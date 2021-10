Šią žinią vyras patvirtino naujienų portalui lrytas.lt.

Muzikantas pridūrė, jog šiuo metu jaučiasi kur kas geriau, nei anksčiau. Geriau jaučiasi ir atlikėjo atžalos, tačiau vėliausiai koronavirusu užsikrėtusios A.Chošnau žmonos Valdos savijauta yra kiek prastesnė.

„Pasireiškė tokie simptomai, kaip galvos skausmas, temperatūra. Gėriau vaistus. Virusu užsikrėtėme nuo vaikų, kurie užsikrėtė mokykloje“, – lrytas.lt sakė jis.

Su šiandieninėmis aktualijomis – pasaulyje siaučiančiu koronavirusu ir pasikeitusiu gyvenimo būdu – susijęs ir penktadienį kartu su žinomu britų prodiuseriu Marku Reederiu A.Chošnau pristatytas mini albumas „Love Of My Life“ bei muzikinis klipas.

Kelerius metus muzikiniais sprendimais ir siunčiamomis žinutėmis stebinantys kūrėjai sako, kad jau nebūtų neįmanoma rasti žmogaus, kurio nebūtų palietusi pasaulinė pandemija arba bent jau privertusi sustoti, permąstyti savo gyvenimą, vertybes, tikslus.

Anot jų, išmokus gyventi naujoje realybėje nelengvu išbandymu tapo ir kasdienybė, ilgos paros izoliacijoje vienam arba net su mylimu žmogumi, kuris sunkiomis aplinkybėmis gali tapti ne tokiu jau mielu.

„Taip, maži dalykai gali tapti monstru“, – juokėsi vienas žinomiausių šalies atlikėjų A.Chošnau. Šį kartą A.Chošnau ir Markas Reederis savo klausytojams pateikia net tris jau tarptautinio populiarumo sulaukusio kūrinio „Love of My Life“ remiksus ir originaliai kūrinio versijai sukurtą muzikinį klipą.

Pats asmeniškai itin artimai pajutęs, ką reiškia pasaulį sustabdęs virusas, A.Chošnau sako šių dienų aktualijose dar stipriau supratęs, kaip svarbu nepamiršti tikėjimo vienas kitu.

„Tai yra meilės daina. Visai nesvarbu, kokius įsitikinimus mes kiekvienas turime, kuo tikime, kuo gyvename, mūsų pasaulis vėl gali atsistatyti, jeigu mokėsime išpažinti meilę, atsiprašyti ir atleisti, jeigu mokėsime mylėti vienas kitą“, – šypsosi dainos žodžius su kolega parašęs A.Chošnau.

Muzikos kūrėjai įsitikinę, kad būtent muzika šiuo nelengvu laikotarpiu gali suteikti tarsi naują pulsą ir tikėjimą ateitimi, kuri šiuo metu dažnam gali būti nusipaišiusi tik tamsiomis spalvomis.

„Muzika gali sugrąžinti tavo gyvenimą, tapti tavo uostu, suteikti balsą tavo jausmams, netgi formuoti tavo asmenybę. Muziką mes išgirstame anksčiau, nei išmokstame kalbėti. Ji yra pirmykštė energija“, – sakė kūrėjai.

Minialbumas su trimis naujomis kūrinio „Love of My Life“ versijomis ir naujas muzikinis klipas šį penktadienį pristatomi visame pasaulyje. Visose skaitmeninėse platformose esantys kūriniai – tai jau didžiulio susidomėjimo sulaukusio tarptautinio Alano Chošnau ir Marko Reederio albumo „Children of Nature“ dalis.