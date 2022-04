Meidė pristato naują dainą „Cirkas“: „Klouną be juoko savyje atpažins kiekvienas“

„Man asmeniškai tai yra kūrinys apie žmonių užsidėtas kaukes, netikrumą ir „savojo aš“ paieškas, tačiau tai nėra vienintelis šios dainos „raktas“ – yra ir daugiau paslėptų metaforų, labai noriu, kad jų prasmes, atsakymus, jausmus kiekvienas klausytojas atrastų individualiai“, – sako Meidė.

Kai reikia šypsotis, bet nebūtinai to norisi

Klausytojai turbūt jau pastebėjo, kad Meidės kūryba yra autentiška, jos nesupainiosi su niekuo kitu: kaip ir dainose „Monstras“ ar „Vaiduoklis“, taip ir „Cirke“ išsiskiria prasmingi tekstai, originalus įvaizdis, kitoks skambesys.

„Iš tiesų, pati kurdama nesistengiu laikytis kažkokio vieno formato, matyt tai gaunasi natūraliai. Bet taip – jau ne vienas klausytojas pastebėjo, kad išgirdus mano dainą, ją galima iš karto atpažinti“, – atvirauja Meidė ir dar sykį pabrėžia, kad jai labai svarbu sukurti emociją, kuri būtų artima ne tik jai, bet ir platesniam klausytojų ratui.

„Manau, kad geras kūrinys turi paliesti kuo daugiau širdžių ir Pavyzdžiui, mano mamai šita daina pasirodė labai aktuali dabartinių įvykių kontekste, ją tai palietė per šią prizmę ir negaliu su ja nesutikti. Na, o vieną pagrindinių dainos eilučių, kuri sako „klounas be veido“ turbūt yra išgyvenęs kiekvienas: ji yra apie jausmą, kai esi minioje ir atrodo, kad tu iš tiesų neturi savo istorijos, o tik esi kitų istorijos dalis: tartum klounas be veido, kuriam reikia šypsotis, bet kartais to visai nesinori. Šią frazę iš tiesų dažnai vartojau gyvenime ir anksčiau: palikdavau po piešiniais ar net savo rankos“, – pasakoja jauna kūrėja.

Kostiumą vėl kūrė mama

Prie naujo jaunos atlikėjos kūrinio dirbo ir viską ištobulinti iki smulkmenos Meidei padėjo gausi komanda: dainą prodiusavo Plucando, vaizdo klipą režisavo KaYra (su kuria, beje, Meidė susipažino „Lietuvos balse“, kai KaYra buvo reporterė), dainos tekstą kartu rašė Justinas Jarutis. Kaip ir anksčiau, taip ir šį kartą prie visada originalių Meidės kostiumų prisidėjo jos mama.

„Ji geriausiai mane supranta, labai gerai įsiklauso. Šį kartą taip pat man labai padėjo: sugalvojau personažą, jį nupiešiau, o mama jau pagal eskizą stengėsi viską paversti realybe“, – apie pasiruošimą klipo filmavimui pasakoja Meidė, kuri šiuo metu visą laiką skiria tobulėjimui ir kūrybai. – Po mokyklos baigimo nusprendžiau metus laiko pagalvoti, ką tiksliai noriu veikti toliau, tam pasiruošti.

Tačiau iš tiesų, atrodo laiko vis tiek per mažai, be to dabartiniai įvykiai pasaulyje tikrai sukūrė visišką chaosą galvoje. Kaip bebūtų, stengiuosi nesustoti ir prasmingai išnaudoti šį laiką: rašau dainas, planuoju autorinius koncertus, taip pat turiu planų su savo kita veikla – daile“.