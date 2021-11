„Daddy Was A Milkman“ išleido pirmąjį lietuviškų dainų albumą

Albumą „Kai ruduo mokė mane“ jau galima klausytis visose muzikos platformose.

„Pastarieji metai buvo pilni išbandymų daugeliui iš mūsų, o ir laiko apie viską pagalvoti buvo daugiau nei pakankamai. Labiausiai man rūpėjusios temos ir nugulė į devynias albumo dainas, kurias įrašinėti pradėjome dar praėjusių metų rudenį – pasakojo Ignas Pociūnas.

Pasak atlikėjo, lietuviškų dainų albumas „Kai ruduo mokė mane“ yra labai atviras ir nuoširdus.

„Ko gi mokė tas ruduo? Visų pirma – ramybės“, – retoriškai klausė ir atsakė atlikėjas. „Ruduo leido geriau pažinti ir suprasti savo norus bei nuotaikas, kurias klausytojai pajaus klausydami dainų „Čia“, „Oro per stiklą“, „Nebegėda“ ir „Vakarui“. Dainose „Tinginio vasara“ ir „Trumpėja vakarai“ atsispindi prisiminimai apie tai, ko labiausiai ilgiuosi, bet galimai nepakankamai vertinu. Visas tas keistas pandeminis laikotarpis paryškino gerąją, gražiąją gyvenimo pusę – nepertraukiamą vaikų meilę, artumą ir dėmesį, kurie sudėti į klausytojams jau girdėtą kūrinį „Nieko nebijau“.

Tam tikra prasme ruduo atlikėją išmokė rašyti dainas lietuviškai – tai buvo nauja, bet nepaprastai maloni ir azartiška patirtis. Ignas Pociūnas pripažįsta, kad ieškoti tinkamų žodžių savąja kalba buvo nepaprastai įdomu, nors ir ne visuomet lengva.

„Mano nuomone, kūryba lietuviškai reiklesnė detalėms ir mažiau atlaidi tekstams, kas verčia dar labiau pasitempti pasakojant muzikines istorijas“, – teigė atlikėjas. „Daddy Was A Milkman“ neslepia, kad surengti koncertus Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, ir būtent čia pristatyti naująjį savo albumą, yra ilgai puoselėtos svajonės išsipildymas.

„Su dideliu malonumu kviečiu į papildomą koncertą operos ir baleto teatre, kur lietuviškos dainos suskambės dar įdomiau. Stilistiškai nuo savęs nebėgame, dainos tebeturi melancholišką atspalvį, būdingą „Daddy Was A Milkman“, – sako Ignas Pociūnas. Dviems ypatingiems vakarams operos ir baleto teatro scenoje prie Daddy Was A Milkman prisijungs styginių kvartetas, kuriam kūrinius adaptuoti padėjo muzikantas, kompozitorius ir nuostabus aranžuočių kūrėjas Jievaras Jasinskis. Jau dabar žinoma, kad abu koncertai bus įrašomi ir pavasarį gerbėjai sulauks pirmojo „Daddy Was A Milkman“ koncertinio įrašo, kuris bus išleistas viniline plokštele.

Prieš penkerius metus debiutavęs „Daddy Was A Milkman“ greitai pelnė melomanų ir muzikos kritikų simpatijas. Geriausias to įrodymas – anšlaginiai koncertai pradedant 2016 m. vasarą vykusio debiutinio albumo „Daydreaming“ pristatymo koncertu ir baigiant didžiausiais karjeroje tapusiais pasirodymais Trakų pilyje, taip pat didžiausiose šalyje „Siemens“ ir „Žalgirio“ arenose.

Scenos naujoką puikiai įvertino ne tik muzikos mylėtojai – „M.A.M.A.“ ceremonijoje „Daddy Was A Milkman“ pelnė „Metų proveržio“ ir „Metų elektronikos“ apdovanojimus. 2018-ieji atlikėjui buvo ypatingai sėkmingi. Jis buvo pristytas rekordiniam „M.A.M.A.“ apdovanojimų skaičiui. „Daddy Was A Milkman“ pretendavo laimėti net keturiose nominacijose – „Metų atlikėjo“, „Metų albumo“, „Metų koncertinio atlikėjo“ ir „Metų popmuzikos atlikėjo“. Ceremonijos metu Ignui Pociūnui buvo įteiktas svarbiausias titulas – „M.A.M.A.“ komisija jį išrinko „Metų atlikėju“.

„Daddy Was A Milkman“ yra vienas iš nedaugelio mūsų šalies atlikėjų, kurie sėkmės sulaukė ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Be to, kad atlikėjo dainas dažnai transliuoja užsienio radijo stotys, „Daddy Was A Milkman“ yra bene vienintelis mūsų scenos atstovas, rengiantis anšlaginius koncertus Rygos klube „Palladium“ ir „Arena Riga“ arenoje. Atlikėją savo programose nori matyti daugelis didžiųjų mūsų regiono festivalių organizatorių.

Jau kelis kartus „Daddy Was A Milkman“ grojo didžiausiame Baltijos šalių festivalyje „Positivus“. Puikiais jo pasirodymais mėgavosi didžiausio Lietuvos muzikos festivalio „Granatos Live“ publika. Prieš trejus metus „Daddy Was A Milkman“ išleido dvigubą studijinį albumą „Intimate Us“.

Lietuvoje ir Latvijoje vykusiuose koncertuose pristatytas darbas tapo puikia dovana muzikos gerbėjams.