Populiarioji grupė „Maneskin“ vasarą pradės surengdama didžiausią metų koncertą Lietuvoje

Garsiųjų Italijos rokerių pasirodymas taps vienos dienos muzikos festivalio „Summer In The City“ programos vinimi.

Bilietus į išskirtinį „Maneskin“ koncertą festivalyje „Summer In The City“ bus galima įsigyti jau šį penktadienį (kovo 25 d.) nuo 10 val. ryto. Viena diena anksčiau (kovo 24-ąją) nuo 10 val. bilietus su specialiu kodu galės įsigyti grupės „Maneskin“ ir „Live Nation Lietuva“ koncertų klubų nariai.

„Džiaugiamės, kad šią vasarą pradėsime su didžiausią metų šou surengsiančia grupe „Maneskin“. Didelės sėkmės sulaukusios dainos „Zitti E Buoni“, „Beggin'“, „Mammamia“, „I Wanna Be Your Slave“ ir kiti „Maneskin“ hitai galingai skambės didžiausioje šalyje koncertinėje aikštelėje po atviru dangumi – Vingio parke Vilniuje“, – sakė koncertų organizatoriaus „Live Nation Lietuva“ vadovas Deividas Afarjancius.

„Maneskin“, kuri šiąnakt Lietuvos laiku vykusioje radijo stoties „iHeart Radio“ apdovanojimų ceremonijoje laimėjo „Geriausios naujos alternatyvios muzikos grupės“ titulą, bus ne vienintelė festivalio „Summer In The City“ žvaigždė. Muzikos renginių išsiilgusiems žiūrovams ypatingą koncertą Vilniaus Vingio parke dovanos ir garsi britų indie roko grupė „The Vaccines“. Tai pat festivalyje išskirtinius pasirodymus surengs būrys populiariausių Lietuvos scenos atlikėjų ir grupių.

Prieš metus „Maneskin“ laimėjo „San Remo“ festivalyje, triumfavo „Eurovizijos“ dainų konkurse, pavergė Jungtines Amerikos Valstijas ir muzikos klausymosi platformose buvo populiaresnė nei pripažinti roko titanai „Metallica“, „Bring Me The Horizon“ ir „Biffy Clyro“ kartu sudėjus. Toks buvo kylančių Italijos roko žvaigždžių pasisveikinimas su muzikos pasauliu.

Nepanašu, kad grupė lėtintų apsisukimus – muzikos kritikai pranašauja, kad „Maneskin“ populiarumas ir toliau tik didės.

„Maneskin“, kurios pavadinimas danų kalba reiškia „mėnesiena“, susikūrė 2015-aisiais metais Italijos sostinėje Romoje. Grupėje muzikuoja dainininkas Damiano Davidas, boso gitaristė Victoria De Angelis, gitaristas Thomas Raggi ir būgnininkas Ethanas Torchio. Karjerą Romos gatvėse pradėjusi grupė pirmos sėkmės sulaukė po to, kai 2017-aisiais sudalyvavo Italijos talentų konkurse „The X Factor“. „Maneskin“, konkurso finale atlikusi „The Killers“ ir „Franz Ferdinand“ hitus, liko antroje vietoje.

Paskatinta šios sėkmės, grupė surengė pirmas koncertines gastroles, kurių metu „Maneskin“ kūrybą išgirdo apie 140 tūkst. muzikos mylėtojų. 2018 m. „Maneskin“ išleido debiutinį albumą „Il Ballo Della Vita“, kurį labiausiai išpopuliarino hitu tapęs singlas „Torna A Casa“.

Didžioji sėkmė „Maneskin“ aplankė pernai kovo 6-ąją dieną, kada grupė su daina „Zitti E Buoni“ laimėjo legendinį „San Remo“ muzikos festivalį ir iškovojo teisę atstovauti Italijai „Eurovizijos“ dainų konkurse.

Netrukus po šio laimėjimo grupė išleido antrąjį studijinį albumą „Teatro D'Ira: Vol. I“. Tais pačiais metais „Maneskin“ tapo pirma Italijos roko grupe, kurios daina pasiekė Didžiosios Britanijos populiariausių hitų parado Top 10.

Vėliau išleisti singlai „I Wanna Be Your Slave“ ir grupės „The Four Seasons“ hito „Beggin'“ versija didelės sėkmės sulaukė visame pasaulyje – juos įsigijo daugiau nei 4 mln. melomanų.

Grupės „Maneskin“ dainų perklausų skaičius per mėnesį muzikos platformoje „Spotify“ viršijo 40 mln. ribą – pagal šį rodiklį grupė patenka į pačių populiauriausių pasaulyje muzikos atlikėjų gretas. Palyginimui, garsiųjų metalistų „Metallica“ per tą patį periodą „Spotify“ perklausų skaičius buvo tik 18 mln.

Žymiai mažiau perklausų per mėnesį sulaukė ir kitos didžiosios muzikos pasaulio žvaigždės Davidas Bowie (15,5 mln.), „The Rolling Stones“ (21 mln.) ar „The Beatles“ (25 mln.). Muzikos ekspertai tvirtina, kad taip greitai išpopuliarėjusios muzikos žvaigždės nebuvo nuo 2008-ųjų metų, kai karjerą pradėjo dainininkė Katy Perry.