Legendinė roko grupė „Uriah Heep“ jubiliejinį koncertą suregs Vilniuje

1969 metais susikūrusi grupė „Uriah Heep“ greitai išpopuliarėjo ir yra žinoma visame pasaulyje dėl savo hitų „Lady in Black“, „Gypsy“ ir „Easy Living“. Su grupe išaugo ne viena roko gerbėjų karta. Lietuvoje šie muzikantai per tris dešimtmečius yra koncertavę kelis kartus, paskutinį sykį – 2008 metais.

Pasak „Uriah Heep“ lyderio Miko Bokso, grupėje grojančio nuo pat susikūrimo, jiems sėkmingai pavyko sugriauti barjerus tarp kartų, todėl jų koncertuose ir daug jaunų klausytojų.

„Uriah Heep“ yra viena ilgiausiai gyvuojančių ir žymiausių roko grupių pasaulyje. Prieš kelis metus atšventusi savo 50-ąjį gimtadienį, grupė išsiruošė į grandiozinį turą po Europą, tačiau dėl pandemijos koncertus teko net kelis kartus nukelti. Iš čia kilo ir ironiškas turo pavadinimas „From Lockdown to Rockdown!“ (liet. „Nuo karantino iki roko“).

„Uriah Heep“ susikūrė Londone septintajame dešimtmetyje kartu su tokiomis grupėmis kaip „Led Zeppelin“, „Black Sabbath“ ir „Deep Purple“. „Uriah Heep“ yra vertinami melomanų ir pripažįstami kaip vieni sunkiojo metalo, kietojo ir progresyvaus roko pradininkų.

Legendinės grupės sėkmės paslaptis – išskirtinė muzika ir neįtikėtinas produktyvumas. Per įkvepiančią muzikinę karjerą „Uriah Heep“ išleido net 24 studijinius ir 21 koncertinį albumą, pardavė per 45 milijonus įrašų visame pasaulyje ir surengė daugiau nei 4000 pasirodymų 60 pasaulio valstybių.

Daugelis „Uriah Heep“ dainų – puikiai atpažįstami sunkiojo roko himnai, vertinami dėl savo melodingumo ir muzikos išskirtinumo. Nuo 1970 metais išleisto debiutinio albumo „... Very 'Eavy ... Very' Umble“ iki 2018 metų „Living the Dream“, „Uriah Heep“ pavyko išlaikyti jiems būdingą roko stilių. Neseniai grupė atskleidė, kad netrukus išleis 25-ąjį studijinį albumą.

„Uriah Heep“ koncertas įvyks 2022 metų lapkričio 14 dieną Vilniuje, koncertų salėje „Compensa“. „Uriah Heep“ žada surengti grandiozinį trijų valandų koncertą, kuriame bus galima išgirsti geriausius grupės kūrinius iš penkis dešimtmečius siekiančios karjeros.