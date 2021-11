Po 40 metų ABBA nustebino gerbėjus: sugrįžo su nauju albumu

Agnetha, Bjornas, Benny ir Anni-Frid – kurių vardų pirmosios raidės sudaro akronimą ABBA – po grupės išsiskyrimo 1982 metais nebuvo išleidę nė vieno albumo. Paskutinis jų dainų rinkinys „The Visitors“ buvo išėjęs 1981 metais.

Ketvirtadienio vakarą įvairiose laiko juostose pristatytas naujas grupės albumas „Voyage“ pradžiugino ilgamečius grupės gerbėjus visame pasaulyje.

„Tiesiog negalime patikėti... kad galime dar kartą tai patirti savo gyvenime“, – kalbėjo ilgametis grupės gerbėjas 62 metų Jeffrey Hartas, atvykęs į ilgai laukto albumo perklausos vakarėlį Stokholme.

Tačiau kritikų nuomonės apie albumą išsiskyrė.

JAV muzikos žurnalas „The Rolling Stone“ pasveikino albumo pasirodymą žodžiais, kad jo „vertėjo laukti“. Tuo metu Jungtinės Karalystės laikraštis „The Guardian“ parašė, kad „nėra ko dėkoti už muziką“ (angl. „no thank you for the music“), perfrazuodamas vienos populiariausių grupės dainų „Thank you for the music“ žodžius.

„ABBAtarai“

Po daug metų trukusių spėlionių ir kelių numestų užuominų grupė rugsėjį pagaliau paskelbė apie savo susijungimą ir naują albumą bei išleido du singlus „I still have faith in you“ ir „Don't shut me down“.

Dešimties dainų albumas „Voyage“ nėra vienintelis grupės projektas.

Švedų kultinė grupė šiuo metu ruošiasi savo kitų metų gegužės mėnesio pasirodymui Londone, kur bus galima išvysti suskaitmenintus keturių grupės narių „ABBAtarus“, priminsiančius, kaip grupės nariai atrodė 1979 metais.

Šios hologramos yra daug metų vykdyto projekto produktas, sukurtas bendradarbiaujant su filmų „Žvaigždžių karai“ (Star Wars) kūrėjo George'o Lucaso specialiųjų efektų kompanija.

Ne kartą dėl techninių sunkumų, o vėliau dėl COVID-19 pandemijos atidėtas jų pristatymas pagaliau numatytas gegužę.

Iš pradžių grupei kilo avatarų idėja, o vėliau atsirado ir muzika.

2018 metais ABBA patvirtino, jog sugrįžta įrašų studiją ir pranešė, kad įrašinėjamos mažiausiai dvi naujos dainos.

Reikėjo įdėti daug pastangų, kad dainos liktų paslaptyje.

„Pirmiausia tai buvo tik dvi dainos, o tada pasakėme: „Galbūt, galime paruošti dar keletą – ką manote, merginos“? Ir jos atsakė „taip“, – per albumo pristatymą pasakojo 74 metų Benny Anderssonas.

„Tada aš jų paklausiau, o kodėl gi nepadarius viso albumo?“ – pridūrė jis.

Jis drauge su 76 metų Bjornu Ulvaeusu pastarosiomis savaitėmis užsiėmė albumo reklama, nors 71 metų Agnetha Faltskog ir 75-erių Anni-Frid Lyngstad nusprendė reklaminiuose renginiuose nedalyvauti.

Šią savaitę grupė parai buvo nutraukusi savo albumo ir koncerto reklamą, kai antradienio vakarą prieš grupės muzikai pagerbti skirtą koncertą Upsaloje per nelaimingą atsitikimą žuvo du žmonės.

Nepaisant dvejų skyrybų – Bjornas ir Agnetha bei Benny ir Anni-Frid buvo keletą metų susituokę – ketvertas išliko gerais draugais.

Tačiau devintasis studijinis grupės albumas „Voyage“ jau tikrai bus paskutinis, spalio pabaigoje interviu „The Guardian“ patvirtino abu grupės nariai, Benny ir Bjornas.