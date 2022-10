Karjeros piką išgyvenantis Gabrielius Vagelis: „Be savo gerbėjų nebūčiau pasiekęs to, ką turiu“

Vienus įspūdingiausių savo karjeros metus atlikėjas ketina užbaigti taip pat ryškiai. Gruodžio 30 d. jis surengs, ko gero, didžiausią iki šiol koncertą savo karjeroje, kuris vyks Vilniuje, Lietuvos parodų ir konferencijų centre „Litexpo“.

G. Vagelis muzikinę karjerą pradėjo būdamas vos 16-os metų, sužibėjęs televizijos projekte „Chorų karai“. Vėliau jis išbandė savo jėgas muzikiniame šou „Lietuvos balsas“ ir keletą kartų dalyvavo nacionalinėse „Eurovizijos“ atrankose.

Tačiau 2022-ieji tapo vieni įsimintiniausių jo karjeroje. Metų pradžioje atlikėjas pasirašė sutartį su didžiausia muzikos leidybos kompanija „Universal Music Group“, kuri dirba su Lady Gaga, Justin Bieber, Rihanna, The Weeknd, Taylor Swift ir daugybe kitų garsių atlikėjų. Gegužę G. Vagelis išleido singlą „Man Trūksta Dienų“, kuris buvo sukurtas Berlyne bendradarbiaujant su švedų prodiuseriu Kim Wennerström ir tapo viena populiariausių dainų šią vasarą.

Po įtempto vasaros koncertų grafiko G. Vagelis rugsėjį pristatė dar vieną naują dainą ir vaizdo klipą „Man Moji“, kuris iki šiol užima aukščiausias pozicijas grojamiausių dainų sąrašuose, tad atlikėjas, atrodo, kopia karjeros laiptais pavyzdingai, užtikrintai ir tvirtai žinodamas, ko nori.

Artimiausiuose muzikanto planuose – naujo albumo įrašai ir šventiniai koncertai, kurių vienas svarbiausių įvyks gruodžio 30 d. parodų ir konferencijų centre „Litexpo“.

„Šiuo metu aš intensyviai dirbu prie savo naujojo albumo ir dar reikia daug ką nuveikti. Todėl labai daug laiko dabar skiriu muzikai, kūrybai ir žmonėms, kad gimtų daugiau naujos, geros ir kokybiškos muzikos.

Be savo gerbėjų aš nebūčiau pasiekęs to, ką turiu dabar, todėl man be galo džiugu, kad mes turėsime galimybę palydėti šiuos metus kartu.

Tad kviečiu visus gruodžio pabaigoje susitikti mūsų su grupe koncerte Vilniuje. Vienoje vietoje matyti visus besišypsančius savo draugus ir šokančius klausytojus yra didžiausia ir geriausia Kalėdų dovana man“, – savo emocijomis apie šventinį koncertą dalinasi G. Vagelis.

Charizmatiškas ir išskirtinis, savo unikalų stilių ir skambesį turintis atlikėjas savo koncertą „Litexpo“ surengs gruodžio 30 d.