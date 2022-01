Tiesa, reginį ji žada tikrai ne standartinį – daugiau nei 2000 gėlių jūra ir gamtos stichijos susipins pasirodymo metu.

Idėją sceniniams, režisūriniams sprendimams sugalvojo Egmontas Bžeskas.

– Kodėl toks įdomus sprendimas scenoje – gamtos stichijos ir gėlės susipinantys su tavo kūrybos lyriškai dramatine daina?

– Man visada gyvenime patinka kontrastai. Jie savyje turi daug žavesio bei galios, o kaip visą tai suvaldysime priklauso tik nuo mūsų. Kartais renkamės juodą, kartais baltą, o kartais galime sumaišyti jas abi ir atrasti viduriuką. Nežinomybė, paslaptis, meilė – apie tai ir daina.

Labai džiaugiuosi, kad šiam projektui man padeda Egmontas. Jis be galo jaučia mano emociją, atrodo, kad susišnekėti galime iš vieno žodžio, be to, visiškai pasitikiu jo idėjomis. Tai žmogus – savo srities profesionalas.

– Kodėl nusprendei dalyvauti „Eurovizijos“ atrankoje?

– Muzika tai mano vidinė išraiška. Noriu papasakoti žiūrovams ką jaučiu ir kaip gyvenu dabar. Dalyvavimas „Eurovizijos“ atrankoje tai mano galimybė susilieti su klausytoju ir leisti drauge pajusti mano kūrybos spalvas.

– Apie ką ši tavo kurta daina?

– Kadangi gyvenime ne tik dainuoju, bet ir užsiimu tapyba, tad šįkart dainą pamačiau spalvomis.

Gyvenime, tikriausiai, didžioji dalis mūsų pereiname per įvairiausias spalvas, kol galiausiai atrandame tą vienintelę.

Tikiu, kad klausydami šią dainą, žiūrovai pajus melodiją savo spalvomis, gal vieniems tai tamsiai mėlynos spalvos etapas, kitiems ryškiai geltonos, bet labai tikiu, kad galiausiai visi atras tą savo tikrąją spalvą – meilės spalvą.

– Kam patikėjai savo įvaizdį?

– Kurdama dainą aiškiai mačiau viziją, kaip noriu atrodyti scenoje. Bet žinoma, įgyvendinimui būtinas šios srities profesionalas. Tad net neabejojusi kreipiausi į gerą savo draugą Liutaurą Salasevičių, o komandą papildė grimo meistrė Monika Jazbutytė su prisegamų plaukų meistrų pagalba.

Šį šeštadienį, pirmoje „Eurovizijos“ atrankos laidoje, dainininkė žada neįtikėtiną reginį žiūrovams, tiesa ji palieka paslaptį, kad kitas pasirodymas gali stebinti naujais dar įspūdingesniais sprendimais.