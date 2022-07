Artėjančio jubiliejaus proga vilniečiai ir miesto svečiai kviečiami į nemokamą skirtingų muzikinių žanrų festivalį Vingio parke. Jame – tvarumo idėjos, originalios lietuviškos muzikos kolaboracijos, LNOBT simfoninis orkestras ir tarptautinio ryškumo škotų muzikos žvaigždės Lewis Capaldi pasirodymas.

Programoje – ne tik muzika, bet ir diskusijos

Likus vos pusmečiui iki įspūdingo sostinės jubiliejaus svarbu prisiminti Vilniaus istoriją, kartu pasidžiaugti miesto pasiekimais ir optimistiškai pažvelgti į jo ateitį.

Festivalis „Jaunas kaip Vilnius“ kvies Lietuvos bei užsienio svečius pasisemti įkvėpimo iš kuriančio, aistringo ir žalio Vilniaus.

„Tai dar ne sostinės jubiliejaus šventimas – kol kas tik įžanga į jį. Bet neabejoju, kad Šv. Kristoforo diena tam itin tinkama – šis festivalis virs miesto ir miestiečių mainais: su miestu ir vieni su kitais keisimės energija, kūryba, originalumu ir požiūriu į aplinką. Juk kaip tik tai kiekvienas galime pasiimti iš Vilniaus – tuo ir nuostabus šis miestas. Būtinai dalyvaukite, būtinai švęskite miestą“, – kviečia Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Nors ant festivalio scenos pasirodys garsūs Lietuvos ir užsienio atlikėjai, tai nebus tik muzikos šventė. Pokalbių ir bendrystės erdvėje Katedros aikštėje vyks diskusijos ir pokalbiai, kurių metu festivalio dalyviai kalbėsis apie globalias problemas ir miesto ateitį.

Pasaulinių hitų atlikėjo Lewis Capaldi koncertas – pirmasis Baltijos šalyse

Festivalis „Jaunas kaip Vilnius“ pakvies į tarptautinės muzikos žvaigždės Lewis Capaldi koncertą. Jaunosios kartos škotų dainininkui dar tik 25-eri, tačiau jo vardas jau keletą metų pažįstamas muzikos gerbėjų visame pasaulyje.

Milijonai fanų mintinai moka jo populiariausių dainų „Bruises“, „Before you go“, „Hold me while you wait“ žodžius.

Pasaulinis jo hitas „Someone You Loved“ tapo ilgiausiai Jungtinės Karalystės singlų dešimtuke išbuvusia daina, o albumas „Divinely Uninspired to a Hellish Extent“ 10 savaičių karaliavo Jungtinės Karalystės albumų topo viršūnėje ir tapo ilgiausiai ten išsilaikiusiu albumu istorijoje.

Festivalio svečiai bus vieni pirmųjų, kurie išgirs naują L.Capaldi kūrybą.

„Džiaugiamės, kad nė karto nekoncertavęs Baltijos šalyse, Lewis Capaldi savo muzikiniam prisistatymui pasirinko būtent Vilnių. Tarptautinius apdovanojimus skinantį ir milijonus gerbėjų visame pasaulyje turintį muzikantą išgirsime sostinės 700 metų jubiliejaus pasitikimui skirtame festivalio koncerte, kuriame visus suvienys muzika. Vingio parke vyksiantis nemokamas renginys taps puikia proga aplankyti Vilnių ne tik kitų miestų, bet ir kaimyninių šalių gyventojams“, – sako Vilniaus miesto verslo ir turizmo plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovė Inga Romanovskienė.

Netikėti lietuvių duetai ir muzikantų kolaboracijos

Vienas pagrindinių artėjančio Vilniaus 700 metų jubiliejaus festivalių prasidės reginiu, kuris suvienys Lietuvos klasikinės muzikos atlikėjus.

Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro simfoninis orkestras su žinomais solistais sukurs netikėtas kompozicijas, kurios patiks net ir tiems, kurie klasikos įprastai nesiklauso.

Festivalyje taip pat pasirodys puikiai pažįstami Lietuvos atlikėjai, kurie specialiai šiam renginiui sujungti į skirtingų žanrų duetus.

Liepos 25 d. vakarą scenoje skambės žinomos ir publikos mylimos dainos ir naujai interpretuoti legendiniai kūriniai.

Festivalis „Jaunas kaip Vilnius“ tausos aplinką

Vilnius pripažintas žaliausia sostine Europoje, todėl „Jaunas kaip Vilnius“ festivalio organizatoriai siekia, kad šis renginys, skirtas sostinės jubiliejui, būtų draugiškas aplinkai ir festivalio lankytojams. Jo metu bus rūšiuojamos atliekos, kurios vėliau bus perdirbamos, skatinama ekologiška ir tvari maisto produktų ir gėrimų prekyba, mažinamas plastiko vartojimas.

Festivalio Vingio parke metu asmenims, turintiems individualių poreikių, šeimoms su mažais vaikais numatytas laikinas elektrobuso maršrutas nuo Geležinio Vilko gatvės pusės iki Vingio parko estrados.

Koncerto metu prie pat scenos bus įrengtos specialios vietos senjorams ir judėjimo negalią turintiems žmonėms.

Festivalio metu – Vilniuje kursuos specialus viešasis transportas, daugiau informacijos čia: https://www.700vilnius.lt/naujienos/jaunas-kaip-vilnius-festivalio-metu-specialus-viesasis-transportas-ir-eismo-ribojimai/

Liepos 25 dieną temstant renginio partneris „Vilniaus TV bokštas“ bus apšviestas „Jaunas kaip Vilnius“ festivalio spalvomis.

Festivalio „Jaunas kaip Vilnius“ programa Katedros aikštėje:

14 val. Festivalio „Jaunas kaip Vilnius“ pristatymas su Ignu Krupavičiumi ir specialus Jurgio Didžiulio muzikinis pasirodymas.

15 val. Kitoks pokalbis su Ąžuolu ir Migle. Vaikai kalbina amžinai jauną kaip pats Vilnius kūrėją Algirdą Kaušpėdą, Vilniaus garbės pilietį, architektą, visuomenininką, kuris save laiko miesto žmogumi – čia gimusiu, augusiu ir brendusiu, o savo Vilnių laikančiu vienu gražiausių miestų Europoje.

15 val. 30 min. Ukrainos herojai Lietuvoje. Artėjantis Vilniaus 700 metų jubiliejus dar kartą primena, kokia brangi yra laisvė. Organizacijų, aktyviai remiančių ukrainiečių pasipriešinimą Rusijos agresijai, atstovai kalbės apie tai, kaip padėjome kovojančiai Ukrainai ir kuo jai dar gali padėti Vilnius. Pokalbį moderuos Raudonojo Kryžiaus atstovė Luka Lesauskaitė, diskusijoje dalyvaus su pabėgėlių integracija dirbanti menų agentūros „Artscape“ vadovė Aistė Ulubey, nuo pat karo Ukrainoje pradžios pabėgėlių centre su mama savanoriaujanti atlikėja Gabrielė Vilkickytė, Vilniaus mero patarėjų grupės vadovė Ieva Dirmaitė, „Maisto banko“ vadovas Simonas Gurevičius, įvairių iniciatyvų autorius Laurynas Šeškus.

17 val. Ateities Vilnius, kur link judame ir kaip tai atsiliepia mūsų aplinkai. Žinomi visuomenininkai festivalio atidaryme gvildens temas įvairiais tvarumo aspektais: socialiniu, kultūriniu, verslo bei aplinkos. Diskusijoje dalyvaus „Miesto laboratorijos“ vadovė Goda Sosnovskienė, produkto dizaineris Aurimas Kadzevičius, Silvestras Dikčius, Neringa Rekašiūtė, tvarius sprendimus savivaldoje apžvelgs Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorė Lina Koriznienė. Moderuoja technologijų entuziastas Lukas Keraitis.

Festivalio „Jaunas kaip Vilnius“ programa Vingio parke

17 val. Atveriami festivalio „Jaunas kaip Vilnius“ vartai.

Festivalio teritorijoje bus vykdomos įvairios veiklos tiek vaikams, tiek ir suaugusiems, kviesime pasistiprinti maisto zonoje, prisijungti prie organizuojamų edukacijų. Visi festivalio koncertai bus nemokami ir atviri visiems.

19 val. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro simfoninio orkestro su Viktorija Miškūnaite, Justina Gringyte, Merūnu Vitulskiu ir Kostu Smoriginu koncertas. Diriguoja maestro Ričardas Šumila.

Festivalis prasidės ypatingu reginiu – kartu su orkestru pasirodys tikros Lietuvos operos žvaigždės. Per vieną vakarą miestiečiai ir Vilniaus svečiai išgirs daugybę tikrų klasikinės muzikos hitų: kompozitorių G. Puccini, G. Bizet, V. A. Mozarto, G. Verdi operų arijas ir orkestro atliekamus žinomus kūrinius.

20 val. 30 min. Lietuvos atlikėjų duetų vakaras. Festivalis padovanos ir netikėtų siurprizų – pasirodys puikiai pažįstami Lietuvos atlikėjai, kurie specialiai šiam renginiui sujungti į skirtingų žanrų duetus: Monika Liu scenoje pasirodys su Egidijumi Sipavičiumi, Samas stebins žiūrovus kartu su Ieva Narkute, Linas Adomaitis dainuos su Gabriele Vilkickyte ir Vaidas Baumila susijungs bendrai kūrybai su Juste Starinskaite.

Bet juk Vilnius – kuriantis, nebijantis eksperimentuoti ir aistringas miestas! Todėl Lietuvos atlikėjai ir grupės susivienys ir drauge privers klausytojų širdis plakti stipriau.

Skambės tiek žinomos ir publikos mėgstamos dainos, tiek naujai intrepretuoti legendiniai kūriniai. Tai bus spalvinga, jautri ir kartu energinga lietuviškos muzikos dalis, kviečianti švęsti Vilniaus jaunystę.

22 val. 30 min. Škotų muzikos žvaigždės Lewis Capaldi koncertas. Vienam vakarui Vilnius taps tarptautine muzikos arena. Sunku patikėti, kad tikrus hitus, kurių daugybę kartų klausėtės „Spotify“ platformoje, galėsite išgirsti čia, Vilniuje! Sostinėje pasirodys puikiai žinoma ir kritikų liaupsinama populiariosios muzikos užsienio žvaigždė Lewis Capaldi, sugebanti savo kūryba paliesti daugybės gerbėjų širdis visame pasaulyje.

Daugiau informacijos apie Vilniaus 700 jubiliejui skirtus renginius galite rasti puslapyje www.700vilnius.lt.

Tikrasis Vilniaus jubiliejus bus švenčiamas 2023 metų sausio 25 d., kai prieš 700 metų Vilnius pirmą kartą buvo paminėtas istoriniuose rašytiniuose šaltiniuose.

Vilniaus miesto savivaldybės inicijuotą jubiliejaus šventės programą „Vilnius 700“ kuruoja Vilniaus turizmo ir verslo plėtros agentūra „Go Vilnius“.