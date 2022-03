„LT United“ pristatė naują „We Are The Winners“ versiją, skirtą Ukrainai

Prieš daugiau nei dešimtmetį „Eurovizijoje“ šeštąją vietą užėmusi grupė hito žodžius pakeitė kitais.

„You are the winners, Ukraina, we are gonna fight for your freedom“ (liet. jūs esate nugalėtojai, Ukraina, mes ruošiamės kovoti už jūsų laisvę) – tokie žodžiai skamba naujoje kūrinio versijoje.

Kovo 11-ąją pristatyta daina kaip mat susilaukė didžiulio palaikymo.

„Youtube“ platformoje ji jau surinko tūkstančius peržiūrų.

„LT United“ grupę sudaro muzikantai Andrius Mamontovas, Marijonas Mikutavičius, Viktoras Diawara-Vee, Saulius Urbonavičius-Samas, Arnoldas Lukošius ir Eimantas Belickas.