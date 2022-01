Velioniui buvo 74-eri.

Į Amžinybę vyras iškeliavo apsuptas šeimos narių: šalia jo buvo žmona Debora, dukros Amanda ir Pearl.

Mirties priežastis kol kas neatskleidžiama, o artimieji sunkią akimirką prašo gerbti jų privatumą.

M.Loafas išgarsėjo teatro pastatymais ir operinėmis dainomis, tarp jų – „Paradise by the Dashboard Light“, „Two out of Three Ain't Bad“ ir „Bat out of Hell“.

Amerikietis 2007-aisiais atšaukė gastroles Europoje dėl diagnozuotos balso stygų cistos ir sakė, kad dėl to sulaukė ir „piktos“ reakcijos.

Dėl jo sveikatos buvo susirūpinta ir 2011 metais, kai jis susmuko tiesiog scenoje. Vėliau dėl tokių sąmonės netekimų jis kaltino astmą.