„Daddy Was A Milkman“ pristato naują dainą

Mūsų šalies kultūros mekoje, Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, jis surengė du anšlaginius koncertus su styginių kvartetu. Praėjusių metų rudenį vykę koncertai įamžinti neseniai išleistoje vinilinėje plokštelėje „Kai ruduo mokė mane“, o šiandien atlikėjas savo gerbėjams dovanoja visiškai naują dainą – „Radio Magic“.

„Muzika yra vienas iš nedaugelio dalykų gyvenime, leidžiančių keliauti laiku. Garsai turi galią labai ryškiai priminti konkrečias patirtis ar įvykius, o tai man yra kaip nedidelis stebuklas“, – sako Ignas Pociūnas.

„Su didžiausiu malonumu prisimenu keliones JAV, kai išmaišėm visą Vakarų pakrantę su vieninteliu grupės „U2“ albumu grotuve. Vėliau, kartu su 60 tūkst. žiūrovų, dalyvavau kosminiame šios grupės koncerte Turino stadione. Nuo tada, kiekvienąkart girdėdamas „U2“ dainas jaučiu tą patį, ką jaučiau prieš daugelį metų. Ir tokių asociacijų yra begalė: su muzika laiku keliauti galime kada tik panorėję“.

„Daddy Was A Milkman“, kuris vasaros pradžioje Vilniaus Vingio parke vykusio festivalio „Summer In The City“ scenoje koncertavo su populiariaisiais rokeriais „Maneskin“, naująją dainą „Radio Magic“ jau įkėlė į visas muzikos platformas.

Visai netrukus, liepos 11-ąją dieną, atlikėjas surengs festivalio „Midsummer Vilnius 2022“ atidarymo koncertą, kuriame gros kartu su su maestro Modesto Pitrėno vadovaujamu orkestru. Prieš šešerius metus debiutavęs „Daddy Was A Milkman“ greitai pelnė melomanų ir muzikos kritikų simpatijas.

Geriausias to įrodymas – anšlaginiai koncertai. Pradedant 2016 m. vasarą vykusiu debiutinio albumo „Daydreaming“ pristatymo koncertu ir baigiant didžiausiais karjeroje tapusiais pasirodymais Trakų pilyje, taip pat didžiausiose šalyje „Siemens“ ir „Žalgirio“ arenose. Scenos naujoką puikiai įvertino ne tik muzikos mylėtojai – „M.A.M.A.“ ceremonijoje „Daddy Was A Milkman“ pelnė „Metų proveržio“ ir „Metų elektronikos“ apdovanojimus.

2018-ieji atlikėjui buvo ypatingai sėkmingi. Jis buvo pristytas rekordiniam „M.A.M.A.“ apdovanojimų skaičiui. „Daddy Was A Milkman“ pretendavo laimėti net keturiose nominacijose – „Metų atlikėjo“, „Metų albumo“, „Metų koncertinio atlikėjo“ ir „Metų popmuzikos atlikėjo“. Ceremonijos metu Ignui Pociūnui buvo įteiktas svarbiausias titulas – „M.A.M.A.“ komisija jį išrinko „Metų atlikėju“.

„Daddy Was A Milkman“ yra vienas iš nedaugelio mūsų šalies atlikėjų, kurie sėkmės sulaukė ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Be to, kad atlikėjo dainas dažnai transliuoja užsienio radijo stotys, „Daddy Was A Milkman“ yra bene vienintelis mūsų scenos atstovas, rengiantis anšlaginius koncertus Rygos klube „Palladium“ ir „Arena Riga“ arenoje. Atlikėją savo programose nori matyti daugelis didžiųjų mūsų regiono festivalių organizatorių.

Jau kelis kartus „Daddy Was A Milkman“ grojo didžiausiame Baltijos šalių festivalyje „Positivus“. Puikiais jo pasirodymais mėgavosi didžiausio Lietuvos muzikos festivalio „Granatos Live“ publika. Prieš ketverius metus „Daddy Was A Milkman“ išleido dvigubą studijinį albumą „Intimate Us“. Lietuvoje ir Latvijoje vykusiuose koncertuose pristatytas darbas tapo puikia dovana muzikos gerbėjams.

2021-ųjų pabaigoje „Daddy Was A Milkman“ išleido pirmąjį lietuviškų dainų albumą „Kai ruduo mokė mane“, kurį pristatė dviejuose išskirtiniuose koncertuose Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre.