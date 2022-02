„Kabaretas užburia, praplečia suvokimo ribas, tuo pačiu padovanodamas beprotiškai laisvo kūrybingumo šventę jo stebėtojams. Lietuvoje tokie renginiai yra išskirtinai retas reiškinys, tačiau be galo reikalingas. Kiekvienas kabaretas didina tolerancijos ribas, leidžia pajusti tikrąją savo galią bei laužo vidinį sąstingį. Tai teatras teatre, kuriame svarbus kiekvienas – ir tas, kuris ant scenos, ir tas, kuris visa tai stebi“, – teigia Povilas Bastys, vienas iš šio žanro puoselėtojų ir pradininkų Lietuvoje, renginio organizatorius.

Tokių autentiškų renginių Lietuvoje nutinka itin retai, tačiau kabareto žanras pasaulyje gyvuoja jau seniai. Viskas prasidėjo dar 1880-aisiais Prancūzijoje, kai įvairūs menininkai – poetai, rašytojai, dailininkai ir jų mūzos vieni kitiems demonstruodavo nedidelius pasirodymus bohemos salionuose.

„Kabaretas yra miniatiūrinių etiudų šou, kuriame galima tikėtis visko – įvairių muzikinių numerių, šokių ant stulpo, burleskos, judesio teatro, drag pasirodymų. Kiekvienas artistas turi absoliučią laisvę pateikti savo kūrybinę interpretaciją, kurią žiūrovai stebi kitaip nei teatre, jaukiai įsikūrę prie savo staliukų, gurkšnodami norimą gėrimą bei žinodami, kad bet kurią akimirką jie gali tapti renginio dalimi. Čia nėra hierarchijos – artistas kabarete yra lygūs žiūrovui. Taip gimsta visiškai naujas ryšys tarp stebinčiojo ir vaidinančio, padovanojantis unikalių patirčių puokštę visiems dalyvaujantiems“, – pasakoja Povilas Bastys.

Kabaretas „Vilkta Karalienė“ Vilniuje žiūrovams padovanos ir keletą žadą atimsiančių burleskos pasirodymų, juolab, kad šou metu pasirodys Colette Collerette, aukščiausias vietas tarptautiniuose burleskos konkuruose pelniusi burleskos šokėja. „Nereikėtų burleskos painioti su striptizu, tai greičiau jau viliotinis, kurio pagrindinis tikslas – papasakoti istoriją su dramos, juoko ir geismo elementais. Čia artistai nebijo apsijuokti, atrodyti gėdingai, viltingai ar erotiškai, improvizuoti ir taip atskleisti naujus saviraiškos ir meilės sau bei kitiems būdus“, – sako P.Bastys.

Pasak organizatoriaus, kabarete „Vilkta karalienė“ seksualumo energija yra itin laukiama. Visi žiūrovai kviečiami į šią meilės šventę atvykti pasipuošus taip, kad spinduliuotų geismą sau ir gyvenimui.

„Vilniuje laukiantis kabareto pasirodymas yra teatras be tabu. Šis renginys daugeliui gali padėti praplėsti meilės sau sąvoką. Ar jums patogu stebėti seksualiai prieš jus šokančią moterį ar vyrą? Jei nepatogu, ar drįstate savęs paklausti, kodėl? Kaip manote, kas atsitiks, jei leisite sau žvilgtelėti į savo slapčiausias fantazijas ant scenos? Kabaretas yra apie drovumo atsikratymą, didžiausios kūrybinės energijos – seksualumo – išlaisvinimą ir susidūrimą su savo slapčiausiais geismais ir naujais potyriais“, – sako vienas iš renginio organizatorių P.Bastys.

Tačiau perdėto vulgarumo ar visiškai nuogo kūno renginio metu tikėtis neverta. „Aišku, kartais kabarete nutinka kuriozų, kai artistai visai neplanuotai lieka be drabužių. Tačiau tai greičiau išimtis nei taisyklė. Kabaretas taip pat atveria galimybę panagrinėti ir tam tikrus visuomenės skaudulius, žaizdas, į kurias žiūrėti nedrąsu. Per įvairius pasirodymus atsiskleidžia moters kūno objektizavimas, baimė būti kitokiu, įvairių geismų ir fetišų geresnis pažinimas per žaidimą, teatrą, situacijų absurdiškumą“, – sako P.Bastys.

Povilas Bastys kabaretu ir drag kultūra domisi jau daugelį metų.

„Pirmą kartą buvau pakviestas surengti savo pasirodymą viename kabarete Belgijoje. Esu aktyviai įsitraukęs į drag kultūrą ir jos populiarinimą Lietuvoje. Daug kam atrodo, kad drag kultūra – tiesiog vyrai persirengiantys moterimis, tačiau tai – įsisenėjęs mitas. Kiekvienas įsikūnijimas į personažą įdedant be galo daug pastangų kuriant grimą, renkantis garderobą atneša vidinę transformaciją ir laisvės pojūtį. Būtent kabarete išlaisvinau savo kūrybingumą. Pajutęs šio reiškinio galią panorau tokią šventę padovanoti ir Lietuvos žmonėms“, – sako P. Bastys.

Vasario 11 dieną Kaune „Teatro“ klube bei vasario 12 dieną Vilniuje „Legendos“ klube – kabaretas su ekstravagantiškais, laisvais, nustebinti žadančiais ir savo plotmėje puikiai žinomais atlikėjais iš Belgijos, JAV ir Lietuvos atveria duris visiems norintiems patirti jo gundymus.