Milė.

Įsidarbinti „Iki“ paprasta: dėl darbo galimybių kreipkitės jums patogiu būdu – atranka@iki.lt ; + 370 641 12 582 ; www.iki.lt/karjera