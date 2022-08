„X Faktoriaus“ nugalėtojas Antoine Wend pristato itin asmenišką pirmąjį singlą

„Dainos pasirodymą teko kelis kartus nukelti. Pirmiausiai dėl to, kad atostogaujant Vilniuje mane atrado ir pakvietė sudalyvauti „X Faktoriuje“. Šis nuotykis, pažintis su Titu Astaf („Eurovizijos“ gerbėjams jau pažįstamo dueto Titas ir Benas nariu, – red.), kuris galiausiai tapo mano draugu ir prodiuseriu, įkvėpė neskubėti ir į savo pirmąjį singlą pažvelgti naujomis akimis, padaryti jį dar artimesnį širdžiai. Prieš pusantrų metų išties nerimavau dėl šios dainos pristatymo publikai, bet šiandien liko tik tyras džiaugsmas!“ – tikina Antoine.

Kaip teigia dainininkas, kurti jį įkvepia asmeninės patirtys ir kiti atlikėjai, pavyzdžiui, Sia, Céline Dion ir Adele: „Šios trys atlikėjos man reiškia viską. Kiekviena jų daina, jų elgesys ant scenos man daug reiškia, stipriai paliečia. Jų klausydamasis jaučiuosi gyvas.“

Lyriškomis dainomis išgarsėjęs Antoine šįkart nustebins nauju skambesiu – jo paties kūrybos daina „I‘ll Keep On Going“ gerokai energingesnė, aiškiai pastebima elektroninės muzikos įtaka. Antoine net neabejoja, kad jo pirmasis singlas klausytojus privers nusišypsoti ir įkvėps vilties.

Būtent apie viltį ir neblėstantį optimizmą jis ir kalba naujojoje dainoje, kurios pavadinimą „I‘ll Keep On Going“ lietuviškai būtų galima išversti „aš nesustosiu“. Kad ir kiek iššūkių gyvenimas pametėjo, Antoine niekada nesustojo siekti savo svajonės – tapti pripažintu muzikantu. Architektų kompanijoje Paryžiuje dirbęs vaikinas skyrė muzikai visą savo laisvą laiką ir finansus, kol viename Vilniaus bare įvyko lemtinga pažintis su „X Faktoriaus“ vokalo mokytoja. Ji pasiūlė sudalyvauti projekto atrankoje, geriausia – su instrumentalistu. Taip Antoine susirado pianistą Mindaugą Pundzių, netrukus jie sukūrė grupę „Mando“, užlipo ant „X Faktoriaus“ scenos, o gruodį laimėjo projektą. Taigi, kelyje į sėkmę svarbiausia nesustoti – keep on going.

„Tiesą sakant, tai pirma mano parašyta daina. Ja pradėjau naują gyvenimo etapą, norėjau pasiųsti žinutę ne tik kitiems, bet ir sau pačiam: kad ir kas nutiktų, mes privalome eiti pirmyn ir siekti svajonių. Mano gyvenime, kaip ir bet kieno kito, buvo tamsių etapų, nusivylimų meile, santykiais iš esmės, stokojau pasitikėjimo savimi... O ši daina primena, kad turime tik vieną gyvenimą, todėl privalome juoktis, bėgioti, mylėti, kalbėtis, dalytis. Turime mėgautis gyvenimu ir gerbti save. Tikiuosi, ši daina privers klausytojus nusišypsoti ir pasijausti bent šiek tiek geriau“, – sako Antoine.

Lietuviškasis „X Faktorius“ prancūzui tapo tramplinu į šlovę – per pastarąjį pusmetį jis surengė ne vieną koncertą įvairiuose Lietuvos miestuose, apšildė Vilniuje koncertavusią „Eurovizijos“ žvaigždę Barbarą Pravi, o praėjusį penktadienį pasirodė ant Jūros šventės scenos, kur gyvai atliko naująjį singlą „I‘ll Keep On Going“.

„Atvirai kalbant, laikas po „X Faktoriaus“ buvo kupinas streso. Baiminausi, kad tik laimėjau titulą, o aš gi noriu muzikinės karjeros. Visgi atėjus pavasariui prasidėjo koncertai, leidausi į turą. Tarp pasirodymų skraidau namo į Paryžių, kur toliau dirbu su savo menininkų komanda prie dainų. Nuostabu, kad Lietuvoje susiradau draugų muzikantų – koncertuoju kartu su Titu, kuris rūpinasi technine pasirodymo puse, pianistu Mindaugu Pundziumi ir būgnininke Gertrūda Paužaite, – vardija Antoine. – Prancūzijoje mes turime posakį, labai panašų į jūsiškį: savam krašte pranašu nebūsi. Todėl ačiū, Lietuva!“