„Midsummer Vilnius“ festivaliui „The Roop“ ruošia išskirtinį šou: prisijungs 14 šokėjų

Dar daugiau šokių laukia liepos 15-ąją, kai „The Roop“ koncertuos LDK Valdovų rūmų kieme, festivalyje „Midsummer Vilnius“.

Specialiai šiam koncertui choreografas Marijanas Staniulėnas kuria šou, į kurį įtraukė net 14 šokėjų, tarp jų – šiuolaikinio bei gatvės šokio talentų.

Ant scenos pasirodys ir pats Marijanas bei Miglė Praniauskaitė: šis duetas jau tapo neatsiejama „The Roop“ „eurovizinių“ hitų dalimi.

Choreografas intriguoja, kad „Midsummer Vilnius“ festivalio koncerte „The Roop“ kūrybos vizualizacija bus ypač įspūdinga. Rinktinė komanda, nepaisant alinančių karščių, šiuo metu entuziastingai repetuoja.

„Tiesą sakant, mūsų repeticijos vyksta labai geromis sąlygomis: studijoje veikia kondicionieriai, tad galima ne tik pašokti, bet ir atsivėsinti, – šypsodamasis kalbėjo M.Staniulėnas. – Be to, kiekvienam yra šventė ar net garbė sudalyvauti tokiame projekte. Todėl net jei daugelis šiomis karštomis dienomis rinktųsi galimybę būti šešėlyje, mes renkamės repeticijų studijoje.“

M.Staniulėnas teigė, kad „The Roop“ koncerte šokėjai bus ne šiaip judantis fonas, – jie perteiks konceptualius choreografinius sprendimus, pabrėždami pačią judesio architektūrą.

„Vizualiai tai bus „roop’ų“ stilistikos judėjimas: kai juda laisvas žmogus, arba – suvaržytas, bet norintis išsilaisvinti. Auginsime viską nuo minimalizmo iki sprogimo“, – sakė Marijanas.

„Be abejo, bus ir ekranas, ir specialus apšvietimas, bus pirotechnikos. Mūsų pasirodymui montuojamos papildomos scenos konstrukcijos, prisijungė būrys žmonių, nes ruošiame tikrai išskirtinį pasirodymą, – pasakojo „The Roop“ lyderis Vaidotas Valiukevičius. – Mes visuomet investuojame į save, nuolat bandome padaryti dar geriau, dar daugiau ir eiti į priekį, ne vien džiaugtis dabartine sėkme.“

Atlikėjui įsiminė posakis, kad jeigu turi svajonę kažkuo tapti, tai elkis nuo šios dienos taip, lyg jau esi tapęs.

Be to, svajonės pildosi: „The Roop“ visąlaik norėjo surengti koncertą Valdovų rūmuose, liepos 15-ąją tai ir įvyks.

V.Valiukevičius pridūrė, kad jo hobis – Vilniaus istorija ir architektūra, kuria aistringai domisi.

„Ir pati LDK Valdovų rūmų vieta turi savyje labai daug svarbių istorinių bei architektūrinių natų. Dabar tai suskambės išvien su mūsų muzika, dėl to labai džiaugiuosi“, – sakė Vaidotas.

Įdomus faktas: prieš metus „The Roop“ vokalistas pats netikėtai sulaukė dailininkės Miglės Kosinskaitės pasiūlymo pozuoti Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto amplua paveikslui, kuris buvo skirtas valdovo 500 metų jubiliejui.

„Taigi, Žygimanto Augusto avataras dabar grįžta namo – į Valdovų rūmus“, – linksmai kalba V. Valiukevičius, jau skaičiuojantis dienas iki „The Roop“ pasaulinio lygio pasirodymo sostinės širdyje.