Trečioje atrankos į „Euroviziją“ laidoje varžosi dvylika atlikėjų, tarp kurių – nemažai muzikos pasaulyje jau gerai žinomų vardų. Dėl vietos pufinalyje šeštadienio vakarą kovoja Gebrasy, „Mėnulio fazė“, Lolita Zero, Monika Liu, Rūta Loop, „Basas Pegasas“, Vilija, Vasha, Emilija Valiukevičiūtė, Geleibra, Gintarė Korsakaitė ir Živilė Gedvilaitė.

Dalyvių pasirodymus komentuoja ir vertina LRT populiariosios muzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys, muzikologas, LRT OPUS vyresnysis redaktorius Darius Užkuraitis, LRT televizijos ir radijo laidų vedėja Gerūta Griniūtė, kompozitorius, muzikos prodiuseris Vytautas Bikus bei atlikėja Ieva Narkutė.

Nacionalinės atrankos nugalėtojai tradiciškai išrenkami susumavus komisijos bei žiūrovų balsus.

1. „Basas Pegasas“ – „Ponai“

„Basas Pegasas“ – tai aktoriaus Mariaus Repšio (37 m.) debiutas „Eurovizijos“ scenoje. „Jau surengėme kelis koncertus, o dabar laukiame nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos. Idėja yra, daina paruošta. Dabar reik ir ją, ir „Basą Pegasą“ pristatyti“, – dar praėjusių metų pabaigoje sakė ant scenos špagatais šeštadienį visus nustebinęs grupės lyderis.

Grupei pristatant trankų roko kūrinį scena nusidažė raudona spalva. „Daina yra apie visus pasaulio ponus, kurie valdo mus, o mes jiems paklūstam“, – sakė M.Repšys.

2. Rūta Loop – „Call me from the Cold“

Dainininkė Rūta Žibaitytė, dar geriau žinoma Rūtos Loop slapyvardžiu, į nacionalinę atranką sugrįžta su daug vilties teikiančia daina. Kūrinyje „Call me from the Cold“ baltai pasipuošusi atlikėja dainuoja apie tai, kad žmogui šviesos reikia ieškoti ne aplinkoje, o ją pačiam užsidegti savyje.

„Svarbiausias dalykas man yra pasirodyti su daina, kuria tikiu. Šiais metais jaučiuosi labai pasiruošusi, tikiu savo daina“, – teigė atlikėja.

3. Vasha – „Nepaleidi“

Dainininkės Gabrielės Rutkauskienės-Vashos (27 m.) daina „Nepaleidi“ paremta jos pačios gyvenimo istorija. Nors kūrinio žodžiai sukasi apie jausmus, bandymus varžyti vienas kito gyvenimo ribas, atlikėja įsitikinusi – tai – tikrai šviesi daina.

Kaip ir vaizdo klipe, taip ir ant scenos moteris rodė seksualų įvaizdį. Pasipuošusi šviesiais, oda ir grandinėmis dabintais apdarais, ji šoko kartu su juodai nuo galvos iki kojų apsirengusiais šokėjais.

„Meilė yra kiekvienam malonus dalykas. Linkiu, kad artimi jums niekuomet netaptų svetimi“, – prieš pasirodymą sakė ji.

4. Geleibra – „Aš jaučiu tave“

Gabrielė Urbonaitė-Geleibra nacionalinėje atrankoje į „Eurovizijos“ dainų konkursą dalyvauja pirmą kartą – padedama muzikos prodiuserių moteris paraišką pateikė paskutinę dieną. Iš kitų dalyvių išsiskiria Geleibros muzikinis vaizdo klipas – pastarasis filmuotas užsienyje, jame savo kūrinį atlikėja pristato džiunglių ir krioklių fone.

Nenuostabu, kad dainininkės pasirodymas ant scenos taip pat turėjo įdomių detalių: kartu su ryškiai pasipuošusiomis šokėjomis moteris šoko basa.

„Esu mergina, siekianti savo svajonės. Mano svajonė taip pat yra „Eurovizija“, – kalbėdama apie kūrinį šypsojosi muzikantė.

Po keturių pirmųjų pasirodymų nuskambėjo komisijos komentarai. Pirmoji savo nuomonę išsakė I.Narkutė.

„Nusistebėjau, kad net gi trys iš pirmų keturių dainų yra lietuvių kalba. Rūtai Loop norisi anksčiau įjungti šviesą, labai laukiau ritmo, kuris pasirodo vėliau. Jausmas tik, kad Rūta ne visai parodo visą savo balsą“, – nuomonę dėstė dainininkė.

Po to sekė D.Užkuraičio komentaras.

„Rūta Loop atstovauja alternatyvią pop muziką. Žiūrėjau į ją ir ji mane labai maloniai stebino. Ryškaus priedainio nėra, bet tuo alternatyvioji pop muzika ir skiriasi nuo tradicinė. Norėčiau pagirti Vashą, mano ausiai, viskas skambėjo harmoniškai. Na, o Geleibra kiek skendo šokėjų masėje.“

V.Bikus taip pat išskyrė Rūtos Loop kūrinį.

„Man labiausiai patiko Rūtos Loop daina. Prisimenu priedainį, tas vietas, kurias Rūta su savo komanda tikriausiai labiausiai norėjo parodyti dainoje. Vashos kūrinys labiau tinkantis Lietuvos radijo stotims, o ne didžiajai „Eurovizijai“, – kritikos nepagailėjo jis.

R.Zilnys pirmuosius pasirodymus pavadino puikia laidos pradžia.

„Reikia pastebėti, kad visų keturių pasirodymų kūrėjai pagalvojo ne tik apie dainą, bet ir pasirodymą scenoje. Mariaus kūrinys turi net keletą prasmės sluoksnių. Mane visai suintrigavo. Rūtos pasirodymas kiek primena skandinavišką alternatyvią muziką. Kai pamačiau Geleibrą, pamaniau, kad sugrįžo „Mokinukės“, gerąja prasme“.

Na, o G.Griniūtė gyrė M.Repšio muzininius sugebėjimus.

„Labai patiko Rūtos Loop pasirodymas. Jautėsi japoniškas subtilumas, estetika. Mariaus Repšio daina yra revoliucinga, negaliu būti abejinga, nes esu girdėjusi, kad jis norėdamas išmokti groti fortepijonu tam kasdien skirdavo aštuonias valandas““, – aktorių gyrė ji.

5. Vilija – „Šimtas ir vienas“

Atlikėja Vilija Matačiūnaitė (35 m.) jau žino „Eurovizijos“ skonį – moteris šiame konkurse Lietuvai atstovavo dar 2014 m., tuomet ji atliko kūrinį „Attention“ su kurio nepateko į konkurso finalą. Kaip ir nemažai kitų šeštadienio atrankos dalyvių, dainininkė šių metų paraišką gerbėjams pirmą kartą pristatė ant nacionalinės atrankos scenos. Be to, moteris pridūrė, kad šiemet norėtų būti vadinama tiesiog savo, Vilijos, vardu.

„Daina yra apie gyvenimą, meilę, simpatiją, empatiją, patirtis“, – pasakojo Vilija.

6. Emilija Valiukevičiūtė – „Overload“

Antrą kartą nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje dalyvaujanti Emilija taip pat pristato dainą apie sudėtingus dviejų žmonių santykius. „Atiduok man mano širdį“, – anglų kalba dainuoja ji.

„Šis kūrinys – apie viltį, tikėjimą geresniais laikais“, – antrino dainininkė.

7. Gintarė Korsakaitė – „Fantasy Eyes“

Dainininkė Gintarė Korsakaitė šiemet nutarė pristatyti judrią dainą. Anot atlikėjos, šis kūrinys gimė tarp medinių sienų miško glūdumoje, kuomet G.Korsakaitė buvo išvykusi į kūrybinę stovyklą.

„Joje yra kažkas tokio, kas mane pačią labai intriguoja“, – apie paraišką šių metų nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje kalbėjo ji ir pridūrė, kad šiemet jai norėjosi muzikinio lengvumo.

8. Živilė Gedvilaitė – „Lioness“

Atlikėja Živilė Gedvilaitė šiemet dainuoja apie moters stiprybę. „Manyje yra liūtas“, – tokie žodžiai skamba dainos priedainyje.

„Šis etapas man yra labai svarbus. Visi norime būti įvertinti, nesinori gauti labai daug kritikos, norėtųsi, kad ta kritika būtų teisinga“, – sakė ji.

Po Živilės pasirodymo vėl atėjo metas komisijos balsui.

Pasak D.Užkuraičio, jam labiausiai įsiminė Vilijos pasirodymas.

„Vilijos pasirodymas man pasirodė šauniausias. Pastaraisiais metais, manau, kad ji muzikoje atrado balansą. Galbūt, tai nėra super hitas, bet tikrai šauni daina“, – teigė jis.

Jam pritarė ir V.Bikus.

„Paantrinsiu Dariui, Vilijos daina man patiko labiausiai. Atkreipiau dėmesį ne tik į dainą, bet ir į tai, kad Vilija scenoje judėjo labai stilingai ir taikliai. Emilijai reikėtų pakelti tonaciją. Štai, Gintarė mums davė labai daug energijos, puikiai judėjo, o Živilei judesio pritrūko“.

G.Griniūtė konkrečios favoritės neišskyrė.

„Živilės daina – klasikinė „Eurovizinė“ daina. Vilijos buvo saugu klausytis, žiūrint į Gintarę, jos balse girdėjau labai didelį pasitikėjimą, o Emilijai scenoje kažko trūksta“, – sakė komisijos narė.

Tuo metu, R.Zilnys nevengė pajuokauti.

„Matėme tris pasirodymus, kur atlikėjos scenoje pasirodė vienos. Manau, kad praėjusių metų „The Roop“ dainos „Dance Alone“ eilutes kai kurie priėmė pernelyg rimtai“, – šypsojosi jis.

I.Narkutė irgi išskyrė Vilijos dainą.

„Man labiausiai patiko Vilija, jos daina – šviežus oro gūsis. O kitų trijų dainų nesinorės dar kartą pasiklausyti“.

9. Monika Liu – „Sentimentai“

Pokario dvasia alsuojantis atlikėjos Monikos Liu kūrinys „Sentimentai“ – viena iš ne daugelio šių metų nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje atliekamų dainų, skambančių lietuvių kalba. Apie tai, kad daina laikoma viena iš šio šeštadienio laidos favoričių bylojo lažybininkų balsai.

Vos pasirodžius Monikos Liu ir Gebrasy kūriniams, tarptautinėje, galimą „Eurovizijos“ nugalėtoją spėjančioje lažybų lentelėje Lietuva šoktelėjo į trečiąją vietą. Deja, ne ilgam.

Per pirmąjį atrankų laidą sėkmė nusišypsojo Ericai Jennings, Augustei Vedrickaitei, Urtei Šilagalytei, Joseph June, Mary Mo ir Elonui Pokanevič.

Praėjusį šešadienį kelialapiu į pusfinalį taip pat džiaugėsi Ieva Zasimauskaitė, Titas ir Benas, Justė Kraujelytė, Emilijana, „Queens of Roses“ ir „Moosu X“.

Pirmasis pusfinalis, kuriame pasirodys devyni dalyviai, vyks sausio 29-ąją, antrasis – vasario 5 d.

Nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!“ finalas vyks vasario 12 d., jame susitiks aštuoni finalininkai. Vakaro pabaigoje paaiškės, kas Lietuvai šiemet atstovaus didžiausiame Europos muzikos konkurse.

„Eurovizijos“ dainų konkursas šiais metais rengiamas gegužės 10-14 dienomis, jame susirungs atlikėjai iš 41 šalies.

Praėjusiais metais konkurse triumfavus italų roko grupei „Maneskin“, „Eurovizija“ bus rengiama Italijos Turino mieste.