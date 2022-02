Po pirmojo atrankos į „Euroviziją“ pusfinalio paaiškėjo, kad projekto finale varžysis „Queens of Roses“, Justė Kraujelytė, Gebrasy ir Lolita Zero.

Antrajame pusfinalyje dėl bilieto į atrankos finalą kovojo Urtė Šilagalytė, Mary Mo, Titas ir Benas, Ieva Zasimauskaitė, Rūta Loop, Augustė Vedrickaitė, Vilija Matačiūnaitė, Monika Liu ir „Moosu X“. Tik keturi iš devynių pusfinalinkų gavo galimybę varžytis finale su pirmojo pusfinalio nugalėtojais.

Taigi, susimavus komiijos ir žiūrovų balsus, paaiškėjo, kad finale išvysime Moniką Liu, Augustę Vedrickaitę, Rūtą Loop ir Ieva Zasimauskaitė.

Ketvirtoje „Pabandom iš naujo!“ laidoje dalyvių pasirodymus komentavo ir vertino LRT populiariosios muzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys, LRT televizijos ir radijo laidų vedėja Gerūta Griniūtė, dainininkė Ieva Narkutė, kompozitoriai ir muzikos prodiuseriai Vytautas Bikus bei Stanislavas Stavickis-Stano.

„Eurovizijos“ konkurse, kuris gegužės 10-14 dienomis vyks Italijos mieste Turine, susirungs 41 šalies atlikėjai. Tai – dviem valstybėmis daugiau nei praėjusių metų gegužę, kai „Eurovizija“ įvyko Roterdame. Po pertraukos į konkursą grįžo Armėnija ir Juodkalnija.

1. Mary Mo – „Get up“. Po Mary Mo slapyvardžiu slepiasi ilgametę muzikinę patirtį turinti atlikėja, vokalo pedagogė, muzikinių televizijos projektų dalyvė Marija Monika Dičiūnė. „Siekiu savo svajonės“, – prieš pasirodymą su nauja daina sakė Mary Mo. „Eurovizijos“ dainų konkurso nacionalinėje atrankoje ji dalyvauja pirmą kartą.

2. Vilija Matačiūnaitė – „Šimtas ir vienas“. Atlikėja Vilija Matačiūnaitė (35 m.) jau žino „Eurovizijos“ skonį – moteris šiame konkurse Lietuvai atstovavo dar 2014 m., tuomet ji atliko kūrinį „Attention“ su kurio nepateko į konkurso finalą.

Kaip ir nemažai kitų šeštadienio atrankos dalyvių, dainininkė šių metų paraišką nuo gerbėjų ilgai laikė paslaptyje. „Daina yra apie gyvenimą, meilę, simpatiją, empatiją, patirtis“, – pasakojo Vilija.

3. Urtė Šilagalytė – „Running Chords“. Urtė pristatė tikrai ne standartinį reginį – daugiau nei 2000 gėlių jūra ir gamtos stichijos susipynė pasirodymo metu.

Idėją sceniniams, režisūriniams sprendimams sugalvojo Egmontas Bžeskas.

„Kadangi gyvenime ne tik dainuoju, bet ir užsiimu tapyba, tad šįkart dainą pamačiau spalvomis. Gyvenime, tikriausiai, didžioji dalis mūsų pereiname per įvairiausias spalvas, kol galiausiai atrandame tą vienintelę.

Tikiu, kad klausydami šią dainą, žiūrovai pajus melodiją savo spalvomis, gal vieniems tai tamsiai mėlynos spalvos etapas, kitiems ryškiai geltonos, bet labai tikiu, kad galiausiai visi atras tą savo tikrąją spalvą – meilės spalvą“, – sakė Urtė.

4. Ieva Zasimauskaitė – „I`ll be There“. „Pirmą kartą dalyvauju su savo pačios parašyta daina“, – prieš pasirodymą sakė atlikėja ir neslėpė jaudulio.

2018-aisiais Ieva „Eurovizijos“ didžiojoje scenoje pasirodė su daina „When we`re old“, kuri finale užėmė 12 vietą.

5. Augustė Vedrickaitė – „Before You`re 6 ft Under“. Atlikėja ant šios scenos lipa jau šeštąjį kartą ir kaip niekada užtikrintai – atlikėja labai tiki savo daina ir tikisi, kad ja patikės ir žiūrovai.

„Buvau kažkada sakiusi, kad jei dalyvausiu „Eurovizijoje“, tai tik su daina, kuri atitiks mane. Pasistengsiu padaryti viską, ką galiu geriausia“, – kalbėjo Augustė.

6. Rūta Loop – „Call me from the Cold“. Dainininkė Rūta Žibaitytė, dar geriau žinoma Rūtos Loop slapyvardžiu, į nacionalinę atranką sugrįžta su daug vilties teikiančia daina.

Kūrinyje „Call me from the Cold“ baltai pasipuošusi atlikėja dainuoja apie tai, kad žmogui šviesos reikia ieškoti ne aplinkoje, o ją pačiam užsidegti savyje.

„Svarbiausias dalykas man yra pasirodyti su daina, kuria tikiu. Šiais metais jaučiuosi labai pasiruošusi, tikiu savo daina“, – teigė atlikėja.

7. Titas ir Benas – „Getting Through This“. Šiam duetui praėjusiais metais LRT televizijos projekte sekėsi puikiai – jie pasiekė finalą.

Šiemet atlikėjai atlieka greitesnę, ne tokią lyrišką dainą „Getting Through This“. Dainą „Eurovizijai“ Titui ir Benui parašė vienas geriausių Lietuvos prodiuserių Faustas Venckus ir atlikėjas, dainų autorius Audrius Petrauskas-Gebrasy. Tie patys kūrėjai parašė ir praėjusių metų kūrinį „No“.

„Dalyvauti antrą kartą nusprendėme paskatinti Fausto ir Audriaus. Labai norime po beveik metų pertraukos vėl lipti į „Eurovizijos“ sceną. Ši daina mums iš karto tiko, joje kiekvienas gali atrasti save“, – pasakoja duetas.

Daina „Getting Through This“ yra apie patiriamą spaudimą viską daryti teisingai ir neklysti. Taip pat, tai kūrinys apie kitų požiūrį į tave bei imitavimą aplinkai, kad viskas yra gerai.

8. Monika Liu – „Sentimentai“. Pokario dvasia alsuojantis atlikėjos Monikos Liu kūrinys „Sentimentai“ – viena iš šių metų nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje atliekamų dainų, skambančių lietuvių kalba.

9. „Moosu X“ - „Love that Hurts“. Prodiuseriai Justas Kulikauskas ir Aurimas Gavelis atliko jausmingą kūrinį „Love that Hurts“.

„Kūrinys yra apie meilę tiek sau, tiek kitiems. Esame dalyvavę gal prieš aštuonerius metus. Dabar įdomu save išbandyti naujaisiais, – prieš pasirodymą kalbėjo grupės nariai.