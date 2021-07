„Daddy Was A Milkman“: 10 faktų, kurių nežinojote

Renginių išsiilgusią publiką atlikėjas kviečia susitikti išskirtiniuose koncertuose: liepos 18 d. Trakų pilyje, rugpjūčio 1 d. „Monte Pacis“ komplekse Pažaislio vienuolyje ir rugpjūčio 21 d. Palangos koncertų salėje.

Ta proga skaitytojams pristatome 10 mažai žinomų faktų apie „Daddy Was A Milkman“.

Slapyvardis „Daddy Was A Milkman“

„Daddy Was A Milkman“ slapyvardį Ignas Pociūnas pasirinko neatsitiktinai – pavadinimas yra tikrų faktų teiginys. Prieš tapdamas atlikėju, Ignas kurį laiką gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur dirbo pienininku. Atlikėjas yra dviejų vaikų tėtis – pats tikriausias „tėtušis pienininkas“.

Pirmas viešas koncertas

„Daddy Was A Milkman“ yra itin dažnai koncertuojantis atlikėjas, kurio pasiklausyti pilnos arenos susirenka ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje. Pirmasis atlikėjo viešas koncertas įvyko 2016-ųjų metų birželio 19 dieną Vilniaus Kalnų parke – „Daddy Was A Milkman“ pradėjo čia koncertavusios britų muzikos žvaigždės Johno Newmano pasirodymą

Pirmoji sukurta daina

Daugelis gerbėjų mano, kad pirmoji „Daddy Was A Milkman“ daina yra vienas populiariausių jo kūrinių „Breathe In“, tačiau tai nėra tiesa. Pats pirmasis atlikėjo parašytas kūrinys yra daina „Sleeping Alone“, kuri gimė prieš 15 metų, 2006-aisiais.

Muzikos mokslai

Vaikystėje jaunuolis nemėgo muzikos mokslų. Norėdamas išvengti solfedžio ir trimito pamokų, atlikėjas važinėdavosi Vilniaus troleibusais tiek laiko, kiek vykdavo pamokos. Dvi savaites tėvai nieko neįtarė, tačiau netrukus sulaukė žinutės iš mokytojų ir „Daddy Was A Milkman“ pravaikštos baigėsi.

Šveicarijoje sukurta daina

„Daddy Was A Milkman“ daina „All About Love“ buvo sukurta ypatingai gražioje vietovėje – ant suoliuko prie Lugano ežero pietinėje Šveicarijos dalyje.

Aukštis

„Daddy Was A Milkman“ planuose nėra skrydžių oro balionais, parasparniais ar alpinizmo užsiėmimų, nes atlikėjas bijo aukščio.

Debiutinio albumo viršelio nuotrauka

2016 m. rugpjūčio 1 d. išleisto „Daddy Was A Milkman“ debiutinio albumo „Daydreaming“ viršeliu tapo išskirtinė nuotrauka. Melomanų ir kritikų simpatijas pelniusio įrašo viršelyje matomas garso bangų veikiamas pienas. Norint įamžinti šį procesą buvo fotografuojama ant garso kolonėlės padėta puspilnė pieno lėkštė.

Tolimiausioje vietoje surengtas koncertas

Geografiškai tolimiausioje vietoje nuo Lietuvos vykęs „Daddy Was A Milkman“ koncertas buvo suorganizuotas Balyje. Indonezijos saloje įvykęs pasirodymas tapo išskirtine dovana-siurprizu sutuoktinių porai, kurių pažintis ir šilti jausmai yra susiję su „Daddy Was A Milkman“ muzika.

Dvigubas albumas

2018-aisiais metais „Daddy Was A Milkman“ išleido antrąjį studijinį įrašą – dvigubą albumą „Intimate Us“, kurį išpopuliarino didelės sėkmės sulaukusios dainos „Mr. Nevermet“, „Ordinary Lover“, „Bed, Book And A Smoke“, „Sleepwalker“ ir kiti kūriniai.

Viena vasara – trys koncertai

Šią vasarą „Daddy Was A Milkman“ gerbėjams paruošė ypatingą dovaną – tris vasaros koncertus. Renginių išsiilgusią publiką atlikėjas kviečia susitikti išskirtiniuose koncertuose: liepos 18 d. Trakų pilyje, rugpjūčio 1 d. „Monte Pacis“ komplekse Pažaislio vienuolyje ir rugpjūčio 21 d. Palangos koncertų salėje.

Apie „Daddy Was A Milkman“

Prieš penkerius metus debiutavęs „Daddy Was A Milkman“ greitai pelnė melomanų ir muzikos kritikų simpatijas. Geriausias to įrodymas – anšlaginiai koncertai.

Pradedant 2016 m. vasarą vykusio debiutinio albumo „Daydreaming“ pristatymo koncertu ir baigiant didžiausiais karjeroje tapusiais pasirodymais Trakų pilyje, taip pat didžiausiose šalyje „Siemens“ ir „Žalgirio“ arenose.

Scenos naujoką puikiai įvertino ne tik muzikos mylėtojai – „M.A.M.A.“ ceremonijoje „Daddy Was A Milkman“ pelnė „Metų proveržio“ ir „Metų elektronikos“ apdovanojimus.

2018-ieji atlikėjui buvo ypatingai sėkmingi. Jis buvo pristytas rekordiniam „M.A.M.A.“ apdovanojimų skaičiui. „Daddy Was A Milkman“ pretendavo laimėti net keturiose nominacijose – „Metų atlikėjo“, „Metų albumo“, „Metų koncertinio atlikėjo“ ir „Metų popmuzikos atlikėjo“. Ceremonijos metu Ignui Pociūnui buvo įteiktas svarbiausias titulas – „M.A.M.A.“ komisija jį išrinko „Metų atlikėju“.

„Daddy Was A Milkman“ yra vienas iš nedaugelio mūsų šalies atlikėjų, kurie sėkmės sulaukė ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Be to, kad atlikėjo dainas dažnai transliuoja užsienio radijo stotys, „Daddy Was A Milkman“ yra bene vienintelis mūsų scenos atstovas, rengiantis anšlaginius koncertus Rygos klube „Palladium“ ir „Arena Riga“ arenoje.

Atlikėją savo programose nori matyti daugelis didžiųjų mūsų regiono festivalių organizatorių.

Jau kelis kartus „Daddy Was A Milkman“ grojo didžiausiame Baltijos šalių festivalyje „Positivus“. Puikiais jo pasirodymais mėgavosi didžiausio Lietuvos muzikos festivalio „Granatos Live“ publika.

Prieš trejus metus „Daddy Was A Milkman“ išleido dvigubą studijinį albumą „Intimate Us“. Lietuvoje ir Latvijoje specialiuose renginiuose pristatytas darbas tapo puikia dovana muzikos išsiilgusiems gerbėjams.