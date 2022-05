„Midsummer Vilnius“ koncertuosianti Jamala: „Parodysiu ką ukrainiečiai dabar jaučia lietuviams“

Šiuo metu Europos publika apipylė dėmesiu atlikėją, savo socialiniuose tinkluose ji dalinasi gausiais interviu ir dėmesio ženklais iš pasaulio lyderių. Šį mėnesį Vašingtone, D.C. Jamala pelnė reikšmingą „The 2022 Distinguished Artistic Leadership Award“ apdovanojimą iš „Atlantic Council“ – už kovą saugant Ukrainos kultūrą ir tapatybę karo metu.

„Šiuo metu labai laukiu kelionės į Lietuvą, ir tai yra puikus jausmas. Jaučiu Jūsų šalies palaikymą visais atžvilgiais. Taigi noriu, kad mano pasirodymas „Midsummer Vilnius“ festivalyje būtų savotiškas dėkingumo ženklas, parodantis, ką ukrainiečiai dabar jaučia lietuviams“, – šiandien parašė festivalio komandai Ukrainos atlikėja Jamala.

Liepos 20 dieną Valdovų rūmų Didžiajame kieme Ukrainos dainininkė Lietuvos auditorijai padovanos laisvės, gyvybės ir improvizacijos programą, kurią sudarys 6 unikalios kompozicijos ir džiazo standartai. Lietuvoje Jamala koncertuos su talentingu muzikantų penketu – Andrey Chmut BAND, kuriam priklauso Andrey Chmut (saksofonas), George Iweze (bosinė gitara), Nik Nakonechniy (elektrinė gitara), Tobi Medic Drums (būgnai), Igor Agrich (klavišiniai).

„Taip jau atsitiko, kad mano draugas, dainų autorius ir mano grupės narys Andrey Chmut, nuo pat karo Ukrainoje pradžios buvo Lietuvoje. Jis ypatingas kūrėjas, puikus fortepijono ir saksofono meistras, labai juo žaviuosi. Anksčiau kelis kartus esame koncertavę kartu, bet mudviejų programa vidurvasario festivalyje – pirmas kartas, kai turėsime tokį didelį renginį. Ir aš esu laiminga, kad tai vyks Lietuvoje“, – tikina Jamala.

Nors Jamala daugeliui asocijuojasi su pergalę „Eurovizijoje“ pelniusia daina „1944“, tačiau ji toli gražu ne vien tik eurovizinio hito atlikėja. Savo sodrų ir stiprų balsą P. Čaikovskio muzikos akademijos absolventė Jamala geba išnaudoti įvairiuose muzikos stiliuose. Akademijoje įgijusi operos solistės specialybę, dainininkė tapo daugybės džiazo festivalių laureate, perdainavo įvairių tautų liaudies dainas, išbandė savo jėgas atlikdama kitų muzikos stilių kūrinius. Naujausiame jos albume girdimos modernaus r’n’b ir soul muzikos stilių melodijos. Jamalos scenoje spinduliuojama elegancija, profesionalumas ir nepaprastas balso tembras nepalieka abejingų.

„Mano vokalinė programa – tai puiki galimybė patirti muzikinę įvairovę. Tai bus gyvas pasirodymas su sodriu vokalu ir improvizacijomis. Atliksiu kūrinius iš savo albumų For Every Heart, All or Nothing irThank You. Užaugau klausydama įvairių atlikėjų, tarp jų ir Ellos Fitzgerald, Amy Winehouse, James Blake, Radiohead ir London Grammar. Jie gali atrodyti kaip skirtingi paraleliniai pasauliai, tačiau turi tiek daug bendro. Tai sudėtingos harmonijos, puikūs vokaliniai pasirodymai ir gilios istorijos. Būtent šį paveldą bandau tyrinėti ir perkurti savaip savo muzikoje“, – kalba Jamala ir laukia susitikimo su šios stiliaus muzikos mylėtojais Lietuvoje.