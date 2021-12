Martynas Kavaliauskas pradėjo kalėdinių koncertų turą: ovacijos netilo kelias minutes

Per tūkstantį žiūrovų pritraukęs įspūdingas muzikinis šou nepaliko abejingų.

Martynas, kaip ir kasmet, taip ir šįkart rengia asmeninius koncertus su gausiu muzikantų sąstatu – kelių valandų trukmės koncerte pasirodė akompanuojant Rinktiniam bigbendui bei pritariantiesiems vokalams.

Koncerte skambėjo nauji autoriniai Martyno kūriniai, visų laikų gražiausios kalėdinės dainos, taip pat ir pasauliniai bei lietuviški hitai.

Koncerto svečius pasitiko įspūdinga scenografija – veidrodinė scena ir ore kabančios veidrodinės dekoracijos atrodė išties elegantiškai.

Prasidėjus koncertui atlikėjas pasidžiaugė, kad šioms Kalėdoms ir Naujiesiems metams paruošė naują šventinę programą – eigoje suskambo ir tokios ikoniškos dainos kaip „It's beginning to look a lot like Christmas“ ar „Hallelujah“, svaigulingoji „Besame Mucho“, tačiau kalėdinio šou svečiai buvo nustebinti ir naujai orkestruotais roko klasikos hitais.

Vienu iš pagrindiniu koncerto akcentų tapo Martyno ir Rinktinio bigbendo atliktas Luciano Pavarotti kūrinys „Caruso“.

Po dainos susirinkusiųjų ovacijos netilo net keletą minučių.

Atlikėjas susigraudino ir dar kartą padėkojo publikai, muzikantams ir žmonai: „Kaskart rengdami šiuos koncertus norime scenoje ir klausytojų širdyse sukurti tikrą šventę, labai stengiamės ir įdedame visą save, kiekvieną detalę pergalvojame šimtus kartų, esu dėkingas kiekvienam iš jūsų, ačiū, kad tikite ir esate su manimi.“

Kiti turo koncertai – Gruodžio 28 d. Marijampolėje ir gruodžio 31 d. Kaune.