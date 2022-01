Tik keturi iš devynių pirmojo pusfinalio dalyvių gavo galimybę varžytis dėl kelialapio į didžiąją „Eurovizijos“ sceną.

Pirmajame atrankos į „Euroviziją“ pusfinalyje dėl vietos projekto finale kovoja Elonas Pokanevič, Joseph June, Emilijana, „Queens of Roses“, Erica Jennings, Justė Kraujelytė, Gebrasy, Gintarė Korsakaitė ir Lolita Zero.

Susumavus šio šeštadienio teisėjų ir žiūrovų balus paaiškėjo, kad į finalą pateko Justė Kraujelytė, Lolita Zero, Gebrasy ir „Queen of Roses“.

Ketvirtoje „Pabandom iš naujo!“ laidoje dalyvių pasirodymus komentavo ir vertino LRT populiariosios muzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys, LRT televizijos ir radijo laidų vedėja Gerūta Griniūtė, dainininkai Giedrė Kilčiauskienė, Vaidotas Valiukevičius ir Ieva Narkutė, kuri vakaro eigoje pasirodė ne tik komisijos kambaryje, bet ir ant scenos – I.Narkutė pirmajame pusfinalyje žiūrovams dovanojo įspūdingą pasirodymą.

Po savaitės, vasario 5-ąją, numatytas antrasis „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, kuriame pečius surems dar devyni atrankų dalyviai.

Burtai lėmė, kad antrajame pusfinalyje varžysis Mary Mo, Vilija Matačiūnaitė, Urtė Šilagalytė, Ieva Zasimauskaitė, Augustė Vedrickaitė, Rūta Loop, Titas ir Benas, Monika Liu ir Moosu X. Dar po savaitės, vasario 12-osios vakarą, „Pabandom iš naujo!“ finale pasirodys aštuoni finalininkai.

Paskutinės laidos metu paaiškės atlikėjas ar grupė, atstovausiantys Lietuvai didžiojoje šiųmetėje „Eurovizijoje“.

Pirmasis pusfinalis pradėtas merginų grupės „Queens of Roses“ pasirodymu. Šiemet grupė į „Eurovizijos“ atrankos sceną žengia su drąsiu, žaismingu ir intriguojančiu kūriniu – „Washing Machine“.

Išskirtinės dainos, sulaukiančios įvairių nuomonių bei vertinimų, atlikėjoms ne naujiena. 2017 metais grupė „Eurovizijos“ atrankose dalyvavo su daina „Fisherman“, su kuria įveikė ne vieną atrankos etapą, o daina netgi tapo savotišku žvejų himnu.

Paklaustos apie ką ši daina, merginos atviros: „Tai daina apie nesusišnekėjimą. Kai lyg ir kalbame viena kalba, bet vienas kito jau nebesuprantame. O santykiuose būna visko – kol sutinki tikrąją meilę ne visada nueitas kelias būna toks lengvas – kartais įsimylime plevėsas, džiaugiamės paviršutiniškais santykiais, ir ne visada skaudančia širdimi juos nutraukiame. Šį kartą apie nesėkmingai susiklosčiusius santykius dainuojame su lengva ironija ir šypsena, kuri ir gyvenime į viską leidžia pažvelgti lengviau“.

Antrasis scenoje pasirodė Elonas Pokanevič, kuris atliko dainą „Someday“.

27-erių jurbarkietis Elonas šią dainą parašė jau prieš kurį laiką, tačiau niekam ligi šiol nerodė.

Atlikėjo vardas muzikos padangėje – mažai kam žinomas, tačiau kas žino, galbūt šį kartą jam pasiseks?

Antrą kartą nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje dalyvaujanti Emilija Katauskaitė-Emilijana pristatė dainą apie sudėtingus dviejų žmonių santykius. „Atiduok man mano širdį“, – anglų kalba dainuoja ji.

„Šis kūrinys – apie viltį, tikėjimą geresniais laikais“, – antrino dainininkė.

Pirmą kartą „Eurovizijos“ konkurso atrankoje dalyvaujantis Joseph June pristatė dainą „Deadly“.

Ant scenos Joseph June lipo spalvingai – užsidėjęs rožinius akinius ir pasipuošęs tokios pat spalvos kostiumu.

Naujoji Ericos Jennings daina „Back To Myself“ yra apie saviraišką, meilę gyvenimui ir gebėjimą patirtas gyvenimo nuoskaudas dėvėti su pasididžiavimu tarsi karūną.

„Man tai yra ypatingai brangus kūrinys, kuriame įamžinau grįžimą į tikrąją save“, – sako dainininkė.

2001 metais su grupe „Skamp“ Erica jau buvo išvykusi į didžiąją „Euroviziją“ Danijoje. Tuomet grupė užėmė 13 vietą.

Prieš metus pristačiusi solinį albumą „Therapy“, Justė Kraujelytė žengė dar vieną svarbų žingsnį savo muzikiniame kelyje – debiutavo nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje su kūriniu „How to get my life back“.

„Ne paslaptis, kad savo muzika dažnai ieškau nepatogumo, mane traukia tai, kas neturi vienareikšmiškų atsakymų, – pasakojo dainininkė. – Rutuliodama dainos muzikinę mintį ir po truputį ruošdamasi savo antrojo albumo pristatymui, daug mąsčiau apie socialinį nerimą, medijų ir fake news keliamą chaosą, naują virtualų gyvenimą ir supratau, kokį siaubą man tai kelia.“

Justė atskleidė, kad kūrinio pavadinimas yra tarsi į paieškos laukelį vedamas klausimas „how to..?“ (liet. „kaip..?“).

Deja, į klausimą „how to get my life back?“ (liet. „kaip susigrąžinti savo gyvenimą?) lengvo atsakymo ar „YouTube“ filmuko nėra.

Praėjusių metų „Eurovizijos“ atrankoje sužibėjęs atlikėjas Audrius Petrauskas-Gebrasy (27 m.) šiemet grįžta rimtai nusiteikęs.

Muzikos platformose vos pasirodžius jo dainai „Into Your Arms“ gerbėjai ėmė spėlioti: gal šį kartą jam iš tiesų pasiseks?

Dainininkė Gintarė Korsakaitė šiemet nutarė pristatyti judrią dainą.

Anot atlikėjos, šis kūrinys gimė tarp medinių sienų miško glūdumoje, kuomet G.Korsakaitė buvo išvykusi į kūrybinę stovyklą.

„Joje yra kažkas tokio, kas mane pačią labai intriguoja“, – apie paraišką šių metų nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje kalbėjo ji ir pridūrė, kad šiemet jai norėjosi muzikinio lengvumo.

Aktoriaus Gyčio Ivanausko (41 m.) įkūnytas personažas Lolita Zero nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje – ne naujokė.

2017 m. Lolita Zero pasirodė su daina „Get Frighten“, o šiemet savo kūrinį ji ilgai išlaikė paslaptyje.

Kaip ir reikėjo tikėtis, ant scenos Lolta Zero pademonstravo išskirtinį įvaizdį.

Ji pasipuošė savo vizitine kortele tapusiais įspūdingais ragais bei platforminiais batais, ant scenos Lolitai talkino sidabriniais kostiumais pasidabinę šokėjai.

Balsuoti už labiausiai patikusią dainą žiūrovai galės skambindami arba siųsdami trumpąsias žinutes telefono numeriu 1669 (vieno skambučio ar žinutės kaina – 0,60 euro).

Iš vieno mobilaus telefono numerio per vakarą bus galima atiduoti daugiausia penkis balsus.

Žiūrovų balsavimo rezultatai, kaip ir komisijos balai, bus skelbiami laidos pabaigoje.

Už žiūrovų skambučiu ir trumpąsias žinutes surinktų lėšų dalis, kuri tenka LRT, bus skirta nacionalinę atranką laimėjusiam atlikėjui ar grupei.

Asociacija LATGA dainos nugalėtojos autoriui skirs 5000 eurų dydžio piniginį prizą.

„Eurovizijos“ konkurse, kuris gegužės 10-14 dienomis vyks Italijos mieste Turine, susirungs 41 šalies atlikėjai.

Tai – dviem valstybėmis daugiau nei praėjusių metų gegužę, kai „Eurovizija“ įvyko Roterdame.

Po pertraukos į konkursą grįžo Armėnija ir Juodkalnija.