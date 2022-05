 Įspūdingas „OneRepublic“ šou – jau šį trečiadienį Kaune.  

Jau rytoj vakare šeši sunkvežimiai su visa koncertui reikalinga garso ir apšvietimo įranga pasieks Kauną. Atlikėjai ir dar 60 žmonių komanda atkeliaus keturiais miegamaisiais autobusais su savo apsauga, visa virtuvės įranga ir atributika, kurią galima bus įsigyti renginio metu. Koncertą pradės dvi jaunos grupės – tai estai „Around The Sun“ ir kanadietė Jessia.

„OneRepublic“ yra vieni iš nedaugelio garsių atlikėjų, kurie, pandemijai sujaukus viso pasaulio planus, kantriai dėliojo naujų koncertų grafikus. Tuo tarpu didžioji dalis pasaulinių gastrolinių turų buvo tiesiog atšaukti. Mainais šaunusis šešetas gauna begalinę gerbėjų meilę ir lojalumą – dėl perkėlimų buvo grąžinti vos keli šimtai bilietų, kurie ištirpo vos atsiradę prekyboje.

Organizatoriai primena žiūrovams – visi anksčiau (2020 ir 2021 m.) įsigyti bilietai galioja ir papildomai nieko daryti nereikia. Reiktų tik pasikartoti dainų žodžius, atvykti į areną anksčiau, kad eilės prie įėjimų nesugadintų nuotaikos, ir mėgautis vienu įspūdingiausių metų šou.

2002 metais Kolorado Springs mieste (JAV) susikūrę „OneRepublic“ yra išleidę penkis studijinius albumus – „Dreaming Out Loud“ (2007), „Waking Up“ (2009), „Native“ (2013), „Oh My My“ (2016) ir „Human“ (2021). Grupė yra pelniusi nemažai svarbių apdovanojimų ir nominacijų, tarp kurių „American Music Awards“, „Billboard Music Awards“, „World Music Awards“ ir „Grammy Awards“.

Viena garsiausių JAV alternatyvaus roko grupių per palyginus trumpą kūrybinį laikotarpį sugebėjo išleisti tiek hitų, kiek kiti nesukuria per visą gyvenimą – tai „Counting Stars“, „Apologize“, „Love Runs Out“, „Stop and Stare“, „Secrets“, „Good Life“, „Wanted“, „I Lived“, „If I Lose Myself“, „Rescue Me“, „Kids“ ir daugelį kitų.

„Around The Sun“ – tai grupė iš Talino, grojanti indie rock stiliuje. Estijos komanda laimėjo šią puikią galimybę muzikos portalo bobe.me surengto konkurso metu. Savo sėkmę jame išbandė 32 Baltijos grupės ir atlikėjai, iš kurių 4 geriausieji pateko į finalą, o iš šio ketverto jau patys „OneRepublic“ išsirinko būtent „Around The Sun“.

Jessia, kanadietė iš Britų Kolumbijos, atkreipė į save dėmesį, pernai patalpinusi TikTok platformoje savo dainą „I‘m Not Pretty“. Šiuo metu hitas turi beveik 9 mln. peržiūrų YouTube platformoje ir balandžio mėn. Amerikos garso įrašų asociacija (RIAA) oficialiai patvirtino auksinį singlo statusą.