„One Direction“ narys Louisas Tomlinsonas kitą rudenį aplankys Baltijos šalis

Louisas Tomlinsonas – tikra popmuzikos superžvaigždė, visų geidžiamas artistas ir itin savitas dainų autoriaus iš Jungtinės Karalystės. Penktadienį paskelbtame koncertų ture suplanuoti net trys pasirodymai Lietuvos, Latvijos ir Estijos arenose. Atlikėjo pasirodymas Lietuvoje įvyks kitų metų rugsėjo 8 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje.

Louisas Lietuvoje lankysis pirmą kartą, Kaune jis užbaigs Baltijos šalių turą. Tiesa, prieš tai jis apsilankys Talino, Rygos arenas. Šis trigubas vizitas – pasaulinio turo ir naujo albumo „Faith In The Future“ pristatymo dalis.

Louisas Tomlinsonas – talentingas vyrutis, kurio didžiausias potencialas yra dabar. Jau dabar akivaizdu, kad jo laukia šviesi ateitis, o jis pats kils dar aukščiau. Gal ir drąsu sakyti, bet panašu, kad „One Direction“ penketuko veiklos sustabdymas Louisą išlaisvino. Pandemija taip pat – būtent per dvejus izoliacijos metus Louisas pagaliau galėjo pailsėti nuo „One Direction“ veiklos ir beprotiško gerbėjų dėmesio. Tai buvo laikas, skirtas susikoncentruoti į solinę karjerą ir tai, ką iš tiesų norėjo pasakyti savo muzika. O pasakyti ką jis tikrai turi.

Apie Louisą Tomlinsoną

Louisas dar niekada nebuvo toks užtikrintas savo idėjomis, kūryba ir muzika kaip dabar. Popmuzikos superžvaigždė išskleidė sparnus, išsilaisvino ir nebegyvena grupės „One Direction“ šešėlyje. Jis pats su savo muzikantų grupe valdo arenas nuo Meksikos iki Paryžiaus. Louisas netgi turi Gineso rekordą – 2020-aisiais pardavė daugiau nei 160 tūkst. bilietų į virtualų koncertą Londone ir tapo daugiausia bilietų į tiesiogiai transliuojamą pasirodymą pardavusiu solo atlikėju tuo metu.

Tai, ką jis padarė su „One Direction“, nuneigti neįmanoma. Jie buvo viena sėkmingiausių vaikinų grupių muzikos istorijoje, turus išparduodavo per kelias minutes, laikydavosi visuose topuose ir užkariavo milijonų jaunuolių širdis. Dabar jie visi gyvena atskirus gyvenimus ir skrodžia pasaulį. Vien Louisas instagrame šiuo metu turi 19 milijonų sekėjų, o „Twitter“– net 36 milijonus. Beje, įdomus faktas – nors grupės veidas visada buvo Harry Stylesas (jam šiandien taip pat puikiai sekasi), Louisas buvo pagrindinis dainų rašytojas.

Pirmąjį albumą „Walls“ Louisas išleido dar prieš pat pandemiją. Kritikai jau kalba, kad jis demonstruoja savo daugialypius dainų rašymo įgūdžius ir išlaiko autentiškumą kiekviename naujo albumo kūrinyje. Tai – rimtesnis ir soldesnis įrašas nei ankstesnis. Mamos ir sesers netektis atlikėjui suteikė naujos perspektyvos.

„Mano muzikos misija nėra rašyti Holivudo stiliaus dainas, kuriose kalbama apie beprotišką meilės istoriją. Man tai nuobodu. Kadangi esu iš Šiaurinės Anglijos, užaugau mylėdamas tokias grupes kaip „Arctic Monkeys“ ir „Oasis“. Atrodo, kad jie taip papastai pasakoja žmogiškas istorijas. Tai ir yra muzikos esmė“, – sako Kauną ir kitas Baltijos šalių sostines kitais metais aplankysiantis jaunimo dievukas.

L.Tomlinsonas nėra tik gerą popmuziką kuriantis artistas. Jau daug metų jis savo dėmesį, laiką ir pajamas skiria labdarai, ypač – vaikų ligoninėms ir hospisams, „UNICEF“ ir „Black Lives Matter“ judėjimo veiklai. Jo artimieji juokauja, kad Louisui bloga diena būna puikus laikas ką nors kitą padaryti laimingu. Jis į tokius projektus atsiduoda visa širdimi.

„Faith In The Future“ turas bus didelis ir galingas. Pats Louisas juokauja, kad buvimas kelyje jam teikia turbūt daugiau džiaugsmo nei turėtų. Jis kiekvieną naktį miega savo turo autobuse su komanda ir tuo mėgaujasi. Nors pastaruoju metu daug kalbama apie tokio tempo žalą emocinei sveikatai (Shawnas Mendesas, Justinas Bieberis ir daug kitų garsių atlikėjų atšaukė savo turus), panašu, kad britą tai veža. Didžiąją šių metų dalį jis praleido sugrodamas beveik 100 pasirodymų, kuriuos gyvai išvydo pusę milijono gerbėjų.