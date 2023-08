Su vyru plūduriavimo studiją įkūrusi Sofja: ši procedūra iki žmogaus ateina tada, kai jos reikia

„Čia vaikštome basomis“, – tik pravėrus studijos duris įspėja Sofja, pati svečius pasitinkanti basomis. Tai – lyg pirmas žingsnelis atsipalaidavimo link.

Atsipalaiduoti galima ir dviese

Nors plūduriavimo sūriame vandenyje procedūrų Lietuvoje jau galite rasti, tokios atsipalaidavimo studijos, kaip Visagine, nerasite. Šioje kameroje turėsite tiek vietos, kad galėsite išsitiesti ar net pasikviesti draugijos – seansą galima įveikti ir dviese.

Tiesa, Sofja pataria nesikalbėti, kad ir kaip norėtųsi – bent valandą turite išbūti su savimi ir savo mintimis. Kai juntama nesvarumo būsena, kūnas tarytum išnyksta: nieko nematome, nieko nejaučiame – tai savitas jausmas, su kuriuo reikia susigyventi.

Plūduriavimas – tai procedūra plūduriavimo kameroje, kur esantis vanduo yra prisotintas magnio druskos (EPSOM), sušildomas iki žmogaus kūno temperatūros. Tik pravėrus duris, veidą pasiekia šilumos pliūpsnis, tačiau šeimininkė patikino, kad užvėrus duris ir atsigulus vandenyje, kondicionavimo sistema veikia.

Kaip aiškino pašnekovė, plūduriavimo metu atsipalaiduoja kūno raumens, streso hormono lygis sumažėja, širdis ima plakti ramiai, normalizuojasi kraujo spaudimas, o papildomi pojūčiai dar labiau atpalaiduoja.

„O ką aš tiek ilgai veiksiu?“ – tai klausimas, kurį moteris išgirsta dažnai. Tačiau veiklos atsiranda, kai supranti, kad nuo savo minčių nepabėgsi, o apgalvoti tikrai yra ką.

Kadangi patalpoje – aklina tamsa, kai kurie klientai išsigąsta vien tokios minties. Jei turima tokių baimių, patariama kiek praverti kameros duris, kad įeitų dienos šviesa. Taip pat yra pasirinkimasklausytis muzikos, įsijungti blankią šviesą, pavyzdžiui, mėlyną ar žalią. Visgi patariama atsisakyti visų šių dalykų.

Taip pat gali kilti klausimų, ar tai saugu, kas bus, jei užmigsiu vandenyje? Sofja ramina, kad procedūra yra visiškai saugi. Patalpa – 25 centimetrų tirpalo, tad pasidarius baisiau, galima atsisėsti ar paliesti ranka dugną. Čia neįmanoma ir apsiversti – sūrus vanduo padaro savo darbą ir iškelia žmogaus kūną į paviršių.

Visgi patariama plūduriavimo kameroje kuo mažiau judėti, kad būtų greičiau atpalaiduojami kūno raumenys nuo įtampos ar triukšmo. Kadangi rekomenduojami valandos seansai, vienos procedūros kaina – nuo 30 eurų.

Čia taip pat uoliai užtikrinama, kad būtų švaru ir sterilu. „Kameroje vanduo visuomet švarus, kadangi po kiekvienos procedūros vanduo yra filtruojamas per specializuotos paskirties filtrus, kurie sulaiko visas pluoštines skaidulas. Druskos tirpalas yra tekinamas per ultravioletinės šviesos sterilizatorius ir papildomai sterilizuojamas. Be to, kameroje ištirpinta EPSOM druska yra natūralus gamtoje randamas dezinfekantas“, – aiškinama įmonės interneto svetainėje.

Be šios procedūros, klientai gali pasilepinti ir „Skyliner II“ masažo kėde, kurioje gausite viso kūno masažą: nuo pat pėdų iki kaklo.

Taip pat galima užsisakyti ir individualią sporto treniruotę, kurios metu naudojamas profesionalus sporto inventorius.

„Po kažkiek laiko aš pasakiau, kad Visagine turi būti tokia vieta“

Plūduriavimo studija „Ambika“ gimė iš pokalbio su drauge: kaip patiriant stresą greitai atsipalaiduoti? Išbandžiusi vienvietę vandens kapsulę Vilniuje, ji jautėsi taip, lyg ką tik būtų buvusi atostogose.

„Po kažkiek laiko aš pasakiau, kad Visagine turi būti tokia vieta“, – prisiminimais dalijosi moteris. Susiradusi specialistus užsienyje, ji su vyru taip ir padarė – įkūrė plūduriavimo studiją su didesne, erdvesne kamera, kur gali vienu metu plūduriuoti ir du žmonės.

Po šios procedūros, kai kūnas gauna laimės hormonų, į pasaulį žmogus išeina atsipalaidavęs ir laimingas. Visgi tokį jausmą sunku nupasakoti, kaip sakė Sofja, tai reikia išbandyti praktiškai, nes jausmas kiekvienąkart vis kitoks.

Iš gerosios pusės stebina ir sąmoningas jaunimas, kuris nori naujų patirčių. Visgi didžioji dalis čia atvyksta su dovanų kuponais arba dėl sveikatos problemų: nemigos, depresijos. Tačiau pabrėžiama, kad tai nėra gydymo būdas – šios procedūros gali tik prisidėti prie sveikatingumo puoselėjimo ir geresnės savijautos.

Sofjos istorija ne mažiau įdomi nei pačio verslo idėja. Gimusi ir užaugusi Visagine, ji studijuoti išvyko į Vilnių matematikos, tačiau perėjo į sociologiją – labai norėjo dirbti su nepaprasto elgesio vaikais. Tą septynerius metus ir darė: dirbo Vilniaus socializacijos centre, kuris jai priminė mergaičių koloniją – ten dažniausiai patekdavo vaikai, su kuriais nesusitvarkydavo, jie turėdavo administracinių baudų.

Tačiau keliai atvedė į gimtąjį miestą, Visaginą. Su vyru nusprendė, kad nori, jog jų vaikai augtų Visagine su seneliais. „Tai buvo 100 proc. geras pasirinkimas – mes tiesiog kaifuojame nuo gyvenimo čia“, – savo istoriją pasakojo ji. Čia jau gyvena 7–8 metus, o veiklos tikrai netrūksta.

Pati moteris taip pat yra ir profesionali supervizorė, užsiima koučingu, o vyras – pasukęs miškininkystės link, taip pat veda jogos kursus. Tačiau į plūduriavimo studiją vyras su žmona atiduoda visą save, dažniausiai ši veikla porą pasiglemžia savaitgaliais – mat ši studija veikia tik penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais. Išskirtiniais atvejais duris gali atverti ir sutartu laiku.

„Į mus labai įdomiai žiūri ir dar kyla klausimas, kaip mes funkcionuojame namie: jis labai ramus, o aš pakankamai chaotiška asmenybė“, – mintimis dalijosi pašnekovė.

