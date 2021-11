 Britų roko legendos „Smokie“ koncertuos Biržų rajone.

Pakilimai ir tragedija

Muzikos gerbėjams roko muzikos banginio pristatinėti nereikia. Anglijos Bredfordo mieste įkurta grupė „Smokie“ gyvuoja jau ne vieną dešimtmetį. Nuo 1975 metų grupė pakilo į išsvajotas ir nesvajotas aukštumas, penki albumai ir daugiau nei 20 dainų pateko į geriausių Europos ir Pasaulio dainų topus. „Smokie“ „kepa“ koncertą po koncerto bei euforijon pakylėja tūkstančius gerbėjų nuo Pekino iki Londono, Maskvos ir Melburno, Berlyno ir Seulo, Kopenhagos ir Paryžiaus.

Per ilgą gyvavimo laikotarpį grupė, tarsi supdamiesi amerikietiškais kalneliais, išgyveno nuo pakilimų iki nuosmukių. Tai buvo ne tik džiaugsmai, komplimentai, apdovanojimai, pinigai, milijonai gerbėjų, bet nuosmukiai. Vieni skaudžiausių – 1995 metų kovo 19 dienos įvykis, kai po gastrolių Vokietijoje važiuojant į Diuseldorfo oro uostą užklupo stiprus štormas ir autobusas su „Smokie“ nariais nuriedėjo nuo kelio. Tuomet Alanas Silsonas ir dabartinė grupės siela likusi nuo pat roko klasikos milžino koncertų pradžios Terry Uttley sunkiai susižeidė, o dar sunkesnę traumą patyręs Alanas Bartonas po penkių dienų mirė reanimacijoje.

Tačiau ir šiandien grupės nariai pilni jėgų bei entuziazmo. Roko klasikos milžinų dainų žodžius kartoja su jų hitais augę seneliai, tėvai ir vaikai. „Smokie“ užkuria pirtį, kurioje savaime priverčia kilnotis kojas ir braukti prakaitą nuo veido ir jaunus, ir solidaus amžiaus žmones, leidžia naujas dainas, albumus bei kasmet surengia apie 100 koncertų įvairiuose pasaulio kampeliuose.

Skaitytojai norėjo žvaigždės – gaus

Roko muzikos banginio kelionė į Kilučius – įspūdingas įvykis Biržų rajono gyventojams. Kultinei grupei jau dabar suplanuota ekskursija po gražiausias ir įdomiausias Biržų krašto vietas, muzikantai apsigyvens Sodeliškių dvaro sodyboje, bosine gitara grojantis Terry Uttley, sulauks siurprizo – dovanos, mat, koncerto išvakarėse jis minės savo gimtadienį.

„Norime parodyti, kad Biržų krašte gali vykti pasaulinio lygio koncertai ir svečiuotis įvairiausio ryškumo žvaigždės, – teigė prieš metus perimto ir neatpažįstamai pakeisto laikraščio „Biržiečių žodis“ direktorius Kęstutis Isakas. – „Smokie“ – visame pasaulyje žinomas vardas, už kurio atvykimą Biržų rajone nubalsavo mūsų skaitytojai.“

Ir jau 2022 metų birželį į Biržų rajoną roko milžinams atgabens 20 milžiniškų dėžių bagažo su muzikine įranga, o 1975 metais albumu „Changing All the Time“ akimirksniu išpopuliarėjusi, o po metų JAV įrašę savo trečiąjį albumą „Midnight Cafe“ raktus nuo milijonų gerbėjų širdžių atradę „Smokie“ su žilagalviu Terry Uttley žengs į Kilučių pusiasalio sceną.

„Jei prieš keliasdešimt metų kažkas pasakytų, kad mes vis dar grosime, įrašinėsime albumus ir keliausime po visą pasaulį XXI amžiuje, sakyčiau, kad tas žmogus išprotėjęs“, – juokiasi vis dar netoli Bredfordo gyvenantis, savo šeimą – žmoną Charlie, dukras Holly bei Lisa gerbiantis, regbį mylintis ir kadaise tipografijoje turėjęs dirbti gitaristas T.Uttley.

Žada atlikti ir visus hitus

Visi užsiprenumeravusieji laikraštį „Biržiečių žodis“ gaus kvietimus į savo karjeroje jau daugiau nei prieš 40 milijonų žiūrovų gyvai koncertavusios legendinės roko grupės koncertą. Ir visi susirinkusieji Kilučiuose išgirs ne tik naujas, bet, žinoma, ir pačias garsiausias „Smokie“ dainas, kurių žodžius tūkstančiai žmonių kartoja vakarėliuose ir namuose, važiuodami pas mylimuosius ar į darbą, būdami linksmi ar ašarodami iš liūdesio.

„I‘ll Meet You at Midnight“, „Something‘s Been Making Me Blue“, „Wild Wild Angels“, „Don‘t Play Your Rock and Roll to Mee“, „Needles and Pins“, „Lay Back in the Arms of Someone“, „Oh Carol“, „If You Think Know How to Love Me“ ir, žinoma, daugiau nei 10 milijonų tiražu parduotą „Living Next Door to Alice“.

„Sąžiningai sakau, gyvai koncertuodamas scenoje prieš auditoriją vis dar jaučiu kaifą. Galbūt jei kažkas man pasakytų „Na, gerai jau, laikas tau baigti!“, susimąstyčiau. Bet to dar nėra, – neslepia šiltai apie Lietuvą kalbantis, puikiai mūsų gerbėjus prisimenantis ir į naują jam tašką pasaulio žemėlapyje, Kilučius, kviečiantis T.Uttley. – Jūs negalite įsivaizduoti ką jaučiu, kai mus priima klausytojai. Išgyvenome pakilimą, sunkius ir tragiškus laikus, bet visada turėjome daug ištikimų ir mus palaikančių gerbėjų. Bet „Smokie“ vis dar gyva ir pirmiausiai už tai esame skolingi ir dėkingi visiems jums“.