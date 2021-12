Melomanams patiks: šios dienos data — lietuviškos muzikos albumų viršeliuose

Pažymėdama šią datą kompanija M.P.3 tik šiandien iki vidurnakčio savo interneto parduotuvėje Buymusic.lt visiems „Lemon Joy“ leidiniams taiko 20,21% nuolaidą.

Kompanijos kataloge yra grupės albumai „Willkommen“ (2016 m.), „Super“ (1998 m., perleistas 2018 m.), svarbiausių dainų rinkinys „S“ (2019 m.) ir jau minėtas dvigubas vinilas „2021“ bei jo testinis egzempliorius. Visi albumai pirkėjus pasieks pasirašyti Igorio Kofo.

2006-ais metais pasirodęs albumas „1210“ tapo vienu mėgstamiausių ne tik tarp „Lemon Joy“ gerbėjų, bet ir Lietuvoje apskritai. Hitus „Ne apie mus (Koks pašėlęs tempas)“, „Ar verta laukt, kol užsidegs žalia šviesa“, „Ten, kur mylėjau“, „Pirmosios gėlės (Baltoj tyloj)“, „Arčiau“ padovanojęs albumas buvo vienas iš dviejų tais metais kartu su SEL „Muzika“ pretendavęs tapti geriausiu abiejuose tuometiniuose „Radiocentro“ ir „Bravo“ muzikos apdovanojimuose.

Praėjus penkiolikai metų, šį pavasarį muzikos kompanija M.P.3 albumą perleido dviguba 180 gramų balto vinilo plokštele kaip „2021“ su atnaujintu garsu ir papildomais remiksais, kuriuos sukūrė „Happyendless“, Leon Somov, Andrius Mamontovas ir GeraiGerai. Ši plokštelė tapo vienu geriausiai perkamų šių metų lietuvišku vinilo leidinių.

Taip pat melomanai kviečiami Buymusic.lt pasidairyti ir po kitas šių metų muzikos aktualijas: „Biplan“ — „Džiaze tik merginos – Live“, Jurga — „Aukso pieva (Deluxe)“, „Bix“ — „Berlin ’89“, Leon Somov & Dileta — „Find You“, „Colours of Bubbles“ su Šv. Kristoforo kameriniu orkestru — „Untold Story: Chapter 2“, Martyno Levickio — „Vivaldi: The Four Seasons“ ir kitus.