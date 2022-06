Robbie Williamsas išleis albumą, pristatė ir pikantišką viršelį: ant jo – jis nuogas

Kaip ir „Angels“, taip ir kitos albumo dainos buvo įrašytos su pripažintu „Metropole“ orkestru Olandijoje. Be gerai žinomų hitų albume bus ir naujų kūrinių. Vienas jų – „Lost“: jaudinanti Robbie stiliaus daina su nuotaikingu tekstu, fortepijono melodija ir dramatiška styginiu partija. Žada ir daugiau muzikinių naujienų.

Nors albumas „XXV“ pasirodys rugsėjo 9 d., dainininkas jau atskleidė albumo viršelį, kuriame jis pasirodo... nuogas.

„Esu toks laimingas galėdamas paskelbti apie „XXV“ albumą, kuriame sudėjau daugelį savo mėgstamiausių dainų. Kiekviena turi ypatingą vietą mano širdyje, taigi įrašyti jas iš naujo su orkestru buvo išties jaudinantis procesas. Laukiu dienos, kai ir jūs tai galėsite išgirsti“, – pristatydamas naujieną sakė žymusis britų dainininkas.

Po itin sėkmingos karjeros su grupe „Take That“, 1997 m. Robbie Williamsas pradėjo savo solo kelionę. Jau pirmame jo albume „Life Thru A Lens“ skambėjo iki šių dienų vieni žinomiausių Robbie kūrinių – „Angels“ ir „Let Me Entertain You“. Po to sekė daugybė numeris vienas hitų ir kitų muzikinių pripažinimų. Jis išties pasirodė esąs ne tik puikus dainininkas, bet ir scenai gimęs artistas, kuris puikiai moka bendrauti su publika, prajuokinti ir, jeigu reikia, sugraudinti.