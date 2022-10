Adele pristato intriguojantį vaizdo klipą ir išvyksta į Las Vegasą

Naujausią Adele vaizdo klipą sukūrė režisierius Joe Talbotas. Šis talentingas kūrėjas 2019 m. prestižiniame „Sundance“ kino festivalyje už debiutinį filmą „Paskutinis juodaodis San Franciske“ (angl. The Last Black Man In San Francisco) buvo pripažintas geriausiu režisieriumi. Žiūrėdama šio filmo premjerą Adele taip susižavėjo Joe Talboto talentu, kad pati panoro su juo padirbėti: „Tuomet ištiko pandemija, bet štai pagaliau turime ir vaizdo klipą“, – kalbėjo Adele.

Naujajame klipe Adele svajingai plūduriuoja lėtai tekančioje upėje vilkėdama pagal užsakymą pasiūtą aukso spalvos „Valentino“ mados namų suknelę, o aplink dainininkę sukasi sinchroninio plaukimo meistrės.

„I Drink Wine“ vaizdo klipą britų dainininkė pirmą kartą pristatė TV laidoje „Happy Hour with Adele“, kurios metu kiek daugiau papasakojo apie kūrybinį procesą:

„Filmavome dvi naktis automobilių stovėjimo aikštelėje, kurioje mums buvo įrengtas baseinas. Abi dienas dirbome iki ryto. Be to, kad nesušlapčiau po prabangia suknele turėjau vilkėti hidrokostiumą... Tačiau šie vargai verti rezultato“, – šypsodamasi pasakojo Adele.

Beje, minėtoje laidoje dainininkė išsidavė, kad neplanuoja pasaulinio turo. Taip ji nusprendė dėl savo sūnaus, kuris šiuo metu gyvena gana įprastu režimu ir ji nenori jo keisti, tačiau ir nenori palikti vaiko bei išlėkti į gastroles: „Pamatysite, netruks, kai jam sukaks 21-eri“, – juokais guodžia gerbėjus Adele.

Vis dėlto didžiausi fanai balsingąją britę galės pamatyti jau nuo lapkričio 18 d. Las Vegase. Tądien prasideda jos ilgai laukta rezidencija, kurios metu iki 2023 m. kovo pabaigos vadinamajame nuodėmių mieste dainininkė surengs netgi 32 pasirodymus.

„Labai laukiu šių koncertų, pirmiausia, dėl to, kad „Caesar’s Palace“ salėje telpa nedaug žmonių – vos 4 000. Lyginant su mano koncertinių turų erdvėmis, Las Vegaso koncertai bus išties intymūs“, – pastebi Adele.