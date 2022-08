Robbie Williamsas po pertraukos pristato naują dainą

„Lost“ yra apie tuos gyvenimo momentus, kai elgiausi neapgalvotai“, – trumpai dainos esmę nusako pats dainininkas. Aštrus dainos tekstas, fortepijono elementai ir dramatiški styginių instrumentų intarpai užtikrina, kad, kaip ir daugelis Robbie dainų, taip ir ši taps klasika.

„Angels“, „The Road to Mandalay“ ir daugelio kitų žinomų dainų atlikėjas šiemet švenčia 25 savo solinės karjeros metus. Ta proga žymiausius hitus, akomponuojant olandų orkestrui „Metropole“, jis įrašė naujai.

„Į „XXV“ albumą sudėjau daugelį savo mėgstamiausių dainų. Kiekviena turi ypatingą vietą mano širdyje, taigi įrašyti jas iš naujo ir dar su orkestru buvo išties jaudinantis procesas. Laukiu dienos, kai ir jūs tai galėsite išgirsti“, – pristatydamas naujieną kiek anksčiau kalbėjo žymusis britų dainininkas.

Be gerai žinomų hitų albume bus ir naujų kūrinių. Vienas jų – šiandien pristatytas „Lost“. Tačiau dainininkas žada ir dar bent tris naujienas: „Disco Symphony“, „More Than This“ ir „The World And Her Mother“.

Jubiliejinis Robbie albumas pasirodys rugsėjo 9 d. Taip pat dar rudenį dainininkas surengs ir šventinius koncertus Londone, Mančesteryje, Glazge ir Dubline.

„XXV“ – tai dar vienas ypatingas etapas šio atlikėjo karjeroje. Tarp 100 geriausiai parduodamų albumų Jungtinės Karalystės istorijoje yra netgi 6 Robbie Williamso albumai.

Taip pat jam priklauso ir BRIT apdovanojimų rekordas – netgi 18 statulėlių. Tai yra daugiau nei bet kuris kitas atlikėjas yra bet kada gavęs.

Paskutinis Robbie albumas „The Christmas Present“ pasirodė 2019 m. Jis Robbie užtikrino 13-ąjį pirmaujantį albumą Jungtinėje Karalystėje. Šioje šalyje iš solo atlikėjų tai pavyko pasiekti tik Elviui Presliui.